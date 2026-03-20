Dana White a eu une agréable surprise lorsque le président de l'UFC a tiré au sort une carte représentant la légende de Chelsea John Terry et Lionel Messi, d'une valeur de plusieurs milliers d'euros

Alors qu'il se trouvait à Londres pour l'UFC Fight Night 270, White a fait un détour par Regent Street pour inaugurer le tout nouveau salon VIP Regency Lounge, selon talkSPORT. Le grand manitou du MMA, passionné notoire de souvenirs de collection, a importé au Royaume-Uni sa célèbre série « Rip It Friday », au cours de laquelle il offre généralement à ses abonnés sur les réseaux sociaux des objets de collection très prisés issus des sports de combat.

Cependant, lors de cette session, White a troqué les prises de tête contre les têtes, tentant sa chance avec des boîtes de cartes Topps Chrome Sapphire Premier League. Cette série récemment sortie figure parmi les plus convoitées du milieu, et le pari s'est avéré payant de manière spectaculaire puisqu'il a découvert un véritable Saint Graal pour les fans de football.