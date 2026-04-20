Sur le terrain, Michael Olise s’est rapidement rendu indispensable au FC Bayern. Depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace, l’international anglais s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers du moment. Une ascension qui pourrait avoir des répercussions sur le dossier Anthony Gordon, courtisé par le club bavarois.
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D’autres rendez-vous sont prévus : Michael Olise pourrait-il, indirectement, faciliter un transfert retentissant pour le FC Bayern ?
Selon Sacha Tavolieri, spécialiste des transferts qui avait tôt révélé l’intérêt du Bayern Munich pour l’attaquant de Newcastle United, l’évolution rapide d’Olise en Allemagne aurait convaincu Gordon de considérer à son tour un départ vers la Bundesliga.
Considérant l’adaptation express d’Olise en Allemagne et ses performances, Gordon voit désormais un transfert au FC Bayern comme la « prochaine étape logique » de sa carrière. Selon Tavolieri, Newcastle United se prépare déjà au départ de son joueur et cherche un remplaçant.
Selon Tavolieri, d’autres réunions sont prévues dans les prochaines semaines entre les responsables bavarois et l’entourage du joueur pour discuter des conditions personnelles d’un éventuel accord (salaire, durée du contrat, etc.). Le montant exact du transfert n’aurait pas encore été évoqué de manière explicite entre les deux clubs, les pourparlers à ce sujet en étant à leurs débuts.
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Selon les dernières informations, Anthony Gordon est la « priorité absolue » du FC Bayern ; reste à savoir si le montant du transfert ne deviendra pas un obstacle.
Le montant exorbitant du transfert pourrait bien constituer le principal obstacle à un accord entre les Magpies et le FC Bayern. Selon la BBC, Newcastle espère tirer au moins 80 millions d’euros de la vente de Gordon, sous contrat jusqu’en 2030, tandis que le club bavarois n’envisage pas de dépenser plus de 60 à 70 millions d’euros. Cette différence de valorisation pourrait s’avérer insurmontable.
Atout pour le Bayern : d’après la BBC, Gordon connaît l’estime du champion d’Allemagne et se montrerait ouvert à un départ vers la Bundesliga. Ce facteur incite les spécialistes à estimer à bonnes les chances d’un transfert vers le FCB.
Selon Sky, les Munichois, qui cherchent un successeur et un concurrent pour Luis Díaz sur l’aile gauche – tout en pouvant aussi évoluer en pointe pour suppléer Kane – ont déjà engagé des discussions « très concrètes » avec l’entourage de l’attaquant. Polyvalent, adroit balle au pied et capable d’accélérations fulgurantes, il correspondrait parfaitement au profil recherché par le club bavarois pour renforcer son secteur offensif.
Outre le Bayern, Arsenal et Liverpool sont également cités comme prétendants. Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, les Magpies devraient même céder au moins un joueur de haut niveau pour respecter le fair-play financier. Bruno Guimaraes et Sandro Tonali figureraient aussi sur la liste des départs potentiels.
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Le départ mystérieux d'Anthony Gordon de Newcastle United
Recruté par Newcastle en janvier 2023 pour environ 45 millions d’euros, Gordon a immédiatement apporté son impact offensif. Vainqueur de la Carabao Cup la saison passée, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable du système d’Eddie Howe. Cette année, il compte 17 buts (dont neuf penalties) et cinq passes décisives en 46 matchs officiels.
Lors de la défaite 1-2 des Magpies face à l'AFC Bournemouth le week-end dernier, l'attaquant était étonnamment absent du onze aligné par Eddie Howe. Officiellement, une petite blessure ; toutefois, selon le Telegraph, cette exclusion pourrait aussi sanctionner un manque de discipline. La veille, le technicien avait prévenu qu'il ne retiendrait que les joueurs « pleinement engagés envers le club ». Quelques heures plus tard, son nom était absent du onze aligné.
Les statistiques d'Anthony Gordon cette saison
Interventions Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges 46 17 5 1