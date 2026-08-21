Le plus grand paradoxe est que Sommerville a rejoint Al-Hilal après le Mondial, devenant ainsi un coéquipier de Bounou plutôt que de l'affronter comme adversaire. Mais le souvenir du penalty ne s'est pas effacé, le joueur ayant manqué un nouveau penalty face à Al-Feiha à la 81e minute, dans une scène qui a ramené l'ancien épisode au premier plan.
Malgré ce raté, cela n'a pas influé sur le résultat de la rencontre, Al-Hilal ayant déjà scellé l'affaire par un score sans appel de trois buts à zéro, poursuivant ainsi son parcours parfait en Roshn Saudi League avec une deuxième victoire consécutive.
Ainsi, les penalties se sont transformés en une histoire étrange au début de la relation entre Sommerville et Al-Hilal. Il y a quelques semaines seulement, Bounou avait été à l'origine de son échec à marquer lors de la séance de tirs au but avec les Pays-Bas, et aujourd'hui le gardien marocain est devenu son coéquipier dans une même équipe, tandis que le joueur a continué à manquer les penalties, dans une scène qui pourrait ouvrir la porte à de nombreux paradoxes à mesure que la saison avance.
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Au-delà du pessimisme, cela reste un simple paradoxe statistique amusant dans la carrière de Sommerville, mais la répétition du scénario après une courte période en fait l'une des histoires les plus captivantes du début de saison d'Al-Hilal, d'autant plus que l'intéressé lui-même est passé du statut d'adversaire de Bounou à celui de coéquipier qui compte sur lui comme gardien de son équipe.