Malgré la situation délicate de l’équipe, l’ancien président conserve un prudent optimisme. Interrogé sur le classement, il a confié : « Un sentiment de vide… mais je crois toujours à notre maintien en Premier League. »

Mercredi, lors de sa cérémonie d’investiture, Levy a évoqué la situation avec le prince de Galles, supporter déclaré d’Aston Villa. « Je l’ai remercié de nous avoir permis de battre Aston Villa il y a quelques semaines, a-t-il confié. Il nous a souhaité bonne chance pour la suite du championnat, en espérant vivement que Tottenham se maintienne en Premier League. »