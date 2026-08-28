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Danny Welbeck salue des débuts « spéciaux » avec Chelsea alors que l’attaquant vétéran brille lors de la victoire en Carabao Cup contre Luton Town
Le vétéran marque dès ses débuts
Chelsea a assuré sa victoire à Stamford Bridge grâce au sang-froid de Welbeck à la finition et à un but contre son camp du défenseur de Luton Hakeem Odoffin. Le joueur de 35 ans a immédiatement marqué les esprits lors de sa première apparition en compétition après être resté sur le banc sans entrer en jeu contre Fulham lors du week-end d'ouverture. Cole Palmer a également brillé en tant que principal créateur du jeu, en se procurant un total de cinq occasions, un sommet dans le match, et en tentant aussi le plus de tirs au cours de la rencontre.
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Welbeck savoure un début de rêve
L’ancien international anglais a souligné que la patience face à un bloc défensif compact s’était révélée décisive pour ouvrir son compteur. Revenant sur son premier but, Welbeck a déclaré à Sky Sports : « Vraiment spécial de marquer pour mes débuts, et plus important encore de se qualifier pour le tour suivant. Ce n’est pas toujours facile d’affronter un bloc bas et de faire sauter des équipes, mais nous avons dû rester patients, mettre quelques centres, j’en ai repris un et j’étais ravi d’inscrire ce premier but. »
Un attaquant expérimenté relève le défi
L’arrivée estivale de Welbeck en provenance de Brighton apporte un leadership inestimable et de la profondeur à la jeune ligne d’attaque de Xabi Alonso. Expliquant sa décision de rejoindre l’ouest de Londres, l’attaquant vétéran a ajouté : « Je me sens vraiment bien. C’est un privilège de jouer pour un tel club et, quand des opportunités comme celle-ci se présentent, il est vraiment difficile de les refuser. Je suis vraiment enthousiaste à propos du projet et je cherche simplement à tout donner chaque jour à l’entraînement. Les jours de match, je vais aussi donner le meilleur de moi-même. »
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Le test en coupe contre Leeds approche
Chelsea a réservé sa place au troisième tour de la Carabao Cup pour un duel compliqué face à son homologue de Premier League, Leeds United. L’attention d’Alonso se tourne désormais de nouveau vers le championnat, avec la réception ce week-end par Chelsea de Brighton, l’ancien club de Welbeck. L’impact immédiat de l’attaquant offre une option offensive précieuse alors que Chelsea négocie un calendrier national chargé avant la prochaine trêve internationale.
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