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Danny Dyer révèle la décision surprenante de Jarrod Bowen concernant son avenir, alors que son gendre, courtisé par Liverpool et Aston Villa, étudie les offres après la relégation de West Ham
Dyer fait le point sur Bowen
L'acteur Dyer, supporter de longue date de West Ham, a fait le point sur l'avenir de son gendre, Bowen. Le capitaine des Hammers fait l'objet d'intenses rumeurs de transfert depuis que le club a mis fin à son parcours de 14 ans dans l'élite. Cependant, lors de l'événement caritatif « A Match for Emilee », Dyer a indiqué que le joueur de 29 ans n'avait pas l'intention de forcer son départ de l'est de Londres.
« C’est un homme formidable et loyal », a déclaré Dyer àtalkSPORT. « Avant tout, il fait partie de ma famille, c’est le père de mes petits-enfants, bien sûr. Ça a été difficile pour lui. Il mérite vraiment de jouer en Ligue des champions et quelle que soit la décision qu’il prenne, ou qu’il ait prise, je l’aurais soutenu. Je ne pense pas qu’il parte, et je pense qu’il va faire des étincelles en Championship, ne t’en fais pas pour ça. »
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Bowen resterait-il à West Ham malgré l’intérêt de Liverpool et d’Aston Villa ?
Cette nouvelle devrait décevoir plusieurs clubs de Premier League qui suivaient de près la situation de Bowen. L’international anglais avait été pressenti à Liverpool pour succéder à Mohamed Salah, tandis qu’Aston Villa et Everton manifestaient un intérêt marqué pour s’attacher ses services. Malgré l’attrait de rester dans l’élite, l’engagement de Bowen envers les Hammers semble total, du moins selon son beau-père.
L’attaquant a déjà dû affronter la dure réalité de la relégation de son club, exprimant « sa honte et sa douleur » dans des excuses sincères adressées aux fidèles du London Stadium. Son envie de réparer ces erreurs semble l’emporter sur la tentation d’un transfert estival vers un cador européen.
La direction de West Ham est déterminée à conserver son capitaine.
La direction des Hammers, sous l’égide du copropriétaire Daniel Kretinsky, a affiché une position ferme : les meilleurs joueurs du club doivent être conservés pour assurer un retour immédiat en Premier League. Si le club a déjà validé le départ de Mateus Fernandes vers Tottenham Hotspur contre 85 millions de livres sterling, le maintien d’une figure emblématique comme Bowen est jugé essentiel pour préserver le moral du vestiaire en pleine transition.
Sous contrat à Londres-Est jusqu’en 2030, Bowen apparaît déjà sur le matériel promotionnel du nouveau maillot domicile, un choix généralement interprété comme un signe de son intention de rester. Pour Kretinsky et les fidèles supporters des Hammers, l’idée de voir Bowen mener l’attaque face aux adversaires du Championship représente une lueur d’espoir après la désastreuse saison 2025-2026.
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La vie en Championship pour les Hammers
West Ham n’a plus joué en deuxième division anglaise depuis la saison 2011-2012, et cette relégation a été dure à digérer pour Dyer. « Ce qui fait le plus mal, c’est évidemment que tout se jouait entre nous et Tottenham, parmi tous les clubs. Je suis supporter de West Ham depuis toujours, j’ai donc l’habitude des déceptions », a admis Dyer. « Vous savez bien que nous avons récemment connu une petite série de succès, avec notamment une victoire en coupe, et voilà qu’on retombe à nouveau dans la déception. Cela fait 15 ans que nous n’avons pas été relégués. »
Malgré la douleur de la saison écoulée, l’acteur est convaincu que l’équipe, emmenée par Bowen, réussira sa remontée dès sa première tentative. « Je ne sais pas vraiment quelles sont les attentes vis-à-vis de notre club. Je pense qu’on a besoin d’un changement, d’un nouveau départ, et qu’on va repartir de zéro. Ça fera du bien de nous voir gagner quelques matchs, je te le dis tout de suite. » West Ham doit débuter sa saison officielle le 8 août en Carabao Cup contre Portsmouth.
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