En vue de sa première participation en Ligue des champions, Como mise sur une stratégie de recrutement ambitieuse axée sur les talents du Real Madrid. Selon ElDesmarque, Fabregas souhaite recruter le latéral expérimenté Carvajal, fraîchement départi du club madrilène.

Si plusieurs championnats étrangers s’intéressent au latéral, le club italien pourrait lui offrir la possibilité de rester dans le circuit européen et de continuer à briller sur la scène continentale. Son expérience est vue comme un atout précieux pour un effectif peu familier avec la Ligue des champions.

Le club italien s’intéresse aussi à de jeunes talents issus de la cantera madrilène : l’attaquant Garcia et le prometteur Palacios, ciblés pour renforcer plusieurs lignes de l’effectif.