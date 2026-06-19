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Dani Olmo prévient Marc Cucurella qu’il va « en baver » face à Lamine Yamal, après avoir appris que le produit du centre de formation du FC Barcelone avait finalisé son transfert au Real Madrid
Mourinho finalise un recrutement de premier plan
Madrid a finalisé l’arrivée du latéral gauche de Chelsea dans le cadre d’un transfert express estimé à 55 millions d’euros, plus des bonus. Cette opération, première recrue officielle de l’ère José Mourinho, traduit la refonte ambitieuse de l’effectif après plusieurs saisons blanches. L’annonce a surpris nombre d’observateurs, dont Olmo, qui avait déjà partagé le terrain avec le défenseur lors de leur passage en centre de formation, avant que Cucurella ne poursuive sa carrière hors de Barcelone.
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Selon Olmo, des difficultés sont à prévoir sur le plan national.
Le meneur de jeu barcelonais a admis que le groupe n’avait rien su de ce transfert imminent, tout en souhaitant bonne chance à son ami, malgré la nouvelle rivalité nationale.
Olmo a confié au journal Sport : « On ne s’y attendait pas. Il a gardé ça pour lui. Si c’est ce qu’il voulait, je suis content pour lui parce que c’est mon ami. Maintenant, il va devoir souffrir en championnat, tout comme nous. Il va devoir souffrir face à Lamine, par exemple. »
Les Giants lancent une vague de dépenses massives.
Après plusieurs revers, le Real Madrid a réagi avec fermeté en recrutant Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. Barcelone, de son côté, a enregistré l’arrivée phare d’Anthony Gordon en provenance de la Premier League et poursuit activement les discussions pour Julian Álvarez.
Olmo a commenté : « Il est logique qu’après deux ans sans titre, ils se renforcent ; ce sont des joueurs de classe mondiale, mais cela ne nous inquiète pas. Nous avons réalisé un excellent transfert avec Gordon et nous en sommes ravis. »
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Les rivalités du « Clásico » sous les projecteurs
Actuellement, Cucurella se consacre à ses obligations internationales et mène la campagne de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 aux côtés de la jeune pépite du FC Barcelone, Yamal. Une fois ce grand tournoi estival terminé, le latéral gauche prendra la direction de Madrid pour s’intégrer au dispositif tactique de Mourinho. Gérer l’immense pression du Bernabéu tout en composant avec sa nouvelle rivalité nationale face à ses coéquipiers de la Roja constituera l’épreuve ultime pour la toute dernière recrue phare du Real Madrid.