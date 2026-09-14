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D'origine égyptienne et marocaine : qui est Younes Ibrahim, le talent de Brighton éligible pour représenter 4 sélections ?

FEATURES
Brighton
Fabian Hürzeler
Angleterre
Allemagne

Un talent aux origines arabes qui brille dans le ciel de la Premier League

Alors que Brighton est toujours à la recherche de la prochaine pépite sur le marché des talents, il n'a pas eu à aller bien loin cette fois-ci. La pépite se trouvait déjà entre les murs de son académie, où elle brillait discrètement depuis des années.

Dans une scène qui pourrait sembler anodine pour certains, mais qui revêt une grande signification dans le parcours de tout jeune joueur, le nom de Youness Ibrahim est apparu pour la première fois sur la liste officielle de l'équipe première de Brighton, lorsqu'il a pris place sur le banc des remplaçants lors de la large victoire des Seagulls face à Coventry City sur le score de 5-0. 

Ses pieds n'ont pas foulé la pelouse, mais il a franchi à cet instant l'obstacle psychologique et professionnel le plus important en Angleterre : celui du passage du statut de joueur d'académie à celui de joueur de l'équipe première dans le championnat le plus relevé du monde.

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  • Une soirée sur le banc vaut une saison entière

    Dimanche dernier ne fut pas un jour ordinaire dans le carnet de Younes ; moins de 48 heures seulement après avoir inscrit un superbe but sous le maillot de l'équipe des moins de 21 ans, embrasant les réseaux sociaux des supporters de l'académie, il reçut un appel qui changea totalement son humeur : tu es avec l'équipe première demain.

    Le staff technique de Brighton, dirigé par Fabian Hürzeler, connu pour son audace à accorder des chances, ne l'a pas convoqué par complaisance : Brighton ne fait pas de complaisance. Le club qui a vendu Caicedo pour 115 millions, ainsi que Mac Allister et Cucurella, sait parfaitement quand un joueur est prêt. La présence de Younes sur le banc lors d'un match officiel, même sans jouer, est une déclaration de confiance, une manière de dire : nous te voyons très bientôt.

    Et les chiffres justifient cette confiance. Lors de la saison en cours 2026-2027, Ibrahim a disputé trois matchs avec les équipes de jeunes dans diverses compétitions, contribuant à deux buts (un but marqué et une passe décisive). Mais la véritable explosion, ce fut la saison dernière, lorsqu'il a terminé l'année avec neuf buts et cinq passes décisives, devenant l'un des noms les plus influents du système des jeunes. Non seulement en tant qu'attaquant, mais comme un joueur qui se déplace intelligemment entre les lignes et qui excelle aussi bien comme ailier que comme faux numéro neuf.

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  • Un long parcours entamé à Luton et passé par Chelsea

    L'histoire de Younes n'est pas celle d'un talent apparu soudainement. C'est une histoire de patience et d'une progression professionnelle rigoureuse. Il a commencé dans la modeste académie de Luton Town, où il a appris les fondements de la discipline anglaise, avant de franchir un pas de géant en rejoignant l'académie de Chelsea, l'une des meilleures fabriques de talents d'Europe. Là, il s'est frotté à différentes écoles de football et s'est imprégné du pressing intense et du jeu rapide.

    Mais le véritable tournant fut sa décision de rejoindre Brighton, où il a intégré l'équipe des moins de 15 ans, un choix qui a semblé à certains comme un recul, mais qui relevait en réalité de la plus grande intelligence.

    Brighton est le seul club d'Angleterre à offrir au joueur d'académie une voie clairement tracée vers l'équipe première. Il a progressé avec constance : les moins de 15 ans, puis les moins de 18 ans, puis les moins de 21 ans, et à chaque étape il prouvait qu'il n'était pas seulement talentueux, mais aussi capable d'évoluer sur les plans physique et mental.

    En juillet dernier est venu le premier moment de la récolte, lorsque Younes a signé le premier contrat professionnel de sa carrière, un moment sur lequel Ian Buckman, directeur de l'académie de Brighton, a commenté par des mots qui résument la philosophie du club : « C'est un moment exaltant, aussi bien pour les joueurs que pour leurs familles. »

    Et d'ajouter : « C'est une reconnaissance des grands efforts qu'ils ont fournis durant leur passage à l'académie jusqu'à présent, et il leur revient désormais de saisir les opportunités qui s'offrent à eux afin d'assurer la poursuite de leur développement et de leur apprentissage, comme ils en ont prouvé la capacité jusqu'à cet instant. »

  • L'énigme des quatre sélections : qui va décrocher Yunus ?

    Et c'est là que réside l'aspect le plus fascinant de l'histoire de Younes Ibrahim, celui qui fait dépasser à son parcours les frontières de Brighton pour atteindre les bureaux des fédérations de football de quatre continents.

    Le joueur est né en Australie, ce qui lui donne le droit de représenter la sélection des « Socceroos », et il a rejoint l'Angleterre il y a huit ans, ce qui le rend légalement éligible pour représenter les Three Lions. À cela s'ajoutent des origines égyptiennes et marocaines, ce qui lui ouvre la porte pour représenter l'Égypte et le Maroc.

    Nous voici face à un talent convoité par quatre écoles de football différentes. L'Australie recherche son attaquant de demain, l'Angleterre ne laisse échapper aucun talent en Premier League, tandis que l'Égypte et le Maroc mettent en place une stratégie claire pour attirer les talents à double nationalité en Europe.

    À ce jour, Younes n'a pas encore tranché, et c'est une décision judicieuse. À dix-huit ans, l'attention doit se porter sur le club, sur le fait d'asseoir sa place à Brighton, de transformer une première présence sur le banc en premières minutes de jeu, puis en premier but en Premier League. Ensuite, les quatre sélections viendront frapper à sa porte, et non l'inverse.

    Ce qui s'est passé face à Coventry n'est pas une simple apparition sur le banc des remplaçants. C'est l'annonce d'une nouvelle naissance, celle du projet d'un futur joueur international. Un projet qui a débuté à Sydney, qui s'est affiné à Londres, et qui frappe aujourd'hui avec force aux portes de la gloire depuis la côte sud de l'Angleterre.

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