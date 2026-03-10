Le récent choc de la Liga entre le Celta Vigo et le Real Madrid a été marqué par un rebondissement tardif, Alvaro Arbeloa voyant son équipe remporter les trois points grâce à un but décisif de Federico Valverde, laissant Claudio Giraldez et son équipe frustrés après que Iago Aspas ait frappé le poteau à la 87e minute.

Cependant, les discussions d'après-match ont rapidement dévié du résultat. Carvajal, qui n'avait pas été utilisé comme remplaçant, s'échauffait sur la touche lorsque Aspas a été introduit à la 83e minute à la place d'Oscar Mingueza. Alors que le public local se levait pour applaudir son héros, le capitaine madrilène s'est joint à lui.