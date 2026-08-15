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Dan Burn salue la révolution tactique de Matthias Jaissle à Newcastle alors que le défenseur se prépare pour le choc face à Liverpool
Une nouvelle ère commence sous Jaissle
Burn a repris l’entraînement et a admis que la vie à St James' Park semblait complètement différente après la transition sur le banc d’Eddie Howe à Jaissle. Le défenseur central de 34 ans, récemment de retour de ses obligations internationales avec l’Angleterre à la Coupe du monde, a souligné un changement significatif dans l’atmosphère du groupe et dans l’approche tactique.
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Jaissle qualifie Burn de leader indispensable
Burn a décrit les changements profonds opérés au centre d’entraînement, affichant son enthousiasme pour la prochaine campagne de Premier League aux côtés de plusieurs nouvelles recrues. En revenant sur son retour au club, Burn a souligné à quel point le centre d’entraînement s’est transformé au cours des dernières semaines.
« Évidemment, il y a beaucoup de changements », a reconnu Burn, comme cité par ChronicleLive. « J’ai l’impression d’arriver dans un nouveau club en tant que nouveau joueur. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et ça va être une période excitante.
« Nous avons l’opportunité de créer une nouvelle culture, une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de jouer. Donc, je suis impatient de disputer les quelques matches amicaux qui arrivent. Il y a beaucoup à apprendre. L’entraîneur est arrivé avec une nouvelle philosophie, de nouvelles idées et une nouvelle terminologie. Les gars travaillent là-dessus depuis la semaine dernière, donc j’essaie simplement d’assimiler tout cela aussi vite que possible. »
Dans la continuité d’un héritage légendaire des Geordies
Burn a déjà acquis un statut de héros culte à Tyneside, en marquant notamment à Wembley lors de la finale de la Carabao Cup 2025. Cette réalisation a été le premier but du club au stade national depuis le début du millénaire. Après avoir rechargé les batteries à la suite de sa campagne en Coupe du monde, l’enfant du pays reste confiant quant à sa condition physique et mentale.
« Physiquement, je me sens bien. Mentalement, je suis content d’avoir eu un peu de repos », a confié Burn. « La saison a été longue, et il y a eu la Coupe du monde en plus. C’était davantage une remise à neuf mentale. Je voulais avoir ces quelques semaines pour pouvoir revenir à l’entraînement avec enthousiasme, et c’est ce que je ressens. »
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Des matches amicaux au programme avant le début de la saison
Burn va désormais chercher à conserver sa place de titulaire dans le système à haute intensité de Jaissle lors des prochains matches du VisitMalta Weekender. Newcastle doit accueillir le Bayer Leverkusen et Strasbourg à guichets fermés à St James' Park. Ces rencontres serviront de dernier test grandeur nature pour l'effectif avant que Newcastle ne lance sa campagne de Premier League contre Liverpool.
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