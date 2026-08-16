PsnewZ
Traduit par
Dani Olmo adresse un message émouvant à Ferran Torres alors que le héros de l’Espagne boucle son transfert de 50 M€ au Paris Saint-Germain en provenance de Barcelone
Olmo rend hommage à son coéquipier sur le départ
À la suite de la confirmation officielle de son transfert vers la capitale française, Torres a été inondé de messages de ses désormais ex-coéquipiers. Olmo, qui a partagé le terrain avec Torres en club comme en sélection, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa tristesse face au départ du joueur de 26 ans. Le milieu de terrain a partagé une photo du duo lors des célébrations d’un trophée de Barcelone, mettant en avant le lien étroit noué dans le vestiaire au cours des dernières saisons.
Sur Instagram, Olmo a adressé un message émouvant à son ami, alors que celui-ci s’apprête à découvrir la vie au Parc des Princes. Le milieu de terrain a écrit : « Merci pour toutes ces années, mon ami ! Tu vas beaucoup nous manquer », accompagné d’un emoji cœur rouge.Instagram/daniolmo
- Getty Images Sport
Torres rédige un émouvant message d’adieu à Barcelone
Torres lui-même n’a pas tardé à s’adresser aux supporters et au club après avoir signé un contrat de cinq ans avec le PSG qui le maintiendra à Paris jusqu’en 2031. Revenant sur une période qui l’a vu remporter trois titres de Liga, il a évoqué avec force la progression personnelle qu’il a connue durant son passage sous les couleurs blaugrana.
Dans son message émouvant, l’ancien de Manchester City a exprimé sa profonde gratitude pour le temps passé sous les couleurs blaugrana. Il a déclaré : « Avant tout, je veux tous vous remercier pour tout. Ce fut un honneur de porter ces couleurs. Ce que j’ai vécu au Barça au cours de ces quatre ans et demi a fait de moi un meilleur footballeur et une meilleure personne. Pendant cette période, Barcelone a été ma maison. »
Un héritage de trophées et d’amitiés
Le héros de la Coupe du monde 2026 quitte l’Espagne avec une cote au plus haut, après avoir joué un rôle déterminant dans les succès récents. Au-delà des trophées, Torres a mis l’accent sur la dimension humaine de son passage au club. Il s’en va non seulement comme un finisseur redoutable qui a inscrit 40 buts en 94 apparitions au cours des deux dernières saisons, mais aussi comme une figure respectée qui a conservé des liens forts avec le noyau de l’équipe nationale espagnole
Torres a conclu sa déclaration en disant : « Je quitte ce club avec des amis à l’intérieur comme à l’extérieur du vestiaire, et beaucoup de personnes qui nous ont tous permis de progresser. Ensemble, nous avons été champions avec le Barca, et beaucoup d’entre nous ont aussi été champions avec l’équipe nationale. Merci, et Forca Barca. »
- Getty Images
La recherche du nouveau numéro 9 de Barcelone
Avec Torres et Robert Lewandowski qui ne mènent plus l’attaque, la pression est sur la direction du FC Barcelone pour lui trouver un remplaçant. Le club a été lié à plusieurs cibles de premier plan, dont Julian Alvarez, même si les négociations avec l’Atletico Madrid se sont révélées difficiles.
Une option potentielle, l’attaquant du Sporting CP Luis Suarez, a été écartée après que Barcelone a décidé de ne pas lever sa clause libératoire de 80 millions d’euros, selon Fabrizio Romano. À l’approche de la date limite, la recherche d’un nouveau numéro 9 reste la priorité du club.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles