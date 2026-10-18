L’équipe de Hansi Flick n’a montré aucun signe de ralentissement samedi soir, écrasant le Real Betis grâce à une prestation d’une grande efficacité à l’Estadio La Cartuja. Cette victoire 5-2 est la neuvième consécutive du FC Barcelone en championnat et conforte son statut d’équipe à battre en Espagne cette saison. Cinq joueurs différents ont marqué au cours de cette prestation aboutie, illustrant la grande souplesse tactique et la profondeur de l’effectif offensif dont dispose actuellement le staff technique du Barça.

Parmi les buteurs figurait Olmo, qui a enfin retrouvé le chemin des filets après une attente frustrante. Le milieu de terrain est un rouage essentiel du dispositif de Flick depuis son arrivée, mais il n’avait plus marqué ces dernières semaines malgré ses bonnes performances. Son but contre le Betis est venu rappeler à point nommé ses qualités de finisseur.

Cette victoire permet au FC Barcelone de conserver sa confortable avance en tête du classement et lui offre un regain de confiance idéal avant une série de matches redoutables.



