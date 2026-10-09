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Daniel Farke donne des nouvelles mitigées des blessés de Leeds United alors que Daniel James est forfait pour le choc contre Arsenal
L’ailier indisponible après sa sélection en équipe nationale
Les options offensives de Leeds ont subi un coup dur important après que James a contracté une blessure au dos lors de son rassemblement en sélection. L’absence de l’ailier met encore davantage sous pression l’effectif de Farke, tandis que le défenseur Rodon est toujours indisponible alors qu’il poursuit sa rééducation après un problème aux ischio-jambiers. Ces pépins physiques imposent un remaniement du onze de départ, alors que les visiteurs cherchent à maintenir leur bon début de saison en Premier League.
- News Images
L’entraîneur détaille les principales absences dans l’effectif
Le technicien allemand a donné des nouvelles de l’effectif lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le déplacement dans la capitale.
S’adressant aux journalistes, Farke a détaillé le calendrier de récupération de Rodon avant de confirmer que James ne jouerait aucun rôle contre Arsenal : « Joe est en bonne voie dans sa rééducation et fait de bons progrès. Il a déjà effectué des séances individuelles sur le terrain, mais il faudra encore un peu de temps avant qu’il ne reprenne l’entraînement collectif.
« Daniel James manquera également le match contre Arsenal, il est donc forfait en raison d’une blessure au dos. Il est revenu de sa sélection nationale avec cette blessure au dos, plus ou moins, et pour cette raison, il n’est pas disponible pour ce match. »
Le duo offensif renforce les chances de sélection
Il y avait aussi des nouvelles plus encourageantes un peu plus haut sur le terrain, Bahoya et Wilson ayant tous les deux réalisé des progrès tangibles vers un retour à une pleine forme.
Évaluant les chances de Bahoya après un problème à la cheville, Farke a expliqué : « Jean-Matteo Bahoya est aussi revenu avec une entorse à la cheville, mais cela semble bien mieux. Il était aujourd’hui pour la première fois avec nous sur le terrain. Nous devons maintenant attendre de voir comment son corps réagit, mais il semble qu’il y ait une chance qu’il soit disponible. Au moins, il y a eu des progrès. »
L’entraîneur a ensuite donné des nouvelles de Wilson après son retour d’un problème musculaire : « Et aussi de bonnes nouvelles avec Harry Wilson après sa blessure musculaire : il a repris l’entraînement collectif depuis mardi. Là encore, nous devons maintenant attendre de voir comment son corps réagit, mais il y a aussi une chance qu’il soit disponible pour ce match. »
- AFP
La série d’invincibilité va faire face à un test redoutable
Un défi de taille attend désormais l’équipe de Farke, toujours invaincue, alors qu’elle se prépare à se rendre à l’Emirates Stadium le samedi 10 octobre. Le club de Mikel Arteta occupe actuellement la deuxième place du classement après avoir remporté quatre de ses cinq premiers matches. En outre, Arsenal affiche un bilan largement favorable dans ses confrontations directes, avec huit victoires consécutives contre Leeds, ainsi qu’une série de neuf matches sans défaite à domicile face au club du Yorkshire.
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