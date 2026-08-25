En Angleterre, on relance la piste évoquée au début de l’été. Selon des sources de Football Insider, le Milan a manifesté son intérêt pour Jack Grealish, milieu offensif né en 1995 de Manchester City, qui semblait destiné à un retour à Everton après son prêt chez les Toffees la saison dernière, mais qui n’a finalement pas totalement convaincu l’entraîneur David Moyes.
Traduit par
D’Angleterre - Milan pense à Grealish : prise de renseignements auprès de Manchester City, il arrive en fin de contrat
LA DEMANDE
Le club de Liverpool n’est en effet pas totalement convaincu par un transfert définitif pour le joueur de 30 ans et son intérêt pour le faire revenir s’est atténué à quelques jours de la clôture du mercato : Everton s’est éloigné des négociations, malgré le fait que le prix du joueur ait drastiquement baissé ces dernières semaines. L’AC Milan a besoin que le montant demandé pour le joueur en fin de contrat l’an prochain soit inférieur à 10 millions de livres sterling pour pouvoir conclure l’opération, le nouvel entraîneur Ruben Amorim souhaitant s’attacher les services d’un meneur de jeu évoluant sur le côté gauche avant la fin du mercato, alors qu’un possible départ de Rafael Leao se profile.
La volonté de Grealish
Grealish a joué dans tous les matches officiels de City jusqu’ici cette saison, avec une brève apparition de 14 minutes en sortie de banc lors de la victoire 2-1 contre Bournemouth dimanche : reste à voir s’il voudra rester à l’Etihad pour lutter pour une place sous la direction d’Enzo Maresca ou envisager un transfert en Serie A. L’Anglais semble avoir relancé sa carrière en prêt à Everton la saison dernière, en brillant lors des premiers mois du championnat : il a inscrit deux buts et délivré six passes décisives lors de ses 22 premières apparitions avec le club, remportant également le prix de Joueur du Mois de Premier League.
En fin de contrat
Revenant d’une blessure au pied, il est resté dans le Merseyside pour récupérer jusqu’à l’expiration de son prêt en juin : Moyes n’a toutefois pas été satisfait du comportement de Grealish en dehors du terrain alors qu’il ne pouvait pas jouer, et par conséquent son retour au club de Liverpool a capoté. Le Milan pourrait intervenir pour conclure son transfert définitif au juste prix : Grealish arrive en fin de contrat la saison prochaine et le prix, en conséquence, ne peut pas être supérieur à 10/15 millions d’euros.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles