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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

D'attaquant à accusé : l'ancienne star de Liverpool affirme que ce joueur est devenu un fardeau pour Manchester United

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
D. Murphy
L. Martinez
Angleterre
Argentine

L'avenir d'une star de Manchester United en jeu !

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Les rôles se sont rapidement inversés pour Lisandro Martinez à Manchester United. Après être sorti il y a quelques semaines pour critiquer la direction du club et lui imputer la responsabilité de ne pas avoir suffisamment renforcé l'équipe, au point de laisser entendre que Manchester United ne pouvait pas rivaliser avec l'élite de la Ligue des Champions, le défenseur argentin s'est lui-même retrouvé dans le viseur des critiques, après son expulsion face à Chelsea.

Martinez a placé Manchester United dans une situation difficile et a contribué à une nouvelle défaite (2-0) qui a encore compliqué sa crise.

Manchester United, qui n'a signé aucune victoire lors de ses 9 derniers matches toutes compétitions confondues, a reculé à la dix-septième place, son total s'étant arrêté à 7 points, sachant qu'il n'a remporté qu'une seule victoire en Premier League depuis le début de la saison en cours.

  • De la critique de la direction à la pire performance

    Martínez avait ouvert le feu sur les dirigeants de Manchester United après la défaite 2-0 face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, critiquant la faiblesse des mouvements sur le marché des transferts et réclamant à la direction, menée par le directeur sportif Jason Wilcox, de fournir des éléments supplémentaires capables de rivaliser.

    Le défenseur argentin avait alors déclaré qu'il attendait un soutien plus important de la direction après la saison dernière, soulignant que le changement constant d'entraîneurs ne résout pas les problèmes du club, et que la responsabilité ne pèse pas sur les seuls joueurs et le staff technique.

    Mais ses déclarations ont suscité une vive polémique, au sein du club comme à l'extérieur, avant qu'il ne présente plus tard ses excuses pour le moment et la manière dont il s'était exprimé, assurant avoir rencontré les dirigeants du club et l'entraîneur Michael Carrick, et avoir échangé des points de vue avec eux sur ce qui s'était passé.

    Quelques semaines plus tard, Martínez s'est retrouvé dans une situation totalement différente, après être devenu l'une des principales causes de la chute de Manchester United face à Chelsea sur le score de 2-0.

    Le défenseur argentin a compliqué la tâche de son équipe après avoir reçu deux avertissements en l'espace de peu de temps, quittant le terrain expulsé à la 63e minute, à la suite d'un tacle sur Wesley Fofana dans la surface de réparation, à l'issue duquel l'arbitre a accordé un penalty transformé par Cole Palmer pour le deuxième but. Les problèmes de Martínez ne se sont pas arrêtés à l'expulsion, puisqu'il faisait partie des joueurs responsables du premier but, après avoir laissé Morgan Rogers progresser à travers la défense de United avant que celui-ci ne marque en début de seconde période.

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  • Martínez est devenu un fardeau : veut-il partir ?

    Danny Murphy, ancien joueur de Liverpool et de Tottenham, a été l'un des critiques les plus virulents à l'égard du défenseur argentin, estimant que ses récents comportements l'ont progressivement transformé en « fardeau » pour Manchester United, tout en doutant de sa capacité à regagner la confiance du staff technique.

    Lors de son apparition dans l'émission « Match of the Day », Murphy a déclaré, selon les propos rapportés par le site Metro : « Les choses prennent cette direction. Un joueur doté d'une telle expérience et d'une telle qualité aurait dû savoir ce qu'il faisait. Il est évident que quelque chose ne va pas chez lui en ce moment, car on n'attend pas de telles prestations médiocres d'un joueur de ce calibre. »

    Murphy a fait le lien entre l'expulsion de Martínez et les crises qui l'ont précédée, évoquant son différend avec Dominic Solanke lors de la confrontation face à Tottenham, puis l'interview au cours de laquelle il avait critiqué la direction du club, avant de livrer une performance qu'il a qualifiée de totalement en deçà de son niveau face à Chelsea.

    Il a ajouté : « Je ne sais pas s'il envisage de partir, ou s'il est contrarié par tout ce qui se passe autour du club, mais il a placé Carrick devant un grand dilemme désormais. »

    Murphy est allé plus loin, excluant un retour du défenseur argentin dans le onze de départ à l'issue de sa suspension, en déclarant : « Je pense qu'il est peu probable que Michael le réintègre dans l'équipe, s'il est toujours entraîneur à ce moment-là. »

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  • La crise de Manchester United est plus grande que n'importe quel joueur

    Malgré ses critiques acerbes à l'encontre du défenseur argentin, Murphy n'a pas dédouané Carrick de sa responsabilité dans le début de saison poussif de Manchester United, mais il a estimé que le problème le plus profond dépassait le manque de qualité à certains postes, pour s'étendre aux aspects physique et mental.

    Il a déclaré : « Le plus gros problème que je vois actuellement à Manchester United, ce n'est pas seulement le manque de qualité. Au cours des deux derniers mois, l'équipe a semblé loin physiquement du niveau que nous avions vu à la fin de la saison dernière. »

    Il a ajouté que cela pouvait s'expliquer par une préparation physique insuffisante ou par le fait que les joueurs perdent leur concentration mentale et ne répondent pas aux messages de l'entraîneur, estimant probable que le problème soit un mélange des deux facteurs selon chaque joueur.

    Murphy a mis en doute la capacité de Carrick à retrouver la cohésion, l'esprit combatif et les qualités physiques de l'équipe, avec le groupe actuel, alors que l'entraîneur fait face à une pression croissante au vu de la persistance des résultats négatifs.

    À lire aussi : Vidéo : un geste scandaleux, l'expulsion honteuse de l'ancienne star de Newcastle et d'Al Ahly

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