Danilo a expliqué que son énergie physique avait été largement mobilisée par ses obligations internationales avant qu’il puisse s’asseoir avec les dirigeants du club pour définir les contours de son dernier contrat.

En conférence de presse au centre d’entraînement de Ninho do Urubu, Danilo a déclaré : « En 2026, j’ai eu très peu de temps pour réfléchir et faire le point ; il y avait une Coupe du monde entre-temps et, à 35 ans, j’ai dû m’investir énormément sur le plan physique pour être à la hauteur et bien préparé.

« C’est maintenant que j’ai eu plus de tranquillité d’esprit pour y penser. Flamengo et moi discutons, et j’espère que 2027 sera l’année où nous pourrons être ensemble afin que je dispute la dernière année de ma carrière. »