Martínez avait ouvert le feu sur les dirigeants de Manchester United après la défaite 2-0 face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, critiquant la faiblesse des mouvements sur le marché des transferts et réclamant à la direction, menée par le directeur sportif Jason Wilcox, de fournir des éléments supplémentaires capables de rivaliser.

Le défenseur argentin avait alors déclaré qu'il attendait un soutien plus important de la direction après la saison dernière, soulignant que le changement constant d'entraîneurs ne résout pas les problèmes du club, et que la responsabilité ne pèse pas sur les seuls joueurs et le staff technique.

Mais ses déclarations ont suscité une vive polémique, au sein du club comme à l'extérieur, avant qu'il ne présente plus tard ses excuses pour le moment et la manière dont il s'était exprimé, assurant avoir rencontré les dirigeants du club et l'entraîneur Michael Carrick, et avoir échangé des points de vue avec eux sur ce qui s'était passé.

Quelques semaines plus tard, Martínez s'est retrouvé dans une situation totalement différente, après être devenu l'une des principales causes de la chute de Manchester United face à Chelsea sur le score de 2-0.

Le défenseur argentin a compliqué la tâche de son équipe après avoir reçu deux avertissements en l'espace de peu de temps, quittant le terrain expulsé à la 63e minute, à la suite d'un tacle sur Wesley Fofana dans la surface de réparation, à l'issue duquel l'arbitre a accordé un penalty transformé par Cole Palmer pour le deuxième but. Les problèmes de Martínez ne se sont pas arrêtés à l'expulsion, puisqu'il faisait partie des joueurs responsables du premier but, après avoir laissé Morgan Rogers progresser à travers la défense de United avant que celui-ci ne marque en début de seconde période.

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