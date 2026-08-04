Pour Chelsea : Pendant un temps, le départ de Kerr de Chelsea semblait inévitable et compréhensible. De retour seulement au début de la saison 2025-2026 après 20 mois d’absence sur blessure, l’internationale australienne a eu du mal à intégrer régulièrement le onze de Sonia Bompastor, la Française préférant à sa place des options moins naturelles au poste d’avant-centre. Une fois entrée dans l’équipe après la Coupe d’Asie, toutefois, Kerr n’a plus cessé de marquer, bouclant la saison sur une série de sept buts en sept matches. À 32 ans, elle n’était pas la solution à long terme au poste de n°9, mais un accord à court terme n’aurait-il pas pu être trouvé à la place, surtout avec autant d’interrogations autour du poste d’attaquante à Chelsea ? Peut-être pas, compte tenu de la demande qui allait forcément exister ailleurs pour Kerr. Il aurait été préférable pour Chelsea de la conserver, mais d’autres renforts auraient de toute façon toujours été nécessaires. Note : C
Pour Gotham : Bien qu’il soit confortablement installé dans les places de play-offs lors des premières semaines de la nouvelle saison de NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible, avec 12 réalisations en 11 matches, soit le cinquième pire total de la division. L’arrivée d’une joueuse comme Kerr devrait aider à régler ce problème. Esther Gonzalez s’était montrée très prolifique pour l’équipe lors des années précédentes, mais elle est en difficulté cette saison, et il n’est pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait agi pour recruter une autre option de très haut niveau au poste d’avant-centre avec Kerr, une fois celle-ci devenue disponible. C’est une excellente signature pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de NWSL. Note : B
Pour Kerr : Après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr rejoue régulièrement, surtout avec la Coupe du monde l’année prochaine. Aura-t-elle un rôle majeur à Gotham ? Ou partagera-t-elle les responsabilités de n°9 avec Gonzalez ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il pourrait peut-être l’être dans d’autres clubs, mais Kerr a énormément de qualité et aura l’occasion de le montrer, surtout avec les difficultés de Gonzalez sur le plan de la forme et le fait que Kerr semble potentiellement mieux correspondre au style d’Amoros. Il faut aussi noter les aspects positifs de ce transfert sur le plan personnel pour la joueuse de 32 ans, ce qui le rend encore plus logique. Elle et sa partenaire, Kristie Mewis, viennent tout juste d’avoir un enfant, et la famille de Mewis est originaire du Massachusetts, qui n’est pas si loin de New York. Note : B