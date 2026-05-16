Ce rituel permet à Dani de retrouver le confort du foyer familial pour une pause bien méritée, tandis que son mari, Jarrod, reste de service. Elle explique ce dispositif hebdomadaire avec franchise : « On profite vraiment de ses parents quand on vit avec eux, puis, une fois qu’on a emménagé ailleurs, on se surprend à demander : “Je peux revenir chez vous ?”

« Je laisse les enfants avec Jarrod et je passe juste les voir pour qu’on s’occupe de moi. Évidemment, Jarrod ne mange pas vraiment de plats à emporter à cause de son travail, alors parfois, le vendredi soir, je laisse les enfants avec lui, je passe le voir et on mange chinois en buvant une bière. Franchement, qu’est-ce qu’une femme pourrait vouloir de plus ? »