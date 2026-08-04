Pour Arsenal : La manière dont Arsenal a géré la situation contractuelle de McCabe a été confuse du début à la fin. Bien qu’elle soit une joueuse clé et une solution récurrente aux problèmes posés par les blessures, tant sa polyvalence est précieuse, les Gunners étaient prêts à laisser partir la capitaine de l’Irlande, qui suscitait sans surprise beaucoup d’intérêt à l’approche de l’été. Ils ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, même si The Athletic a rapporté que celui-ci « était pour un rôle très spécifique dans l’équipe à l’avenir », si bien que la joueuse a opté pour un nouveau défi. Ce n’est pas un coup aussi dur pour Arsenal que cela l’aurait été s’il ne faisait pas venir la latérale de Barcelone Ona Batlle, mais il est difficile de ne pas penser que les Gunners regretteront d’avoir laissé partir McCabe et sa polyvalence, qui a résolu des problèmes à plusieurs postes la saison dernière, d’autant plus qu’elle va désormais s’en servir pour renforcer un rival direct. Note : D

Pour Chelsea : C’est une recrue fantastique pour Chelsea, un sentiment renforcé par le fait que le club semble avoir chipé McCabe juste sous le nez de Manchester City, le nouveau champion de WSL, qui était sur le point de recruter la star irlandaise pour renforcer un poste qui a besoin d’attention. Chelsea a utilisé plusieurs options au poste de latérale gauche la saison dernière, avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, mais aucune n’est une spécialiste naturelle de ce poste. L’arrivée de McCabe permet à Baltimore d’avancer dans son rôle offensif préféré et signifie que Buurman peut être utilisée en grande partie dans un rôle de défenseure centrale, où elle est brillante. Charles, qui semble désormais se diriger vers City à la place, est une bonne joueuse, mais McCabe est l’une des meilleures du football féminin à ce poste, et sa présence va considérablement améliorer le onze des Blues. Note : A

Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par la décision de McCabe de rejoindre un grand rival, après avoir passé les 11 dernières années à s’imposer comme une légende des Gunners. Mais la joueuse de 30 ans est une top joueuse et il s’agit pour elle d’une opportunité de rejoindre un autre immense club aux grandes ambitions. Pour rester en Angleterre et faire cela, il n’y avait de toute façon qu’un nombre limité d’options. Elle correspond parfaitement aux Blues, sera une titulaire importante et aura l’occasion de remporter de nombreux trophées, si le club parvient à laisser derrière lui une saison décevante et à retrouver les sommets qui ont marqué la majeure partie de la dernière décennie. Étant donné qu’elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, c’est une progression pour elle sur le plan individuel. Note : B