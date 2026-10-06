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Dani Olmo se confie sur son refus de l’approche de la Croatie, alors que la star de l’Espagne revient sur sa carrière internationale de rêve
Le meneur de jeu a privilégié son allégeance à sa nation d’origine
Le milieu offensif du FC Barcelone, Olmo, s’est confié sur son refus des avances de la Croatie afin de poursuivre son rêve d’enfance de représenter l’Espagne. La Fédération croate de football (HNS) a étudié la possibilité de naturaliser le meneur de jeu avant la Coupe du monde 2018 après avoir été séduite par son ascension à Zagreb. Bien que cette offre lui ait présenté un raccourci immédiat vers le football international, Olmo a choisi d’attendre patiemment son pays, obtenant finalement sa première sélection chez les seniors contre Malte en novembre 2019.
La moisson de trophées justifie son choix international
Olmo s’est adressé aux médias au stade Poljud avant leur match de Ligue des nations de l’UEFA, reconnaissant les tentatives passées de la Croatie pour le recruter. Revenant sur cette approche, le numéro 10 de l’Espagne a expliqué : « Ils m’en ont parlé. J’en étais très reconnaissant, mais mon rêve est et a toujours été de jouer pour mon équipe nationale. Heureusement, j’ai pu le réaliser. J’ai remporté ce que tout footballeur veut gagner : un Championnat d’Europe, une Coupe du monde, une Ligue des nations... »
Les années de formation en Croatie ont façonné le parcours
Le refus d’Olmo de changer d’allégeance n’a en rien diminué le respect durable qu’il inspire dans les Balkans après six saisons marquantes à Zagreb. Arrivé de la Masia de Barcelone à 16 ans, le milieu de terrain est devenu un élément indispensable, inscrivant 34 buts en 124 apparitions. Sa maîtrise de la langue locale souligne le lien profond tissé durant ses années de formation, bien avant de s’imposer comme un pilier de l’Espagne lors de ses triomphes à l’Euro 2024 et à la Coupe du monde 2026.
- Alberto Gardin
Un choc à enjeux élevés attend les rivaux
L’Espagne vise le maximum de points à Split pour consolider sa place de leader du groupe A3, après avoir déjà balayé le même adversaire 4-1 plus tôt dans la compétition. Pour la Croatie, le match représente un redoutable test psychologique dans la foulée de l’humiliante déroute 7-0 subie à domicile face à l’Angleterre. Le résultat influencera considérablement le sort des deux nations avant la trêve internationale de novembre.
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