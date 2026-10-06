Dani Olmo se confie sur son refus de l’approche de la Croatie, alors que la star de l’Espagne revient sur sa carrière internationale de rêve

Olmo s’est adressé aux médias au stade Poljud avant leur match de Ligue des nations de l’UEFA, reconnaissant les tentatives passées de la Croatie pour le recruter. Revenant sur cette approche, le numéro 10 de l’Espagne a expliqué : « Ils m’en ont parlé. J’en étais très reconnaissant, mais mon rêve est et a toujours été de jouer pour mon équipe nationale. Heureusement, j’ai pu le réaliser. J’ai remporté ce que tout footballeur veut gagner : un Championnat d’Europe, une Coupe du monde, une Ligue des nations... »