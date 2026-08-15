Burn a décrit les changements profonds opérés au centre d’entraînement, affichant son enthousiasme pour la prochaine campagne de Premier League aux côtés de plusieurs nouvelles recrues. En revenant sur son retour au club, Burn a souligné à quel point le centre d’entraînement s’est transformé au cours des dernières semaines.

« Évidemment, il y a beaucoup de changements », a reconnu Burn, comme cité par ChronicleLive. « J’ai l’impression d’arriver dans un nouveau club en tant que nouveau joueur. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et ça va être une période excitante.

« Nous avons l’opportunité de créer une nouvelle culture, une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de jouer. Donc, je suis impatient de disputer les quelques matches amicaux qui arrivent. Il y a beaucoup à apprendre. L’entraîneur est arrivé avec une nouvelle philosophie, de nouvelles idées et une nouvelle terminologie. Les gars travaillent là-dessus depuis la semaine dernière, donc j’essaie simplement d’assimiler tout cela aussi vite que possible. »