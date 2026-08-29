Getty Images Sport
Traduit par
Daniel Munoz à Nottingham Forest ! Crystal Palace accepte un accord à 22 millions de livres sterling pour le piston latéral
Forest conclut un accord pour une star colombienne
Selon The Athletic, l’équipe d’Oliver Glasner a agi de manière agressive pour s’attacher les services de l’un des joueurs de couloir les plus réguliers de Premier League. Après une série de négociations productives entre les deux clubs, un montant de 22 millions de livres sterling a été convenu, mettant fin aux spéculations entourant l’avenir du joueur de 30 ans à Selhurst Park.
Le vétéran, qui évolue au poste de piston, devrait s’engager avec Nottingham Forest en signant un contrat de trois ans, qui comprend également une option du club pour une prolongation supplémentaire de 12 mois. Ce recrutement représente un investissement important pour Forest, qui souhaite renforcer ses transitions défensives et offensives.
- AFP
Des retrouvailles avec Oliver Glasner
Ce transfert ouvre un fascinant sous-intrigue tactique, puisque Munoz est sur le point de retrouver l’homme qui l’a aidé à s’épanouir à Londres. Si le transfert se concrétise comme prévu, il travaillera de nouveau sous les ordres de l’entraîneur de Forest, Glasner. Le technicien autrichien est arrivé à Palace au début de l’année 2024, peu après l’arrivée de Munoz en provenance de Genk, et les deux hommes ont noué une solide relation professionnelle.
Forest n’en a pas encore fini avec sa campagne de recrutement, puisque la direction entend encore réaliser au moins une arrivée avant l’expiration du mercato mardi. Glasner, qui s’exprimait après le match nul 2-2 de son équipe contre Liverpool samedi, s’est montré ouvert à la possibilité de nouveaux mouvements sur le marché : « Voyons voir. Il pourrait y en avoir davantage. Je suis très confiant dans le fait que nous trouverons et ajouterons les bons joueurs, le bon profil et les bonnes personnalités. »
Impact statistique et héritage à Palace
Munoz quitte le sud de Londres après s’y être imposé comme l’un des chouchous des supporters, notamment après avoir aidé le club à connaître un succès historique sur la scène continentale. Le Colombien a réalisé une campagne impressionnante la saison dernière, avec cinq buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues, dont 12 apparitions en Conference League, alors que Crystal Palace a remporté le trophée pour décrocher un premier titre européen de son histoire. Après avoir signé un nouveau contrat en avril 2025, il lui restait encore deux ans sur son bail, mais l’attrait d’un nouveau projet au City Ground s’est révélé décisif.
Arrivé chez les Eagles en provenance du club belge de Genk pour un montant modeste de 6,9 millions de livres sterling, Munoz s’est avéré être une excellente affaire, avec un total de 109 apparitions. Sa dernière implication a été une présence sur le banc sans entrer en jeu lors de la défaite 4-1 de Crystal Palace contre Manchester City à Selhurst Park vendredi.
- Getty Images Sport
L’été chargé de Forest se poursuit
La poursuite de Munoz montre la détermination de Forest à devancer ses rivaux sur des cibles clés. Le club avait auparavant manifesté son intérêt pour Anan Khalaili avant qu'il ne rejoigne Palace et avait eu des discussions préliminaires au sujet de Javi Rueda, du Celta Vigo.
Munoz est désormais tout proche de devenir la sixième recrue de Forest lors d'un mercato estival productif, rejoignant un afflux de talents destiné à remodeler l'effectif de l'équipe première. Il fait suite aux arrivées de Liam Delap, Ousmane Diomande, Gustavo Sa, Xaver Schlager et Steven Benda.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles