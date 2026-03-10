Getty Images Sport
Dani Carvajal répond aux supporters du Real Madrid alors que le capitaine défend son « geste de respect envers une légende de la Liga »
L'incident à Balaidos
Le récent choc de la Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid a été marqué par un rebondissement tardif, Alvaro Arbeloa voyant son équipe remporter les trois points grâce à un but décisif de Federico Valverde, laissant Claudio Giraldez et son équipe frustrés après que Iago Aspas ait frappé le poteau à la 87e minute.
Cependant, les discussions d'après-match ont rapidement dévié du résultat. Carvajal, qui n'avait pas été utilisé comme remplaçant, s'échauffait sur la touche lorsque Aspas a été introduit à la 83e minute à la place d'Oscar Mingueza. Alors que le public local se levait pour applaudir son héros, le capitaine madrilène s'est joint à lui.
Faire face à la réaction négative en ligne
Cette simple démonstration de fair-play de la part de Carvajal n'a pas été du goût de tout le monde. Une partie bruyante des supporters madrilènes s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour faire part de son indignation, arguant qu'un capitaine de club ne devrait pas féliciter publiquement un adversaire lors d'un match tendu et très disputé.
Le vétéran arrière latéral, qui tente actuellement de retrouver sa forme physique après une série de blessures, s'est retrouvé au centre d'une tempête numérique. Malgré l'hostilité, ses applaudissements n'étaient qu'une reconnaissance envers une icône du football espagnol dont la retraite pourrait approcher.
Le capitaine défend les valeurs sportives
Alors que de nombreux footballeurs modernes choisissent d'ignorer les trolls en ligne, Carvajal s'est senti obligé de clarifier sa position. Un commentaire particulier sur son compte Instagram officiel, qui remettait ouvertement en question sa loyauté envers le club, a provoqué une confrontation publique rare et directe de la part du défenseur.
Répondant à son détracteur, il a livré une analyse sans détour de la situation. Il a écrit : « Ce geste signifie le respect, le respect pour une légende de notre championnat. Les valeurs sont au-dessus de tout, une qualité qui, selon moi, vous fait défaut. »
Quelle est la prochaine étape pour le Real Madrid ?
La saison a été mouvementée pour Madrid, marquée par le licenciement de Xabi Alonso et la nomination d'Arbeloa au poste d'entraîneur principal. Les Blancos occupent actuellement la deuxième place de la Liga avec 63 points après 27 matchs, quatre points derrière leur rival de toujours, Barcelone.
Cependant, l'attention se porte désormais entièrement sur l'Europe. Mercredi, Madrid aura un défi monumental à relever en accueillant Manchester City au Santiago Bernabeu pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
