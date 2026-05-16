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Dani Dyer explique pourquoi son mari, Jarrod Bowen, ne peut pas prendre part à cette « douce tradition » avec Danny, son père, grand fan de West Ham, le capitaine des Hammers étant chargé de garder les enfants
Un aperçu exclusif et intime de la vie d’une famille
Chez les Dyer-Bowen, l’équilibre est permanent entre des obligations télévisées très médiatisées et un calendrier sportif de haut niveau. L’ancienne star de téléréalité Dani a récemment souligné la complicité qui la lie à son père, l’acteur Danny, après leur collaboration à l’écran. Malgré des agendas surchargés, le duo père-fille s’accorde délibérément des moments à deux, loin des contraintes liées à l’éducation de leurs trois jeunes enfants, laissant le capitaine de West Ham à la maison.
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Renouer des liens loin de chez soi
Leur emploi du temps professionnel leur a offert l’occasion rare de partager des moments en tête-à-tête, loin des distractions du quotidien. Dans une interview accordée à Express.co.uk, Dani Dyer a expliqué : « Nous ne vivons pas ensemble, donc dès que nous pouvons nous retrouver, nous en profitons pleinement. D’ordinaire, quand je suis avec lui, mes trois enfants courent dans tous les sens et nous ne parvenons presque pas à échanger. Du coup, dans le trajet pour aller sur le tournage, on arrive à discuter un peu, puis, une fois sur place, on tourne toute la journée, et, généralement, sur le chemin du retour, l’un de nous deux s’endort. »
Le rituel du vendredi soir
Ce rituel permet à Dani de retrouver le confort du foyer familial pour une pause bien méritée, tandis que son mari, Jarrod, reste de service. Elle explique ce dispositif hebdomadaire avec franchise : « On profite vraiment de ses parents quand on vit avec eux, puis, une fois qu’on a emménagé ailleurs, on se surprend à demander : “Je peux revenir chez vous ?”
« Je laisse les enfants avec Jarrod et je passe juste les voir pour qu’on s’occupe de moi. Évidemment, Jarrod ne mange pas vraiment de plats à emporter à cause de son travail, alors parfois, le vendredi soir, je laisse les enfants avec lui, je passe le voir et on mange chinois en buvant une bière. Franchement, qu’est-ce qu’une femme pourrait vouloir de plus ? »
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La lutte pour la survie
West Ham doit absolument éviter la relégation : le club londonien pointe à la 18e place de la Premier League, à deux points de Tottenham Hotspur, 17e, alors qu’il ne reste que deux journées. Bowen et ses coéquipiers se rendront d’abord à Newcastle United dimanche, puis accueilleront Leeds United lors de la dernière journée, une semaine plus tard.