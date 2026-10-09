Le technicien allemand a donné des nouvelles de l’effectif lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le déplacement dans la capitale.

S’adressant aux journalistes, Farke a détaillé le calendrier de récupération de Rodon avant de confirmer que James ne jouerait aucun rôle contre Arsenal : « Joe est en bonne voie dans sa rééducation et fait de bons progrès. Il a déjà effectué des séances individuelles sur le terrain, mais il faudra encore un peu de temps avant qu’il ne reprenne l’entraînement collectif.

« Daniel James manquera également le match contre Arsenal, il est donc forfait en raison d’une blessure au dos. Il est revenu de sa sélection nationale avec cette blessure au dos, plus ou moins, et pour cette raison, il n’est pas disponible pour ce match. »