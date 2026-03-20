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Dana White a eu une agréable surprise lorsque le président de l'UFC a tiré au sort une carte représentant la légende de Chelsea John Terry et Lionel Messi, d'une valeur de plusieurs milliers d'euros
White remporte l'or à Londres
Alors qu'il se trouvait à Londres pour l'UFC Fight Night 270, White a fait un détour par Regent Street pour inaugurer le tout nouveau salon VIP Regency Lounge, selon talkSPORT. Le grand manitou du MMA, passionné notoire de souvenirs de collection, a importé au Royaume-Uni sa célèbre série « Rip It Friday », au cours de laquelle il offre généralement à ses abonnés sur les réseaux sociaux des objets de collection très prisés issus des sports de combat.
Cependant, lors de cette session, White a troqué les prises de tête contre les têtes, tentant sa chance avec des boîtes de cartes Topps Chrome Sapphire Premier League. Cette série récemment sortie figure parmi les plus convoitées du milieu, et le pari s'est avéré payant de manière spectaculaire puisqu'il a découvert un véritable Saint Graal pour les fans de football.
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À la recherche du Chelsea idéal 1/1
Le moment fort de la séance a été lorsque White a tiré une carte John Terry « Infinite Sapphire » unique en son genre. En tant qu’édition 1/1, cette carte est la seule de ce type à exister, ce qui en fait une acquisition de rêve pour tout supporter de Chelsea ou collectionneur passionné.
La chance de White ne s'est pas arrêtée à l'ancien capitaine des Blues. Au cours de son incursion dans le monde très fermé du commerce des cartes de sport, il a également mis la main sur une carte Topps Finest MLS Lionel Messi Gold 2023. Cette pièce de collection de style « Atomic » représente l'icône argentine sous les couleurs de l'Inter Miami et sa valeur est estimée à environ 3 000 £.
Plongez dans l'univers du trading sportif
Par ailleurs, il a également ouvert des coffrets « UFC Royalty » lors de son passage en tant qu’invité sur la plateforme Fanatics Live, dans le magasin innovant situé au cœur de Londres. Cet événement a eu lieu le même jour où le grand champion des poids coqs Merab Dvalishvili y organisait une séance de rencontre avec les fans, afin de les rapprocher encore davantage de l’action alors que la semaine du combat battait son plein. Mais il ne s’est pas arrêté là : lors d’une visite guidée, il a créé sa propre carte 1/1 à l’aide du photomaton du magasin. Ce fut un après-midi riche en rebondissements qui a vu le promoteur de MMA plonger au cœur de l'univers du trading sportif d'élite.
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Messi inscrit son 900e but
Alors que Terry a pris sa retraite depuis longtemps, Messi continue de briller avec l'Inter Miami et l'Argentine. L'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a inscrit son 900e but, mais cela n'a pas suffi à empêcher son équipe d'être éliminée de la CONCACAF Champions Cup, un coup dur pour les espoirs du club de Floride pour cette saison.
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