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Traduit par

D'Angers au Rayo Vallecano : la « main d'Amrabat » sort le Real Madrid du puits face au Betis

FEATURES
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
J. Mourinho
A. Guler
Espagne
Portugal
Turquie

Le club merengue renoue avec la victoire en Liga

Le Real Madrid a réussi à se remettre du choc subi lors de la précédente journée de la Liga, lorsqu'il a été surpris par une défaite face au Real Betis, et ce, en passant par la porte du Rayo Vallecano.

Le Real Madrid s'est imposé face au Rayo Vallecano sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les a opposés, samedi soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée de la Liga.

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le retour du magicien

    Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a abordé la rencontre avec une composition proche de celle de son dernier match face à l'Inter Milan en Ligue des champions, avec deux changements majeurs.

    Mourinho a aligné son joueur ivoirien Yan Diomandé au poste d'ailier droit, au détriment du Turc Arda Güler, tandis que le Portugais Bernardo Silva a pris part à la rencontre à la place d'Alexander-Arnold au milieu de terrain.

    Le retour de Bernardo au milieu de terrain a apporté une grande fluidité au Real Madrid, faisant figure de solution miracle pour ses coéquipiers dans la sortie de balle, depuis le premier et le deuxième tiers jusqu'aux abords du but.

    Il est vrai que la star portugaise n'a pas été directement l'auteur d'un but ou d'une passe décisive, mais tous les buts inscrits par le Real Madrid avant sa sortie portaient sa marque dès leur origine.

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  • Le péché du Rayo Vallecano

    Malgré cela, s'appuyer sur le duo Silva et Federico Valverde au milieu de terrain derrière Jude Bellingham n'était pas une bonne solution dans l'ensemble, l'équipe ayant besoin d'un joueur plus apte à couvrir la profondeur du terrain (poste de numéro 6), à l'image d'Aurélien Tchouaméni.

    Cependant, le Rayo Vallecano ne s'est pas donné la chance d'exploiter cette faille défensive, ses joueurs rivalisant de maladresses face aux attaquants du Real Madrid, si bien que le club madrilène est parvenu à inscrire deux buts dans les 17 premières minutes.

    Les deux buts du Real Madrid sont nés d'erreurs individuelles naïves, qu'il s'agisse du penalty concédé sur le premier but de Kylian Mbappé, ou de la mauvaise passe à l'origine du deuxième but d'Álvaro Carreras.

    Et lorsque le Real Madrid mène par deux buts d'écart dans les 17 premières minutes, il est difficile pour n'importe quelle équipe de revenir à sa hauteur, ce qu'a bien compris le Rayo Vallecano, qui est même retourné défendre pour éviter d'encaisser davantage de buts, plutôt que de tenter de marquer, sans succès.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le péché de Mourinho

    Mais dès le début de la seconde période, Mourinho a senti que le match était terminé et a décidé de faire entrer le milieu de terrain français Eduardo Camavinga à la place de Valverde, un changement après lequel le Real Madrid a totalement perdu le contrôle du milieu de terrain.

    Les joueurs du Rayo Vallecano et leur entraîneur Íñigo Pérez ont eu le courage de sortir de leur camp, aidés en cela par un recul excessif du Real Madrid, ponctué de pertes de balle répétées et d'une incapacité à sortir du deuxième tiers du terrain.

    Les visiteurs ont exploité la faille évidente dans l'axe du Real Madrid et ont commencé à décocher des frappes en direction du but madrilène. Sans le brio du gardien belge Thibaut Courtois, ils auraient inscrit plus d'un but.

    L'entraîneur portugais a tenté de remédier à la situation et de combler la faille dans l'axe en faisant défendre Tchouaméni à la place de Bernardo Silva, mais il savait que ce changement signifierait la perte du dernier élément capable de maîtriser le ballon et de le conserver plus longtemps dans les pieds de ses joueurs.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    La solution se trouve chez Güler

    C'est pourquoi le changement suivant est intervenu immédiatement, avec l'entrée d'Arda Güler à la place de Diomandé, ce qui a contribué à modifier entièrement le cours du jeu.

    Alors que le terrain penchait vers les buts de Courtois, l'équilibre est revenu grâce au joueur turc, qui a redonné le ballon aux pieds des joueurs du Real Madrid et a contrôlé le rythme du jeu de la meilleure des manières.

    Arda Güler a répandu sa magie : il a été proche d'obtenir un penalty, avant de délivrer la passe décisive du quatrième but, inscrit par la star française Kylian Mbappé.

    On peut dire que Güler a été le joueur qui a mené le Real Madrid à bon port, après qu'il a été sur le point de tomber dans le piège dans lequel il était tombé face au Real Betis.

  • Entre les mains d'Amr, pas de Madrid

    À propos du jeu du Real Madrid, les Arabes connaissaient jadis le dicton « de ma main, non de la main d'Amr », pour illustrer le fait qu'une personne accomplit une tâche par elle-même sans attendre autrui, ce que le club madrilène n'a pas su faire lors de ses deux derniers matchs.

    Le club madrilène a clairement profité des erreurs commises par le Rayo Vallecano lors du match de ce soir, malgré ses propres erreurs tout aussi évidentes, ce qui est exactement ce qui s'était produit lors de la rencontre précédente face à l'Inter Milan en Ligue des champions.

    Mourinho avait, lui aussi, mal entamé le match contre l'Inter, en s'appuyant sur Valverde aux côtés d'Arnold au milieu de terrain, ce qui a offert au club italien un net avantage, qu'il a cependant perdu de lui-même, à cause des erreurs naïves de ses joueurs.

    Le premier but est venu d'une erreur naïve d'Aurel Bisseck, défenseur de l'Inter Milan, qui a perdu le ballon dans une zone dangereuse, permettant à Brahim Díaz d'exploiter la situation et d'offrir le premier but à Kylian Mbappé.

    Par la suite, le gardien Josep Martínez a commis une erreur encore plus naïve, lorsqu'il a tenté de dribbler Federico Valverde, mais a perdu le ballon devant le joueur du Real Madrid, qui a filé droit dans les filets pour marquer le deuxième but.

    Il est vrai que l'Inter a inscrit un but en seconde période et a été proche d'égaliser, mais l'équipe n'est pas parvenue à revenir d'une défaite qu'elle s'est infligée à elle-même, exactement comme cela s'est produit avec le Rayo Vallecano.

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