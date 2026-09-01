Pumas a d’abord réclamé 5 millions de dollars d’indemnités ainsi qu’un million de dollars supplémentaire au titre des droits à l’image déjà versés au joueur. Le club mexicain a fondé sa demande sur une clause de rupture de contrat à la suite de l’arrestation d’Alves à Barcelone pour des accusations d’agression sexuelle. Alors que le Tribunal du football de la FIFA avait d’abord rejeté la demande, Pumas a fait appel avec succès devant le TAS avant d’obtenir une victoire définitive devant la plus haute juridiction suisse.