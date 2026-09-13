Jonathan Moscrop
Traduit par
Daniel Maldini indemne après une collision entre deux voitures à Milan après la victoire contre Cagliari
Une collision spectaculaire à l’aube à Milan
Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de Cagliari Daniel Maldini s’est retrouvé au centre d’un spectaculaire accident de la route tôt dimanche matin après une soirée à Milan. L’incident s’est produit vers 5 h 15 à l’intersection de la Via Tolentino et de la Via Francesco Caracciolo. Quelques heures plus tôt, l’avant-centre s’était illustré sur le terrain en inscrivant le penalty décisif lors de la victoire de Cagliari contre l’Atalanta à Bergame, le samedi 12 septembre.
La collision à l’aube a d’abord impliqué deux véhicules, avant qu’un troisième Mercedes SUV garé ne soit également percuté au cours de cette suite d’événements chaotiques dans les rues de Milan.
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Vérifications rapides à l’hôpital et assurance juridique
Les services d'urgence sont rapidement intervenus sur les lieux, déployant trois ambulances et un véhicule médical pour prendre en charge les personnes impliquées. Six personnes ont au total subi des blessures légères, cinq d'entre elles ayant été transportées à l'hôpital pour des examens complémentaires. Maldini a été conduit à l'hôpital Fatebenefratelli par précaution, où il a subi un bref examen avant d'être rapidement autorisé à rentrer chez lui.
« Après un bref examen avec un code bleu aux urgences, Daniel a été immédiatement autorisé à sortir et est rentré chez lui. Il est en bonne santé », a expliqué l'avocat du joueur, Danilo Buongiorno. « Daniel va bien et n'a subi aucune blessure, encore moins grave. »
Reconstituer pas à pas les événements sur le terrain
L’enquête se poursuit tandis que les autorités locales s’emploient à reconstituer la séquence exacte de la collision. Les premiers rapports indiquent qu’un véhicule circulant sur la Via Caracciolo est entré en collision avec la voiture de Maldini au moment où celle-ci débouchait de la Piazza Caneva. Les enquêteurs estiment que le véhicule de l’attaquant de Cagliari n’a pas cédé la priorité, ce qui a provoqué un impact entre l’avant gauche de la voiture de Maldini et l’avant droit du véhicule arrivant en sens inverse.
Le choc secondaire a vu le premier véhicule percuter une Mercedes SUV en stationnement, garée sur une place de parking réservée aux résidents.
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En pensant à la récupération et au retour
Le problème de santé étant désormais complètement derrière lui et des garanties juridiques ayant été fournies par ses représentants, Maldini peut de nouveau se concentrer sur le football. Sorti du terrifiant incident survenu à l’aube avec seulement quelques frayeurs et sans aucune blessure physique, l’attaquant cherchera à retrouver ses coéquipiers de Cagliari. Les dirigeants du club devraient l’accueillir à nouveau à l’entraînement, alors que la préparation s’intensifie en vue de leurs prochains matches de Serie A.
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