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« D'autres joueurs s'investissent bien davantage » : Habib Beye adresse un avertissement à Ethan Nwaneri sur son « engagement », alors que l'entraîneur de Marseille continue de faire peu appel au joueur prêté par Arsenal
Problèmes sur le terrain d’entraînement
Prêté en Ligue 1 pour peaufiner sa progression, le jeune talent issu du centre de formation d’Arsenal traverse un moment délicat. Sous les ordres de Beye, son développement s’est même légèrement enlisé. Pour la rencontre face à Nice, l’entraîneur marseillais a une nouvelle fois laissé l’international anglais U21 sur le banc, malgré l’absence de plusieurs attaquants clés. Beye a justifié ce choix en invoquant des performances et un engagement insuffisants lors des séances de la semaine.
- AFP
Beye explique son choix d'entraîneur
Invité de L1+, la plateforme officielle de streaming de la Ligue 1, Beye a fait preuve d’une franchise rare au sujet de l’exclusion du jeune joueur de 19 ans de son onze de départ. Il a rappelé avec fermeté que la réputation ne suffirait pas pour obtenir un place de titulaire, surtout alors que la saison entre dans sa phase décisive.
L’ancien international sénégalais a déclaré : « C’est un joueur de qualité, mais il doit nous en donner beaucoup plus dans son engagement au quotidien. D’autres joueurs en ont donné bien plus. »
Un effectif décimé par les blessures
La décision de Beye est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte d’infirmerie bondée à Marseille. Les Phocéens doivent déjà composer sans Hamed Traoré, Igor Paixão ni Amine Gouiri, tous à l’arrêt pour blessure. Dans ce contexte, Nwaneri semblait le candidat idéal pour animer le jeu, mais l’entraîneur a fait d’autres choix.
En maintenant sur le banc un joueur du calibre de Nwaneri malgré la crise de blessures, l’entraîneur souligne l’importance de l’éthique à l’entraînement. En privilégiant des éléments plus en vue lors des séances de la semaine, Beye adresse un message clair au vestiaire sur les standards exigés au club.
- AFP
L’avenir du prêt
Prêté par Arsenal, le joueur risque de rester sur le banc jusqu’à la fin de son séjour si il ne satisfait pas aux exigences d’intensité du staff technique.
À Londres, Mikel Arteta et la direction d’Arsenal surveilleront avec attention l’évolution de la situation. Les Gunners espèrent que Nwaneri saura intégrer ces retours pour conclure son séjour en France en apothéose plutôt que de rester sur le banc.