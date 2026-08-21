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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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D'Amérique à l'Arabie saoudite : la malédiction de Yassine Bounou frappe la star d'Al-Hilal !

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
C. Summerville
Arabie saoudite
Maroc
Pays-Bas

Nouveau choc

Il semble que le Néerlandais Crysencio Summerville soit encore hanté par un souvenir douloureux qui l'avait opposé au Marocain Yassine Bounou, après avoir manqué un nouveau penalty sous le maillot d'Al-Hilal lors du match face à Al-Fayha, rappelant un épisode similaire survenu quelques semaines plus tôt lors de la Coupe du monde 2026.

Al-Hilal a remporté la rencontre face à Al-Fayha sur le score de trois buts à zéro, jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi League, portant son total à 6 points et prenant provisoirement la tête du classement. Mais le penalty manqué par Summerville à la 81e minute a attiré une partie des projecteurs, en raison de l'étrange coïncidence liée au gardien marocain.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bounou présent dans la mémoire de Somerville

    L'histoire remonte à seulement une cinquantaine de jours, environ 51, lorsque l'équipe des Pays-Bas a affronté celle du Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, dans un match qui s'est décidé aux tirs au but après un temps réglementaire et une prolongation soldés par un nul.

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    Lors de la séance des tirs au but, Yassine Bounou a été le héros de la scène après avoir brillamment repoussé l'une des frappes tentées par Sommerville, offrant au Maroc un avantage décisif avant que la rencontre ne se termine par la qualification du Maroc.

    Mais le paradoxe est que Sommerville a de nouveau manqué un penalty par la suite, cette fois sous le maillot d'Al Hilal face à Al Feiha, se retrouvant dans un scénario étonnamment similaire à celui qu'il avait vécu face à Bounou lors du Mondial.

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    De l'affrontement contre Bounou à jouer à ses côtés

    Le plus grand paradoxe est que Sommerville a rejoint Al-Hilal après le Mondial, devenant ainsi un coéquipier de Bounou plutôt que de l'affronter comme adversaire. Mais le souvenir du penalty ne s'est pas effacé, le joueur ayant manqué un nouveau penalty face à Al-Feiha à la 81e minute, dans une scène qui a ramené l'ancien épisode au premier plan.

    Malgré ce raté, cela n'a pas influé sur le résultat de la rencontre, Al-Hilal ayant déjà scellé l'affaire par un score sans appel de trois buts à zéro, poursuivant ainsi son parcours parfait en Roshn Saudi League avec une deuxième victoire consécutive.

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    Ainsi, les penalties se sont transformés en une histoire étrange au début de la relation entre Sommerville et Al-Hilal. Il y a quelques semaines seulement, Bounou avait été à l'origine de son échec à marquer lors de la séance de tirs au but avec les Pays-Bas, et aujourd'hui le gardien marocain est devenu son coéquipier dans une même équipe, tandis que le joueur a continué à manquer les penalties, dans une scène qui pourrait ouvrir la porte à de nombreux paradoxes à mesure que la saison avance.

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    Au-delà du pessimisme, cela reste un simple paradoxe statistique amusant dans la carrière de Sommerville, mais la répétition du scénario après une courte période en fait l'une des histoires les plus captivantes du début de saison d'Al-Hilal, d'autant plus que l'intéressé lui-même est passé du statut d'adversaire de Bounou à celui de coéquipier qui compte sur lui comme gardien de son équipe.

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