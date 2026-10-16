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Dani Carvajal lâche une bombe au Real Madrid ! Le défenseur espagnol explique pourquoi il a choisi Getafe après avoir mis fin à son parcours riche en trophées au Bernabéu
Un nouveau chapitre au Coliseum
Carvajal a officiellement entamé son aventure à Getafe, troquant la lumière des projecteurs du monde entier au Santiago-Bernabéu contre l’âpreté du Coliseum. Lors de sa première conférence de presse en tant que joueur de Getafe, le défenseur expérimenté a assuré que sa passion pour le football restait intacte malgré son départ du club le plus titré d’Europe.
Il s’est dit très fier de son nouvel environnement et a souligné que rester à Madrid, sa ville natale, avait largement pesé dans sa décision. Le latéral droit de 34 ans a signé un contrat courant jusqu’à l’été 2027, ce qui lui permettra de continuer à évoluer en Liga dans un avenir proche.
« Ce sera une expérience positive ; je ne pense pas à faire le bilan à la fin de la saison. C’est un projet qui me motive beaucoup. Pour moi, la compétition est dans mon ADN. Je suis chez moi, à Madrid, là où j’ai grandi. Tous les éléments sont réunis ; je peux apporter mon aide grâce à mon expérience, à ma façon de jouer et à ma contribution au groupe. Je ne sais pas si les objectifs seront atteints, nous ne le savons pas, mais nous travaillons pour cela. Il faut avancer jour après jour et rester calme, parce qu’on a pris la meilleure décision », a déclaré le défenseur lors de sa présentation, selon des propos rapportés par Marca.
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Travailler sous les ordres de Bordalas
La participation de l’entraîneur de Getafe, Bordalas, a été un facteur déterminant dans ce transfert. Son approche directe et sa vision tactique ont séduit le défenseur expérimenté. Bordalas est connu pour exiger de ses joueurs une grande intensité et un esprit combatif, des qualités qui correspondent parfaitement au style défensif de Carvajal. L’entraîneur voit en l’Espagnol un joueur polyvalent, capable de disputer à Kiko Femenia le poste d’arrière droit ou d’évoluer comme défenseur central droit dans une défense à trois.
« Très bien, nous avons discuté de ce que nous attendons de l’équipe. C’est un entraîneur qui sait tirer le meilleur d’un joueur. Je l’apprécie beaucoup, nous partageons cette envie d’avancer, d’avancer et d’avancer, et je n’aurai aucun problème avec lui », a déclaré le défenseur.
Sacrifices financiers et engagement
Selon plusieurs informations, Carvajal a accepté une baisse de salaire pouvant atteindre 90 % par rapport à ce qu’il gagnait auparavant au Real Madrid. Ce choix souligne sa volonté de privilégier la compétition et son bonheur personnel plutôt qu’un dernier contrat très lucratif dans un championnat moins compétitif.
« Je ne veux pas être impoli, mais tous ceux qui me connaissent savent que je m’investis à fond ici, que je joue pour Madrid ou que je prépare une omelette. Je fais tout avec passion ; c’est ma façon de voir la vie. Financièrement, ce n’est pas le contrat de ma vie. Mais je n’ai pas eu à faire d’effort, cela a été très facile. Getafe remplissait toutes les conditions. Getafe, avec la compétition européenne et le stade, est un projet qui me correspond parfaitement », a expliqué Carvajal aux journalistes.
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Les ambitions internationales et l’avenir
Si sa carrière en club a pris une autre tournure, Carvajal n’a pas fermé la porte à la sélection espagnole. Le défenseur reste attaché à l’Espagne et estime qu’évoluer à un haut niveau avec Getafe pourrait lui permettre de continuer à être appelé en sélection. Il a également répondu aux rumeurs concernant son avenir, démentant notamment l’existence d’une clause spéciale qui lui permettrait de partir lors du prochain mercato hivernal.
« Ceux qui me connaissent bien savent que ma vie, c’est jouer au football. Je suis passionné par ce sport, c’est l’aspect sportif qui m’anime, la compétition... D’autant plus après ces années marquées par les blessures, je voulais avoir cette continuité qui m’avait manqué et me racheter. »
« Quand Getafe s’est présenté, le club répondait à tous les critères que ma famille et moi avions fixés. Cette clause n’existe pas ; je serai ici toute la saison. Nous n’avons pas la possibilité de partir cet hiver, à moins que quelqu’un ne paie la clause de 50 millions (rires) », a ajouté Carvajal avant de préciser sa situation contractuelle.
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