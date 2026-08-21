L'histoire remonte à seulement une cinquantaine de jours, environ 51, lorsque l'équipe des Pays-Bas a affronté celle du Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, dans un match qui s'est décidé aux tirs au but après un temps réglementaire et une prolongation soldés par un nul.

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Lors de la séance des tirs au but, Yassine Bounou a été le héros de la scène après avoir brillamment repoussé l'une des frappes tentées par Sommerville, offrant au Maroc un avantage décisif avant que la rencontre ne se termine par la qualification du Maroc.

Mais le paradoxe est que Sommerville a de nouveau manqué un penalty par la suite, cette fois sous le maillot d'Al Hilal face à Al Feiha, se retrouvant dans un scénario étonnamment similaire à celui qu'il avait vécu face à Bounou lors du Mondial.