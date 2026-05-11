Ce geste symbolique est un clin d’œil aux 15 trophées européens que le Real Madrid a remportés au cours de son histoire glorieuse, un total dont les Catalans sont encore très éloignés.

Ce n’est pas la première fois, ces derniers temps, que Vinicius Junior se fait remarquer par un tel geste. Lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester City, il avait déjà provoqué les supporters après avoir transformé un penalty à la 22^e minute.

Après avoir transformé le penalty, il avait souri près du poteau de corner avant de frotter ses poings serrés devant son visage, puis d’effectuer le geste de « pleurer » en direction des supporters de City avant de s’éloigner en riant.