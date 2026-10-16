Burn est prêt à se battre pour retrouver sa place dans le onze de départ de Newcastle. Le capitaine du club a manqué le début de la saison en raison d’une blessure à la cheville, mais il est désormais complètement rétabli et impatient d’apporter sa contribution.

Il est entré en jeu en fin de match lors de la récente défaite 4-1 face à Coventry City. Toutefois, l’entraîneur Jaissle gère avec précaution son retour en pleine forme, en s’appuyant sur des données précises du service médical.

Burn sait que son statut de capitaine ne lui garantit pas une place de titulaire. L’ancien défenseur de Brighton sait qu’il doit désormais faire ses preuves à l’entraînement auprès du nouvel entraîneur.