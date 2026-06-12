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Dani Carvajal vers Côme ?! Cesc Fàbregas viserait trois joueurs du Real Madrid, dont un attaquant très prometteur, alors que le club italien s’apprête à laisser filer Nico Paz pour un montant symbolique
Fabregas se tourne vers le Real Madrid pour recruter des renforts.
En vue de sa première participation en Ligue des champions, Como mise sur une stratégie de recrutement ambitieuse axée sur les talents du Real Madrid. Selon ElDesmarque, Fabregas souhaite recruter le latéral expérimenté Carvajal, fraîchement départi du club madrilène.
Si plusieurs championnats étrangers s’intéressent au latéral, le club italien pourrait lui offrir la possibilité de rester dans le circuit européen et de continuer à briller sur la scène continentale. Son expérience est vue comme un atout précieux pour un effectif peu familier avec la Ligue des champions.
Le club italien s’intéresse aussi à de jeunes talents issus de la cantera madrilène : l’attaquant Garcia et le prometteur Palacios, ciblés pour renforcer plusieurs lignes de l’effectif.
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Comme prévu, Como reste fidèle au modèle madrilène.
L’intérêt de Côme pour Garcia s’inscrit dans la même logique que les précédentes recrues, Paz et Jacobo Ramón. Le club considère le jeune attaquant comme un joueur capable d’avoir un impact immédiat, malgré le peu d’occasions qui lui ont été offertes au Real Madrid. Garcia a inscrit quatre buts lors de la Coupe du monde des clubs et en a ajouté six en Liga, alors qu’il n’a disputé que 950 minutes.
La concurrence au poste l’a toutefois empêché de s’imposer durablement dans le onze de départ. Pour finaliser l’opération, Como chercherait à négocier le prix du transfert en proposant au Real Madrid un pourcentage conséquent sur une éventuelle revente ou l’insertion d’une clause de rachat.
Le départ de Paz pourrait bouleverser les plans de Côme
Fabregas cherche à équilibrer expérience et jeunesse alors que Como se prépare à affronter les défis de la compétition européenne. Carvajal apporterait son palmarès de haut niveau, tandis que Garcia et Palacios s’inscrivent dans la stratégie du club de promouvoir des talents prometteurs issus de la cantera du Real Madrid.
Le recrutement de Garcia et Palacios répondrait aux incertitudes concernant l’avenir de Paz. Le milieu de terrain a joué un rôle clé dans l’ascension de Como et sa qualification pour l’Europe, mais il pourrait revenir au Real Madrid selon certaines informations. Son éventuel départ créerait un vide important dans l’effectif, rendant impérative la recherche de remplaçants de qualité avant le début de la nouvelle saison.
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Les transferts demeurent tributaires de l’évolution de la situation à Madrid.
Como doit attendre que la situation évolue au Real Madrid avant de pouvoir finaliser des accords concernant les joueurs issus du centre de formation. D’après l’article, les transferts sortants sont actuellement gelés le temps de régler les questions liées à l’encadrement, suite au retour de José Mourinho au Santiago Bernabéu.
En attendant, Fabregas et Como poursuivent leur planification estivale, consciente que l’effectif pourrait connaître d’importantes mutations. Les arrivées éventuelles de Carvajal, Garcia ou Palacios dépendent donc de la rapidité avec laquelle le Real Madrid clarifiera l’avenir de plusieurs joueurs et jeunes talents.