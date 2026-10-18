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Dani Olmo avertit le Real Madrid et le PSG après avoir mis fin à sa disette de buts lors de l’écrasante victoire du Barça face au Real Betis
Barcelone poursuit sa marche implacable en Liga
L’équipe de Hansi Flick n’a montré aucun signe de ralentissement samedi soir, écrasant le Real Betis grâce à une prestation d’une grande efficacité à l’Estadio La Cartuja. Cette victoire 5-2 est la neuvième consécutive du FC Barcelone en championnat et conforte son statut d’équipe à battre en Espagne cette saison. Cinq joueurs différents ont marqué au cours de cette prestation aboutie, illustrant la grande souplesse tactique et la profondeur de l’effectif offensif dont dispose actuellement le staff technique du Barça.
Parmi les buteurs figurait Olmo, qui a enfin retrouvé le chemin des filets après une attente frustrante. Le milieu de terrain est un rouage essentiel du dispositif de Flick depuis son arrivée, mais il n’avait plus marqué ces dernières semaines malgré ses bonnes performances. Son but contre le Betis est venu rappeler à point nommé ses qualités de finisseur.
Cette victoire permet au FC Barcelone de conserver sa confortable avance en tête du classement et lui offre un regain de confiance idéal avant une série de matches redoutables.
- AFP
Olmo revient sur la fin de sa disette de buts
S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, l’ancien joueur du RB Leipzig s’est empressé de relativiser l’importance de ses statistiques personnelles.
« Je suis très heureux de continuer à marquer des buts et à délivrer des passes décisives. Je suis heureux de continuer à apporter ma contribution à l’équipe. Je n’avais pas marqué depuis un moment, mais cela n’avait pas d’importance pour moi », a déclaré Olmo au site officiel du club. « Je voulais simplement que l’équipe gagne, et c’est ce que nous étions en train de faire. Je suis heureux, mais parce que l’équipe a gagné et que nous avons pris les trois points. »
Des tests de taille face au PSG et au Real Madrid
Le retour d’Olmo parmi les buteurs ne pouvait pas mieux tomber pour le FC Barcelone, qui aborde une semaine décisive pour sa saison. Le club catalan affrontera le Paris Saint-Germain mardi dans un choc de Ligue des champions à fort enjeu, avant de recevoir son grand rival, le Real Madrid, dimanche prochain pour le premier Clasico de la saison en championnat. Ces deux rencontres seront le véritable test des ambitions du Barça, qui entend prétendre aux trophées majeurs cette saison.
Olmo se réjouit à l’idée de se mesurer aux meilleures équipes et a fait part de l’enthousiasme de l’effectif à l’approche de ces rendez-vous. « J’essaie de faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Nous sommes tous heureux et prêts pour la semaine à venir. Nous allons jouer contre les tenants du titre en Ligue des champions et nos plus grands rivaux. Nous sommes motivés », a ajouté le milieu de terrain.
- Getty Images Sport
Flick veut poursuivre sur sa lancée
Barcelone doit aussitôt se tourner vers la scène européenne, avec la réception du PSG, champion d’Europe en titre, mardi en Catalogne. Ce choc de Ligue des champions à fort enjeu laissera peu de temps à l’effectif pour récupérer avant un Clasico très attendu dimanche prochain.
Le Real Madrid se déplacera chez son grand rival pour un match de championnat qui pourrait peser lourd dans la course au titre en Liga dès ce début de saison. Avec le maximum de points en championnat, un collectif soudé sur le plan tactique et un Olmo revigoré, Barcelone atteint sa vitesse de croisière à l’approche de son test ultime.
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