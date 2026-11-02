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Diogo Dalot Manchester United 2026 pre-seasonGetty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Dalot retrouve la Roma : le transfert avorté, son lien avec Maldini et l’Italie, et un contrat qui attire l’attention sur le marché des transferts

Roma
D. Dalot
Inter
Juventus FC
Milan AC
Manchester United

Le latéral portugais pourrait bientôt redevenir un joueur convoité sur le marché des transferts.

La soirée de Ligue des champions qui verra la Roma se rendre chez Manchester United, dans le chaudron d’Old Trafford, ne sera pas seulement l’occasion pour le club romain d’affronter, et peut-être d’effacer, les fantômes du passé. Elle lui permettra aussi de retrouver comme adversaire une ancienne cible sur le marché des transferts qui, compte tenu de la situation difficile de Manchester United, pourrait bientôt redevenir une piste d’actualité pour son recrutement : Diogo Dalot.

Le latéral portugais arrive en effet en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine et, même s’il se plaît à Manchester, de nombreux clubs se manifestent auprès de son entourage.

  • Une opération tombée à l’eau

    Retrouver, car la Roma a vraiment été à deux doigts de faire venir à Trigoria le latéral né en 1999 à l’été 2021, alors que l’entraîneur portugais José Mourinho était sur le banc.

    Les négociations ont duré longtemps, mais les Red Devils n’ont finalement pas accepté un prêt avec option d’achat. La Roma, toujours confrontée à de sérieuses restrictions liées au fair-play financier, n’a pas pu faire aboutir le transfert autrement.

  • LA SAISON À L’AC MILAN ET LE LIEN AVEC L’ITALIE

    Dalot connaît bien l’Italie et la Serie A, dont il garde un souvenir très vif. Lors de la saison 2020-2021, il avait été prêté à l’AC Milan. Il est récemment revenu sur cette expérience au micro de The Player's Tribune :

    « Ça a été l’une des saisons les plus importantes de ma carrière. Je me souviens de la façon dont le club m’a accueilli et à quel point je m’y suis senti le bienvenu, dans une année importante pour moi, où j’avais besoin de retrouver confiance en mon jeu. L’AC Milan m’a aidé à retrouver ce niveau. Tous les jours, Paolo Maldini était au bord du terrain pour nous regarder nous entraîner. Qu’il pleuve, qu’il fasse beau ou qu’il fasse froid, il était toujours là, en costume-cravate. Il me disait : "Marque comme ça" ou "Interviens en taclant". Parfois, il me reprochait d’en faire trop. "Tu es un joueur extraordinaire, reste tranquille, tu verras, tout ira bien." »

  • UN CONTRAT QUI EXPIRE DANS UN AN

    Malgré la période extrêmement difficile que traverse Manchester United, Dalot n’a jamais cessé de faire preuve de professionnalisme sur le terrain. Il a récemment atteint la barre des 250 matches sous le maillot des Red Devils, dont 80 % disputés en tant que titulaire.

    Mourinho avait dit de lui : « Il peut devenir le latéral titulaire de Manchester United pour les 10 prochaines années, car il possède des qualités extraordinaires. » C’était en 2018 et, 10 ans plus tard, le 30 juin 2028, son contrat avec le club actuellement entraîné par Michael Carrick arrivera à échéance.

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  • Les grands clubs ont bougé

    Une échéance très proche (malgré la présence d’une clause de prolongation automatique pour une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2029, que le club peut lui aussi activer) qui a agité le marché des transferts.

    Beaucoup l’ont en effet placé dans leur viseur : son entourage a reçu des demandes de renseignements ces dernières semaines de la part de nombreux grands clubs européens, mais aussi de l’Inter, de l’AC Milan et de la Juventus en Italie. Rien de concret : comme il l’a dit lui-même, il se sent bien à Manchester et ne pense pas à l’avenir (compte tenu aussi de la situation critique que traverse l’équipe à laquelle il est extrêmement attaché). Mais si les choses ne changent pas, un départ, peut-être même à moindre coût, pourrait être la meilleure solution. Et la Roma elle-même, qui n’a pas cessé de le courtiser pour un poste sur un côté, pourrait revenir à la charge après l’avoir affronté sur le terrain en tant qu’adversaire.