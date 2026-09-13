Daniel Maldini indemne après une collision entre deux voitures à Milan après la victoire contre Cagliari

Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de Cagliari Daniel Maldini s’est retrouvé au centre d’un spectaculaire accident de la route tôt dimanche matin après une soirée à Milan. L’incident s’est produit vers 5 h 15 à l’intersection de la Via Tolentino et de la Via Francesco Caracciolo. Quelques heures plus tôt, l’avant-centre s’était illustré sur le terrain en inscrivant le penalty décisif lors de la victoire de Cagliari contre l’Atalanta à Bergame, le samedi 12 septembre.

La collision à l’aube a d’abord impliqué deux véhicules, avant qu’un troisième Mercedes SUV garé ne soit également percuté au cours de cette suite d’événements chaotiques dans les rues de Milan.