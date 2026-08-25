Le club de Liverpool n’est en effet pas totalement convaincu par un transfert définitif pour le joueur de 30 ans et son intérêt pour le faire revenir s’est atténué à quelques jours de la clôture du mercato : Everton s’est éloigné des négociations, malgré le fait que le prix du joueur ait drastiquement baissé ces dernières semaines. L’AC Milan a besoin que le montant demandé pour le joueur en fin de contrat l’an prochain soit inférieur à 10 millions de livres sterling pour pouvoir conclure l’opération, le nouvel entraîneur Ruben Amorim souhaitant s’attacher les services d’un meneur de jeu évoluant sur le côté gauche avant la fin du mercato, alors qu’un possible départ de Rafael Leao se profile.



