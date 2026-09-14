Alors que Brighton est toujours à la recherche de la prochaine pépite sur le marché des talents, il n'a pas eu à aller bien loin cette fois-ci. La pépite se trouvait déjà entre les murs de son académie, où elle brillait discrètement depuis des années.

Dans une scène qui pourrait sembler anodine pour certains, mais qui revêt une grande signification dans le parcours de tout jeune joueur, le nom de Youness Ibrahim est apparu pour la première fois sur la liste officielle de l'équipe première de Brighton, lorsqu'il a pris place sur le banc des remplaçants lors de la large victoire des Seagulls face à Coventry City sur le score de 5-0.

Ses pieds n'ont pas foulé la pelouse, mais il a franchi à cet instant l'obstacle psychologique et professionnel le plus important en Angleterre : celui du passage du statut de joueur d'académie à celui de joueur de l'équipe première dans le championnat le plus relevé du monde.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

