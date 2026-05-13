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Daniel Levy « prie chaque jour » pour que Tottenham se maintienne, tandis que l’ancien président se dit « extrêmement déçu » par la lutte pour le maintien en Premier League
Levy stupéfait par le déclin de Tottenham
Dans une interview accordée à Sky Sports, Levy a exprimé sa stupéfaction face à la situation délicate que traverse actuellement le club. Ayant quitté ses fonctions en septembre après près de 25 ans à la tête de l’institution, il a révélé qu’il n’avait jamais imaginé se battre pour éviter la relégation. Interrogé sur d’éventuels signes avant-coureurs, il a répondu : « Jamais, non, pas même en un million d’années. La relégation n'était pas une éventualité que nous avions envisagée lorsque je supervisais la construction du Tottenham Hotspur Stadium, d'une valeur d'un milliard de livres sterling, en 2019. » Le club a connu d'énormes difficultés, perdant récemment des points cruciaux contre Leeds, ce qui le maintient à la 17e place.
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Entretien avec les membres de la famille royale au sujet des espoirs de survie
Malgré la situation délicate de l’équipe, l’ancien président conserve un prudent optimisme. Interrogé sur le classement, il a confié : « Un sentiment de vide… mais je crois toujours à notre maintien en Premier League. »
Mercredi, lors de sa cérémonie d’investiture, Levy a évoqué la situation avec le prince de Galles, supporter déclaré d’Aston Villa. « Je l’ai remercié de nous avoir permis de battre Aston Villa il y a quelques semaines, a-t-il confié. Il nous a souhaité bonne chance pour la suite du championnat, en espérant vivement que Tottenham se maintienne en Premier League. »
Réflexions sur un héritage long et complexe
Tout au long de son mandat, Daniel Levy a essuyé des critiques malgré des succès marquants. Sous sa direction, Tottenham a terminé deuxième de la Ligue des champions lors de la saison 2018-2019 et deuxième de la Premier League lors de la saison 2016-2017. Plus récemment, en mai 2025, les Spurs ont battu Manchester United grâce à un but contre son camp pour remporter l’Europa League, décrochant ainsi un trophée majeur après des décennies d’attente.
Reconnaissant toutefois les lacunes au niveau national, Levy a admis : « J’aurais aimé gagner la Premier League ou la Ligue des champions… mais c’est plus facile à dire qu’à faire. » Avant d’ajouter : « Les supporters de Tottenham peuvent être fiers de la contribution exceptionnelle que le club a apportée à la communauté locale. »
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Des rencontres décisives pour l’avenir de Tottenham
L'équipe de l'entraîneur Roberto De Zerbi occupe la 17e place avec 38 points, soit seulement deux d'avance sur West Ham, 18e, après la relégation de Burnley et des Wolves. Pour assurer leur maintien, les Spurs devront venir à bout de deux rencontres difficiles, à l'extérieur contre Chelsea et à domicile face à Everton, tandis que West Ham affrontera Newcastle et Leeds.