Dani Olmo adresse un message émouvant à Ferran Torres alors que le héros de l’Espagne boucle son transfert de 50 M€ au Paris Saint-Germain en provenance de Barcelone

À la suite de la confirmation officielle de son transfert vers la capitale française, Torres a été inondé de messages de ses désormais ex-coéquipiers. Olmo, qui a partagé le terrain avec Torres en club comme en sélection, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa tristesse face au départ du joueur de 26 ans. Le milieu de terrain a partagé une photo du duo lors des célébrations d’un trophée de Barcelone, mettant en avant le lien étroit noué dans le vestiaire au cours des dernières saisons.

Sur Instagram, Olmo a adressé un message émouvant à son ami, alors que celui-ci s’apprête à découvrir la vie au Parc des Princes. Le milieu de terrain a écrit : « Merci pour toutes ces années, mon ami ! Tu vas beaucoup nous manquer », accompagné d’un emoji cœur rouge.

Instagram/daniolmo



