Selon The Athletic, l’équipe d’Oliver Glasner a agi de manière agressive pour s’attacher les services de l’un des joueurs de couloir les plus réguliers de Premier League. Après une série de négociations productives entre les deux clubs, un montant de 22 millions de livres sterling a été convenu, mettant fin aux spéculations entourant l’avenir du joueur de 30 ans à Selhurst Park.

Le vétéran, qui évolue au poste de piston, devrait s’engager avec Nottingham Forest en signant un contrat de trois ans, qui comprend également une option du club pour une prolongation supplémentaire de 12 mois. Ce recrutement représente un investissement important pour Forest, qui souhaite renforcer ses transitions défensives et offensives.