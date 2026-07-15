Dan Burn, héros culte de l’Angleterre, « ne se contente pas de faire des têtes et des tirs » : une autre star des Three Lions originaire du Nord-Est explique pourquoi il n’a jamais douté que ce « finisseur » de la Coupe du monde allait réussir

Burn n'a fait ses débuts en équipe nationale senior qu'en mars 2025, quelques semaines seulement avant son 33e anniversaire. À 34 ans, il évolue désormais sur les plus grandes scènes d'Amérique du Nord.

Le parcours de ce défenseur imposant a été pour le moins chaotique. Initialement écarté par Newcastle à 11 ans, il a dû gravir les échelons des divisions amateurs avant d’obtenir sa chance avec Fulham, passant de la Conference à la Premier League.

Il lui a fallu encore de la patience, acquérant une expérience cruciale lors de prêts en dehors de l’ouest londonien, mais ses progrès encourageants à Wigan et à Brighton l’ont finalement ramené là où tout avait commencé lorsque Newcastle l’a rappelé en janvier 2022.

Il approche désormais les 200 apparitions sous les couleurs du club de son enfance, qu’il a aidé à mettre fin à 70 ans d’attente sans titre national en remportant la Carabao Cup en 2025. Son ascension remarquable s’est concrétisée lorsqu’il a été sélectionné en équipe d’Angleterre par Thomas Tuchel.

S’il n’est pas encore titulaire chez les Three Lions, il occupe un rôle clé : son jeu de tête et son pied gauche en font un « finisseur » efficace. Des atouts pleinement exploités lors de la Coupe du monde 2026, où Tuchel l’a fait entrer en jeu pour solidifier la défense.

Il a envoyé des centres de la tête dans les tribunes – pour le plus grand plaisir des supporters adeptes des nouveaux logiciels 3D – et a livré des performances héroïques lors du huitième de finale contre le Mexique, disputé en haute altitude, ainsi que lors du quart de finale contre la Norvège, alors que les températures grimpaient en flèche à Miami.