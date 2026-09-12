Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a abordé la rencontre avec une composition proche de celle de son dernier match face à l'Inter Milan en Ligue des champions, avec deux changements majeurs.

Mourinho a aligné son joueur ivoirien Yan Diomandé au poste d'ailier droit, au détriment du Turc Arda Güler, tandis que le Portugais Bernardo Silva a pris part à la rencontre à la place d'Alexander-Arnold au milieu de terrain.

Le retour de Bernardo au milieu de terrain a apporté une grande fluidité au Real Madrid, faisant figure de solution miracle pour ses coéquipiers dans la sortie de balle, depuis le premier et le deuxième tiers jusqu'aux abords du but.

Il est vrai que la star portugaise n'a pas été directement l'auteur d'un but ou d'une passe décisive, mais tous les buts inscrits par le Real Madrid avant sa sortie portaient sa marque dès leur origine.