Le Real Madrid s’apprête à vivre un été de grands changements. Selon The Athletic, le capitaine Dani Carvajal, 34 ans, devrait être la figure la plus emblématique à quitter le club. Après plus de dix ans passés sous le maillot blanc, le latéral droit estime que son cycle madrilène touche à sa fin.

Arrivé en équipe première en 2013, il a été l’un des piliers de l’ère la plus glorieuse de l’histoire récente du club. Toutefois, des blessures récurrentes cette saison ont réduit son impact et son temps de jeu : seulement 21 apparitions toutes compétitions confondues, ce qui conduit le joueur et le club à envisager sereinement un avenir séparé.