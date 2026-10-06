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Dani Olmo met en garde l’Espagne contre la réaction « dangereuse » de la Croatie après l’humiliation 7-0 infligée à l’Angleterre
Olmo appelle à la prudence contre la Croatie
Le milieu offensif de l’Espagne Olmo a averti ses coéquipiers qu’ils devront être sur leurs gardes avant leur match de Ligue des nations de l’UEFA contre la Croatie au stade Poljud. L’équipe de Slaven Bilic est encore sous le choc de la défaite la plus humiliante de son histoire footballistique, après avoir été écrasée 7-0 à domicile par l’Angleterre. Olmo estime que ce revers dévastateur ne fera qu’apporter une motivation supplémentaire à la Croatie pour restaurer sa fierté devant ses supporters.
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Une ancienne star du Dinamo anticipe un retour de bâton
Cette rencontre revêt une profonde signification personnelle pour Olmo, qui parle couramment croate après avoir appris son métier et lancé sa carrière professionnelle au Dinamo Zagreb à partir de l’âge de 16 ans. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, à propos du possible rebond des hôtes, Olmo a souligné : « Je m’attends à une Croatie plus dangereuse. Ils ne sortent pas d’un match facile, mais jouer devant leur public ne sera pas facile pour nous. »
Évoquant la lourde défaite sept buts encaissés par leurs adversaires face à l’Angleterre, le joueur de 28 ans a ajouté : « Nous avons été très surpris. Mais demain, nous verrons comment ils réagissent... Nous avons joué beaucoup de matches contre eux. Nous savons qu’ils sont très forts et qu’ils ont de grands joueurs. Ce ne sera pas facile pour nous. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre propre jeu. »
« Belle opportunité de revenir »
Le déplacement de l’Espagne à Split a une saveur particulière pour la star de Barcelone, qui connaît parfaitement la réputation intimidante du stade de Hajduk Split. En affichant son enthousiasme à l’idée de jouer sous l’intense pression des supporters locaux au stade Poljud, Olmo a déclaré : « C’est une atmosphère bouillante. Les supporters mettent une forte pression et soutiennent énormément leur équipe et leurs joueurs.
« C’est un magnifique match de football dont nous pourrons profiter sur le terrain. Ce genre d’ambiance vous donne une motivation supplémentaire. Les matches dans ce stade me rappellent de bons souvenirs. J’ai un grand respect pour Hajduk. »
En revenant sur son choix audacieux de partir à Zagreb lorsqu’il était jeune pour percer dans le monde professionnel, Olmo a poursuivi : « Chacun a sa propre histoire, son propre parcours et ses propres raisons. J’ai pris cette décision en raison de l’intérêt du Dinamo et de sa volonté de m’aider à grandir. J’ai eu confiance en cela, et cela s’est révélé être l’un des meilleurs moments de ma carrière. Je suis parti à 16 ans et j’étais seul avec ma mère dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. C’était difficile, mais magnifique. Je suis heureux d’être de retour. »
Il a également exprimé sa gratitude envers le pays qui a façonné sa carrière : « Ce sont des sentiments uniques. C’est un pays qui m’a tout donné, ou presque tout donné, ce que j’ai. C’est une belle occasion de revenir ici, même si c’est à Split plutôt qu’à Zagreb. Ma famille et mes amis viendront... J’ai vraiment hâte d’y être. »
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Un test crucial en Ligue des nations attend
L’Espagne se rend à Split avec l’objectif de conforter sa première place dans le groupe A3 après avoir remporté ses trois premiers matches, dont un succès 4-1 lors de la rencontre aller. Pour la Croatie, recevoir les championnes du monde dans l’hostile stade Poljud constitue un test de caractère brutal après deux effondrements consécutifs qui l’ont vue encaisser 11 buts. Ce choc décidera de la direction que prendra le groupe avant la trêve internationale de novembre.
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