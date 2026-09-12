À propos du jeu du Real Madrid, les Arabes connaissaient jadis le dicton « de ma main, non de la main d'Amr », pour illustrer le fait qu'une personne accomplit une tâche par elle-même sans attendre autrui, ce que le club madrilène n'a pas su faire lors de ses deux derniers matchs.
Le club madrilène a clairement profité des erreurs commises par le Rayo Vallecano lors du match de ce soir, malgré ses propres erreurs tout aussi évidentes, ce qui est exactement ce qui s'était produit lors de la rencontre précédente face à l'Inter Milan en Ligue des champions.
Mourinho avait, lui aussi, mal entamé le match contre l'Inter, en s'appuyant sur Valverde aux côtés d'Arnold au milieu de terrain, ce qui a offert au club italien un net avantage, qu'il a cependant perdu de lui-même, à cause des erreurs naïves de ses joueurs.
Le premier but est venu d'une erreur naïve d'Aurel Bisseck, défenseur de l'Inter Milan, qui a perdu le ballon dans une zone dangereuse, permettant à Brahim Díaz d'exploiter la situation et d'offrir le premier but à Kylian Mbappé.
Par la suite, le gardien Josep Martínez a commis une erreur encore plus naïve, lorsqu'il a tenté de dribbler Federico Valverde, mais a perdu le ballon devant le joueur du Real Madrid, qui a filé droit dans les filets pour marquer le deuxième but.
Il est vrai que l'Inter a inscrit un but en seconde période et a été proche d'égaliser, mais l'équipe n'est pas parvenue à revenir d'une défaite qu'elle s'est infligée à elle-même, exactement comme cela s'est produit avec le Rayo Vallecano.