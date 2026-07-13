Danny Dyer révèle la décision surprenante de Jarrod Bowen concernant son avenir, alors que son gendre, courtisé par Liverpool et Aston Villa, étudie les offres après la relégation de West Ham

L'acteur Dyer, supporter de longue date de West Ham, a fait le point sur l'avenir de son gendre, Bowen. Le capitaine des Hammers fait l'objet d'intenses rumeurs de transfert depuis que le club a mis fin à son parcours de 14 ans dans l'élite. Cependant, lors de l'événement caritatif « A Match for Emilee », Dyer a indiqué que le joueur de 29 ans n'avait pas l'intention de forcer son départ de l'est de Londres.

« C’est un homme formidable et loyal », a déclaré Dyer àtalkSPORT. « Avant tout, il fait partie de ma famille, c’est le père de mes petits-enfants, bien sûr. Ça a été difficile pour lui. Il mérite vraiment de jouer en Ligue des champions et quelle que soit la décision qu’il prenne, ou qu’il ait prise, je l’aurais soutenu. Je ne pense pas qu’il parte, et je pense qu’il va faire des étincelles en Championship, ne t’en fais pas pour ça. »



