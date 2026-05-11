Au cours de la première mi-temps, le Brésilien, systématiquement sifflé à chaque touche de balle, a perdu son sang-froid. Il a levé les mains en direction des tribunes et a clairement formé le chiffre 15 avec ses doigts.
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D’un geste provocateur, Vinicius Junior a agacé les supporters du FC Barcelone lors du Clásico, tandis que Joao Cancelo entrait dans l’histoire du football
Ce geste symbolique est un clin d’œil aux 15 trophées européens que le Real Madrid a remportés au cours de son histoire glorieuse, un total dont les Catalans sont encore très éloignés.
Ce n’est pas la première fois, ces derniers temps, que Vinicius Junior se fait remarquer par un tel geste. Lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester City, il avait déjà provoqué les supporters après avoir transformé un penalty à la 22^e minute.
Après avoir transformé le penalty, il avait souri près du poteau de corner avant de frotter ses poings serrés devant son visage, puis d’effectuer le geste de « pleurer » en direction des supporters de City avant de s’éloigner en riant.
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Vinicius avait déjà provoqué
Un geste qui s’inscrit dans une rivalité grandissante. En février 2025, lors du déplacement du Real à Manchester, les supporters locaux avaient réservé un accueil moqueur à Vinicius. À l’époque, une immense banderole avait été déployée dans le secteur des supporters mancuniens, montrant Rodri, le milieu de terrain de City, en train d’embrasser son Ballon d’Or, avec, en référence à une chanson d’Oasis, un message visiblement adressé à Vinicius : « Stop Crying Your Heart Out » (« Arrête de pleurer à chaudes larmes »).
L’attaquant brésilien, déçu d’avoir perdu face à Rodri lors du Ballon d’Or 2024, avait même poussé son club à boycotter la cérémonie parisienne lorsqu’il a compris que le milieu espagnol l’emporterait.
Cancelo entre dans l'histoire du football
Ce Clásico a également mis en lumière deux autres faits marquants. Le Barcelonais João Cancelo est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter un titre de champion dans quatre des cinq grands championnats européens.
En 2020/2021, il a conquis le Scudetto avec la Juventus Turin, avant d’être sacré avec Manchester City l’année suivante, puis de soulever le trophée avec le FC Bayern douze mois plus tard.
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Robert Lewandowski intègre désormais un cercle très fermé.
Cancelo est toutefois loin d'égaler le palmarès de Robert Lewandowski. Le Polonais, qui pourrait quitter le Barça, a remporté son 13^e titre dans les cinq grands championnats européens. Il a décroché des titres de champion avec le BVB (2), le Bayern (8) et désormais les Catalans (3).
Il intègre ainsi un club très fermé : seuls Ryan Giggs, Manuel Neuer et Thomas Müller ont également atteint ce total.
Les transferts record du Real Madrid
Joueurs Total Jude Bellingham Arrivé en 2023 en provenance du Borussia Dortmund pour un transfert de 127 millions d'euros Eden Hazard Arrivé en 2019 en provenance du FC Chelsea pour un transfert de 120,8 millions d’euros Gareth Bale Arrivé en 2013 en provenance de Tottenham Hotspur pour un transfert de 101 millions d'euros