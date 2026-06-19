Le meneur de jeu barcelonais a admis que le groupe n’avait rien su de ce transfert imminent, tout en souhaitant bonne chance à son ami, malgré la nouvelle rivalité nationale.

Olmo a confié au journal Sport : « On ne s’y attendait pas. Il a gardé ça pour lui. Si c’est ce qu’il voulait, je suis content pour lui parce que c’est mon ami. Maintenant, il va devoir souffrir en championnat, tout comme nous. Il va devoir souffrir face à Lamine, par exemple. »