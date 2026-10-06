Le déplacement de l’Espagne à Split a une saveur particulière pour la star de Barcelone, qui connaît parfaitement la réputation intimidante du stade de Hajduk Split. En affichant son enthousiasme à l’idée de jouer sous l’intense pression des supporters locaux au stade Poljud, Olmo a déclaré : « C’est une atmosphère bouillante. Les supporters mettent une forte pression et soutiennent énormément leur équipe et leurs joueurs.

« C’est un magnifique match de football dont nous pourrons profiter sur le terrain. Ce genre d’ambiance vous donne une motivation supplémentaire. Les matches dans ce stade me rappellent de bons souvenirs. J’ai un grand respect pour Hajduk. »

En revenant sur son choix audacieux de partir à Zagreb lorsqu’il était jeune pour percer dans le monde professionnel, Olmo a poursuivi : « Chacun a sa propre histoire, son propre parcours et ses propres raisons. J’ai pris cette décision en raison de l’intérêt du Dinamo et de sa volonté de m’aider à grandir. J’ai eu confiance en cela, et cela s’est révélé être l’un des meilleurs moments de ma carrière. Je suis parti à 16 ans et j’étais seul avec ma mère dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. C’était difficile, mais magnifique. Je suis heureux d’être de retour. »

Il a également exprimé sa gratitude envers le pays qui a façonné sa carrière : « Ce sont des sentiments uniques. C’est un pays qui m’a tout donné, ou presque tout donné, ce que j’ai. C’est une belle occasion de revenir ici, même si c’est à Split plutôt qu’à Zagreb. Ma famille et mes amis viendront... J’ai vraiment hâte d’y être. »