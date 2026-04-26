« D'autres joueurs s'investissent bien davantage » : Habib Beye adresse un avertissement à Ethan Nwaneri sur son « engagement », alors que l'entraîneur de Marseille continue de faire peu appel au joueur prêté par Arsenal

Invité de L1+, la plateforme officielle de streaming de la Ligue 1, Beye a fait preuve d’une franchise rare au sujet de l’exclusion du jeune joueur de 19 ans de son onze de départ. Il a rappelé avec fermeté que la réputation ne suffirait pas pour obtenir un place de titulaire, surtout alors que la saison entre dans sa phase décisive.

L’ancien international sénégalais a déclaré : « C’est un joueur de qualité, mais il doit nous en donner beaucoup plus dans son engagement au quotidien. D’autres joueurs en ont donné bien plus. »