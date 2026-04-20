Selon Sacha Tavolieri, spécialiste des transferts qui avait tôt révélé l’intérêt du Bayern Munich pour l’attaquant de Newcastle United, l’évolution rapide d’Olise en Allemagne aurait convaincu Gordon de considérer à son tour un départ vers la Bundesliga.

Considérant l’adaptation express d’Olise en Allemagne et ses performances, Gordon voit désormais un transfert au FC Bayern comme la « prochaine étape logique » de sa carrière. Selon Tavolieri, Newcastle United se prépare déjà au départ de son joueur et cherche un remplaçant.

Selon Tavolieri, d’autres réunions sont prévues dans les prochaines semaines entre les responsables bavarois et l’entourage du joueur pour discuter des conditions personnelles d’un éventuel accord (salaire, durée du contrat, etc.). Le montant exact du transfert n’aurait pas encore été évoqué de manière explicite entre les deux clubs, les pourparlers à ce sujet en étant à leurs débuts.