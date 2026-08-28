Danny Welbeck salue des débuts « spéciaux » avec Chelsea alors que l’attaquant vétéran brille lors de la victoire en Carabao Cup contre Luton Town

Chelsea a assuré sa victoire à Stamford Bridge grâce au sang-froid de Welbeck à la finition et à un but contre son camp du défenseur de Luton Hakeem Odoffin. Le joueur de 35 ans a immédiatement marqué les esprits lors de sa première apparition en compétition après être resté sur le banc sans entrer en jeu contre Fulham lors du week-end d'ouverture. Cole Palmer a également brillé en tant que principal créateur du jeu, en se procurant un total de cinq occasions, un sommet dans le match, et en tentant aussi le plus de tirs au cours de la rencontre.