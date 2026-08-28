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Danilo dévoile son plan de retraite alors que l’ancien du Real Madrid et de Manchester City se rapproche d’un nouvel accord avec Flamengo
Le vétéran prépare le dernier chapitre
Le contrat actuel de Danilo avec Flamengo doit expirer à la fin de l’année, mais le défenseur vétéran est en passe de le prolonger jusqu’à la fin de l’année 2027. Le joueur de 35 ans a confirmé que la saison prochaine marquera la fin de sa carrière professionnelle. L’ancien joueur de la Juventus a déjà remporté cinq trophées majeurs avec le géant de Rio de Janeiro, inscrivant notamment le but décisif lors de leur victoire en finale de la Copa Libertadores.
- AFP
Danilo confirme des discussions contractuelles
Danilo a expliqué que son énergie physique avait été largement mobilisée par ses obligations internationales avant qu’il puisse s’asseoir avec les dirigeants du club pour définir les contours de son dernier contrat.
En conférence de presse au centre d’entraînement de Ninho do Urubu, Danilo a déclaré : « En 2026, j’ai eu très peu de temps pour réfléchir et faire le point ; il y avait une Coupe du monde entre-temps et, à 35 ans, j’ai dû m’investir énormément sur le plan physique pour être à la hauteur et bien préparé.
« C’est maintenant que j’ai eu plus de tranquillité d’esprit pour y penser. Flamengo et moi discutons, et j’espère que 2027 sera l’année où nous pourrons être ensemble afin que je dispute la dernière année de ma carrière. »
Les objectifs du titre alimentent l’ambition
L’ancien défenseur du Real Madrid et de Manchester City a souligné que les discussions autour d’une prolongation ont avancé positivement, sans obstacle pour aucune des deux parties.
Évoquant son ambition de terminer sa carrière dans son club formateur, Danilo a ajouté : « Nous avons parlé très calmement. Les deux parties partagent le désir d’aller de l’avant, de vivre une nouvelle belle année, une année où je pourrai vraiment dire : “c’est la dernière année de ma carrière”, et de finir au club de mon cœur, dans un projet auquel j’ai cru et qui fonctionne.
« Je ne pense pas qu’il y ait le moindre obstacle empêchant cela de se produire et, avec un peu de chance, en 2027 nous pourrons être ensemble, terminer ma carrière à Flamengo et, si Dieu le veut, remporter un trophée majeur. Ce serait merveilleux. »
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Le test crucial du derby approche
Danilo se concentre désormais entièrement sur les échéances nationales après sa dernière apparition avec le Brésil lors de sa défaite 2-1 contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le défenseur expérimenté s’apprête à diriger l’arrière-garde de Flamengo lors d’un derby face à Botafogo en Brasileirão ce week-end. Un calendrier exigeant attend le club carioca, avec une réception de Mirassol suivie d’un déplacement compliqué chez Remo.
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