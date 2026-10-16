Carvajal a officiellement entamé son aventure à Getafe, troquant la lumière des projecteurs du monde entier au Santiago-Bernabéu contre l’âpreté du Coliseum. Lors de sa première conférence de presse en tant que joueur de Getafe, le défenseur expérimenté a assuré que sa passion pour le football restait intacte malgré son départ du club le plus titré d’Europe.

Il s’est dit très fier de son nouvel environnement et a souligné que rester à Madrid, sa ville natale, avait largement pesé dans sa décision. Le latéral droit de 34 ans a signé un contrat courant jusqu’à l’été 2027, ce qui lui permettra de continuer à évoluer en Liga dans un avenir proche.

« Ce sera une expérience positive ; je ne pense pas à faire le bilan à la fin de la saison. C’est un projet qui me motive beaucoup. Pour moi, la compétition est dans mon ADN. Je suis chez moi, à Madrid, là où j’ai grandi. Tous les éléments sont réunis ; je peux apporter mon aide grâce à mon expérience, à ma façon de jouer et à ma contribution au groupe. Je ne sais pas si les objectifs seront atteints, nous ne le savons pas, mais nous travaillons pour cela. Il faut avancer jour après jour et rester calme, parce qu’on a pris la meilleure décision », a déclaré le défenseur lors de sa présentation, selon des propos rapportés par Marca.