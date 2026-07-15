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Dan Burn, héros culte de l’Angleterre, « ne se contente pas de faire des têtes et des tirs » : une autre star des Three Lions originaire du Nord-Est explique pourquoi il n’a jamais douté que ce « finisseur » de la Coupe du monde allait réussir
De Darlington à la Coupe du monde : le parcours exceptionnel de Burn
Burn n'a fait ses débuts en équipe nationale senior qu'en mars 2025, quelques semaines seulement avant son 33e anniversaire. À 34 ans, il évolue désormais sur les plus grandes scènes d'Amérique du Nord.
Le parcours de ce défenseur imposant a été pour le moins chaotique. Initialement écarté par Newcastle à 11 ans, il a dû gravir les échelons des divisions amateurs avant d’obtenir sa chance avec Fulham, passant de la Conference à la Premier League.
Il lui a fallu encore de la patience, acquérant une expérience cruciale lors de prêts en dehors de l’ouest londonien, mais ses progrès encourageants à Wigan et à Brighton l’ont finalement ramené là où tout avait commencé lorsque Newcastle l’a rappelé en janvier 2022.
Il approche désormais les 200 apparitions sous les couleurs du club de son enfance, qu’il a aidé à mettre fin à 70 ans d’attente sans titre national en remportant la Carabao Cup en 2025. Son ascension remarquable s’est concrétisée lorsqu’il a été sélectionné en équipe d’Angleterre par Thomas Tuchel.
S’il n’est pas encore titulaire chez les Three Lions, il occupe un rôle clé : son jeu de tête et son pied gauche en font un « finisseur » efficace. Des atouts pleinement exploités lors de la Coupe du monde 2026, où Tuchel l’a fait entrer en jeu pour solidifier la défense.
Il a envoyé des centres de la tête dans les tribunes – pour le plus grand plaisir des supporters adeptes des nouveaux logiciels 3D – et a livré des performances héroïques lors du huitième de finale contre le Mexique, disputé en haute altitude, ainsi que lors du quart de finale contre la Norvège, alors que les températures grimpaient en flèche à Miami.
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L'ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre a toujours cru en la réussite de Burn.
Burn est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters, s’engageant à 100 % pour le collectif. Pallister – originaire du comté de Durham et intervenant pour NetBet Sport – a confié à GOAL qu’il voyait éclore une star sans fioritures : « Un de mes amis, Raj Singh, supportait Darlington quand Dan évoluait là-bas. Il me disait : “On s’intéresse de plus en plus à ce grand gaillard”.
« Je le regardais : 2,01 m, il était évidemment adroit de la tête, mais il ne se limitait pas à ça, il savait aussi jouer un peu. Je me disais : “Oui, il est encore un peu naïf, mais tu sais quoi ? Il a toutes les qualités requises”.
« Ça remonte à… je ne sais plus combien d’années : 15, 14 ou 13. Peu importe. Je suis ravi pour lui. Il a enchaîné les clubs avant de rejoindre celui de son enfance.
Il est entré en jeu et s’est vraiment bien débrouillé contre le Mexique. L’autre soir, alors que les adversaires étaient visiblement à bout et envoyaient beaucoup de ballons dans la surface, c’était du pain bénit pour lui. Je suis ravi pour lui.
Il évolue désormais dans le club de sa ville natale et y a déjà conquis un trophée. Pour ma part, j’ai disputé sept matchs à Darlington sous les ordres du grand Cyril Knowles. Je suis donc, depuis longtemps, l’évolution de sa carrière avec attention. »
Sur le terrain, Burn démontre avec autorité qu'aucun objectif n'est inatteignable.
Interrogé sur son ascension inattendue jusqu’à la Coupe du monde, Burn a confié : « Souvent, dans ma carrière, les choses se sont passées ainsi. Ce n’est qu’une fois retraité, en y repensant, que je pourrai pleinement mesurer ce qui s’est produit.
Disputer ma première Coupe du monde à 34 ans et obtenir du temps de jeu a été incroyable. C’est un moment que personne ne pourra m’enlever. Comme beaucoup d’enfants qui grandissent en regardant le football, mes premiers souvenirs sont liés à Newcastle et à la Coupe du monde 2002, ma première. Je me souviens m’être dit : “Ce serait génial de vivre ça.” J’ai réussi à y parvenir, donc j’en suis très fier.
« C’est fou. C’est sympa, car il n’y a pas de parcours tout tracé pour jouer au football et réussir dans ce sport. J’espère que cela inspirera les enfants en leur montrant qu’il n’est pas nécessaire de passer par le système des centres de formation pour devenir footballeur ou atteindre ses objectifs dans le football. Il existe de nombreuses façons d’y parvenir. »
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Coupe du monde 2026 : l'Argentine de Messi se profile en demi-finale
Burn incarne la preuve vivante qu'aucun rêve n'est trop grand. Il a déjà gravi des sommets qu'on lui disait inaccessibles et pourrait bien conclure la semaine en tant que champion du monde.
L’Angleterre, qui a négocié plusieurs rencontres difficiles, se prépare à défier Lionel Messi et l’Argentine à Atlanta. Il y a fort à parier que les services d’un défenseur central old-school seront à nouveau sollicités lors de cette rencontre.
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