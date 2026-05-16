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Dani Carvajal quitte le Real Madrid en tant que joueur libre, mettant ainsi fin à ses treize années au sein du club madrilène, dont il était le capitaine
La fin d’une époque dorée au Bernabéu
Le Real Madrid s’apprête à vivre un été de grands changements. Selon The Athletic, le capitaine Dani Carvajal, 34 ans, devrait être la figure la plus emblématique à quitter le club. Après plus de dix ans passés sous le maillot blanc, le latéral droit estime que son cycle madrilène touche à sa fin.
Arrivé en équipe première en 2013, il a été l’un des piliers de l’ère la plus glorieuse de l’histoire récente du club. Toutefois, des blessures récurrentes cette saison ont réduit son impact et son temps de jeu : seulement 21 apparitions toutes compétitions confondues, ce qui conduit le joueur et le club à envisager sereinement un avenir séparé.
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Le facteur Alexander-Arnold et l'avenir de Madrid
La décision de Carvajal de partir est motivée par la stratégie de succession mise en place par le Real Madrid sur le flanc droit. Le staff technique aurait choisi de privilégier Trent Alexander-Arnold comme arrière droit titulaire à l’avenir, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère tactique fondée sur le profil spécifique du Britannique.
Conscient de son nouveau statut de second choix, le joueur a préféré chercher un nouveau défi plutôt que de rester en tant que solution de secours. Ayant déjà évolué en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen lors de la saison 2012-2013, l’Espagnol se montre ouvert à une nouvelle expérience à l’étranger alors qu’il aborde la fin de sa carrière.
Un héritage façonné par la domination européenne
S’il venait à partir cet été, Carvajal laisserait derrière lui un héritage que peu de joueurs dans le monde du football peuvent égaler. Depuis son retour d’Allemagne en 2013, le défenseur a disputé 449 matches avec les « Blancos » et remporté un palmarès impressionnant, comprenant notamment six titres de Ligue des champions et quatre titres de Liga.
Sa régularité et sa ténacité en ont fait un chouchou des supporters et un atout indispensable pour une succession de coachs, de Carlo Ancelotti à Zinédine Zidane. Il s’est imposé comme l’un des arrières latéraux les plus titrés de l’histoire du football, se distinguant par sa combativité défensive et sa capacité à briller sur les plus grandes scènes.
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Un dernier acte ardu, puis un nouveau départ
Ces douze derniers mois ont été éprouvants pour le vétéran, au-delà de ses seuls pépins physiques en club. Coup dur pour ses ambitions internationales : Carvajal a été écarté de la liste préliminaire de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026, une revers décevant pour un joueur qui est depuis des années un pilier de la Roja.
Malgré ces revers, le défenseur n’entend pas raccrocher les crampons. À 34 ans, il estime disposer encore du leadership et d’un palmarès lui permettant de rivaliser au plus haut niveau. S’il parvient à démontrer sa condition physique, il pourrait devenir l’un des agents libres les plus convoités du marché pour les clubs en quête d’un vainqueur confirmé et d’une expérience de champion.