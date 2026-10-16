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Dan Burn donne un indice majeur sur son avenir à Newcastle après le désastre face à Coventry
Burn vise un retour à Newcastle
Burn est prêt à se battre pour retrouver sa place dans le onze de départ de Newcastle. Le capitaine du club a manqué le début de la saison en raison d’une blessure à la cheville, mais il est désormais complètement rétabli et impatient d’apporter sa contribution.
Il est entré en jeu en fin de match lors de la récente défaite 4-1 face à Coventry City. Toutefois, l’entraîneur Jaissle gère avec précaution son retour en pleine forme, en s’appuyant sur des données précises du service médical.
Burn sait que son statut de capitaine ne lui garantit pas une place de titulaire. L’ancien défenseur de Brighton sait qu’il doit désormais faire ses preuves à l’entraînement auprès du nouvel entraîneur.
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Se battre pour sa place
Jaissle a mis en place une solide association défensive entre Sven Botman et Malick Thiaw ces dernières semaines. Burn reconnaît l’excellente forme de ses concurrents en défense et accepte pleinement le défi qui l’attend.
« J’espère que oui. J’ai travaillé dur pour retrouver la forme, alors j’espère avoir ma chance à un moment donné », a déclaré Burn à Chronicle Live, interrogé sur la possibilité de disputer son premier match officiel de la saison comme titulaire. « Les gars qui ont joué ont été vraiment bons. Je vais donc devoir travailler dur pour retrouver ma place. »
Un leadership essentiel dans le vestiaire
Malgré son faible temps de jeu, Burn conserve une grande influence en coulisses. Jaissle considère le joueur de 34 ans comme un leader essentiel du vestiaire et un élément clé de son projet.
Après le départ d’Eddie Howe cet été, l’entraîneur allemand s’est séparé de l’ancien staff technique. Il s’appuie donc largement sur les connaissances et l’expérience de son capitaine vétéran pour préserver l’harmonie du groupe.
« Nous devons gérer cela avec beaucoup de précaution, a souligné Jaissle. C’est là toute la difficulté, car ils nous ont énormément manqué. Pour Dan, ce sera très probablement trop juste pour être titulaire. »
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Rebondir face à Aston Villa
Newcastle United tentera de laisser derrière lui sa déception face à Coventry lors de son prochain match, contre Aston Villa. L’équipe de Jaissle occupe actuellement la 11e place de Premier League, avec huit points pris en six matches. Aston Villa connaissant un début de saison difficile, avec seulement cinq points récoltés jusqu’à présent, Newcastle United cherchera à prendre les trois points devant son public.
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