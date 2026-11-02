La soirée de Ligue des champions qui verra la Roma se rendre chez Manchester United, dans le chaudron d’Old Trafford, ne sera pas seulement l’occasion pour le club romain d’affronter, et peut-être d’effacer, les fantômes du passé. Elle lui permettra aussi de retrouver comme adversaire une ancienne cible sur le marché des transferts qui, compte tenu de la situation difficile de Manchester United, pourrait bientôt redevenir une piste d’actualité pour son recrutement : Diogo Dalot.

Le latéral portugais arrive en effet en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine et, même s’il se plaît à Manchester, de nombreux clubs se manifestent auprès de son entourage.