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Summer transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

D’Alexia Putellas, à la tête du casting cinq étoiles de London City Lionesses, aux recrues marquantes d’Arsenal, en passant par Kerolin qui quitte Manchester City pour Barcelone : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026 du football féminin

WOMEN'S FOOTBALL
Barcelona
Kerolin
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL Série printemps
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC
G. Dragoni
E. de Almeida

Le mercato estival 2026 promettait d’être particulièrement animé dans le football féminin, avec plusieurs immenses stars en mouvement, et cela s’est bien confirmé. Alexia Putellas, Georgia Stanway et Sam Kerr ne sont que quelques-unes de celles qui ont bouclé un transfert, alors que certains des plus grands noms de ce sport ont trouvé un nouveau club au cours des trois derniers mois environ.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais beaucoup ne se passent pas ainsi, la prise de décision d’au moins l’un des clubs, voire de la joueuse elle-même, pouvant susciter des interrogations. GOAL a donc été là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque grosse opération du football féminin.

Tout au long du mercato estival, nous avons évalué chaque transfert au moment où il se concrétisait, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, comme les perdants, de l’intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Elisa De Almeida Arsenal unveiling 2026Getty Images

    3 septembre : Elisa De Almeida (du PSG à Arsenal)

    Pour le PSG : C’est un coup dur pour un PSG qui semble déjà très loin de pouvoir concurrencer Lyon pour le titre de champion de France cette saison. En matière de départs, cet été n’a pas été aussi dommageable que les précédents pour les Parisiennes, mais l’absence de renforts laisse penser qu’elles ont peu de chances de faire beaucoup mieux qu’au cours d’une décevante saison 2025-2026, un sentiment renforcé par le départ d’une titulaire clé comme De Almeida. Une indemnité importante, estimée à environ 550 000 £ (745 000 $), atténue le coup, même avec le bémol que le PSG pourrait devoir attendre janvier avant de pouvoir la réinvestir. Note : D

    Pour Arsenal : Un renfort supplémentaire en défense centrale semblait être la pièce qui manquait au mercato estival d’Arsenal, et les Gunners peuvent désormais cocher cette case. Titulaire importante au PSG et habituée des sélections avec la France, De Almeida possède une solide expérience du plus haut niveau et elle a largement le niveau pour être une joueuse de rotation dans l’équipe de Renee Slegers. Sa polyvalence, qui lui permet aussi d’évoluer au poste d’arrière droite, ne devrait pas être nécessaire vu la profondeur d’effectif d’Arsenal sur les côtés de la défense, mais elle sera utile en cas de blessures. Le montant important de l’indemnité interpelle, d’autant plus que c’est pour une défenseure centrale gauche que les Gunners doivent investir une somme conséquente, mais c’est un ajout qui complète l’effectif. Note : C+

    Pour De Almeida : Après avoir très peu gagné en cinq ans dans un projet décevant au PSG, hormis deux triomphes en Coupe de la Ligue, De Almeida signe désormais dans un club en pleine progression. Vainqueur de la Ligue des champions en 2024-2025, Arsenal a réalisé un excellent mercato estival, qui montre clairement ses ambitions pour la saison à venir. Les chances de trophées devraient être plus importantes dans le nord de Londres pour l’internationale française, et l’opportunité de jouer à l’étranger pour la première fois pourrait lui être bénéfique, même si sa place de titulaire n’y sera peut-être pas aussi assurée qu’au PSG. Note : B+

    • Publicité
  • Kerolin Barcelona 2026Getty/GOAL

    4 août : Kerolin (de Manchester City à Barcelone)

    Pour Manchester City : Bien qu’elle n’ait été titulaire que lors de neuf matches de championnat la saison dernière, Kerolin a cumulé neuf buts et cinq passes décisives, soit le quatrième total de contributions directes à un but le plus élevé de toute la WSL. Cependant, la star brésilienne peut manquer de régularité et City dispose de beaucoup de profondeur sur les côtés, grâce notamment à Lauren Hemp, Aoba Fujino, Mary Fowler et à l’arrivée récente de Beth Mead. Pour le montant perçu, estimé à plus de 1 M€, soit l’un des plus importants de l’histoire du football féminin, c’était une offre bien trop intéressante pour que City la refuse, même si cela signifie perdre un peu de profondeur derrière Vivianne Miedema au poste de n°10, où Kerolin peut aussi évoluer. Note : B

    Pour Barcelone : Avec les départs de Salma Paralluelo et d’Alexia Putellas, ce n’était un secret pour personne : Barcelone devait ajouter cet été des éléments capables de faire basculer un match offensivement, afin de compléter celles déjà présentes au club. Kerolin correspond exactement à ce profil. Elle n’est en aucun cas un remplacement direct de l’une ou l’autre des joueuses mentionnées, mais elle offre la polyvalence nécessaire pour jouer sur les côtés ou comme n°10, couvrant certains des postes qui ont besoin de plus de profondeur après ces départs. Si elle parvient à gagner en régularité, alors que certaines blessures à Manchester City ne l’ont pas aidée, elle peut vraiment faire la différence au plus haut niveau pour les championnes d’Europe. Le Barça espérera autant, après avoir dépensé beaucoup d’argent pour elle. Note : B-

    Pour Kerolin : Jouer pour Barcelone est un rêve de longue date pour Kerolin, et elle va désormais pouvoir le réaliser. La rotation est courante en Catalogne, les Blaugrana devant toujours jongler avec quatre compétitions, donc elle aura de nombreuses occasions de montrer ce dont elle est capable et il sera crucial de les saisir si elle veut être choisie pour les plus grands matches. L’ancienne MVP de la NWSL a toutefois la qualité pour faire exactement cela et s’imposer comme une joueuse capable de changer le cours d’un match pour les championnes d’Europe en titre. C’est une énorme opportunité pour la joueuse de 26 ans de franchir un cap. Note : A

  • Giulia Dragoni Chelsea Women 2026 signingIan Walton/Chelsea FC

    31 juillet : Giulia Dragoni (de Barcelone à Chelsea)

    Pour Barcelone : Malheureusement, ça n’a tout simplement pas fonctionné. Il y a peu de doutes sur le talent de Dragoni, mais face à la forte concurrence pour les places au Barça, elle n’a pas réussi à transformer cela en percée avec l’équipe première en Catalogne. Après trois ans, il était logique que les deux parties passent à autre chose, le temps de jeu étant important pour Dragoni à son âge et le Barça pouvant obtenir une bonne indemnité pour elle, d’environ 500 000 € (428 000 £/576 000 $), selon Mundo Deportivo. Rien de perdu et un peu d’argent gagné pour les Blaugrana. Note : B

    Pour Chelsea : Si Dragoni ne figure pas parmi les joueuses les plus chères de tous les temps, le montant payé par Chelsea pour la recruter n’est pas anodin dans le contexte du football féminin. Dès lors, les Blues ont davantage besoin que la joueuse de 19 ans devienne un élément important, en comparaison avec le Barça. Là encore, il n’y a aucun doute sur son talent et le vécu de Sonia Bompastor dans le travail avec les jeunes joueuses devrait aider. Cependant, la WSL est considérée comme le meilleur championnat du monde pour une raison, et Dragoni devra élever son niveau et montrer pourquoi elle est si bien considérée afin d’avoir l’impact qui sera nécessaire dans une équipe qui a besoin de beaucoup progresser après la saison dernière. C’est un pari un peu risqué, compte tenu de l’argent engagé, mais qui peut assurément s’avérer très payant s’il est bien géré. Note : C+

    Pour Dragoni : Le temps de jeu est précieux pour toute jeune joueuse, et le degré d’implication que Dragoni aura à Chelsea déterminera largement la qualité de ce transfert pour elle. La saison dernière, l’adolescente a réalisé une excellente année avec la Roma, atteignant les deux chiffres en contributions directes aux buts pour aider le club romain à décrocher le titre de Serie A. Mais la voilà désormais à nouveau en mouvement, vers un nouveau pays et sans doute le meilleur championnat du monde. Heureusement, la concurrence pour les places est moins forte que par le passé dans l’attaque de Chelsea, donc on peut s’attendre à ce que les minutes arrivent, ce qui est exactement ce dont Dragoni a besoin pour montrer sa qualité. Note : B

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  • Laila Harbert San Diego Wave 2026Getty Images

    28 juillet : Laila Harbert (d'Arsenal au San Diego Wave)

    Pour Arsenal : C’est dommage que Harbert doive aller ailleurs pour poursuivre sa progression, car on avait vraiment l’impression qu’elle avait une voie vers l’équipe première d’Arsenal. Arsenal dispose d’un droit de préemption sur la milieu de terrain pour l’avenir, ce qui vaut toujours mieux que rien, mais son départ ressemble tout de même à l’indication d’un problème plus large que connaît la Women's Super League lorsqu’il s’agit d’offrir des opportunités aux talents formés au pays. C’est un domaine dans lequel Arsenal a bien réussi à produire des réussites malgré ces difficultés, mais le départ de Harbert rappelle à quel point cela est compliqué. Avec les arrivées de Stanway et Reuteler cet été, ses chances allaient de toute façon être limitées cette saison, et le club perd donc une jeune joueuse de tout premier plan, extrêmement imprégnée de la façon de faire d’Arsenal. Note : D

    Pour le San Diego Wave : La NWSL est globalement l’un des meilleurs championnats pour offrir des opportunités aux jeunes talents, et le Wave fait partie de ses équipes de référence. Il est donc logique qu’il ait décidé de faire venir un autre espoir adolescent avec Harbert, d’autant plus que c’est l’ancien entraîneur d’Arsenal Jonas Eidevall qui est aux commandes à San Diego. Eidevall a offert à Harbert ses débuts avec Arsenal il y a deux ans, mais il n’a pas vraiment eu beaucoup d’occasions de travailler avec elle par la suite, puisqu’il n’a quitté son poste au sein du club du nord de Londres que quelques mois plus tard. Il en a désormais l’occasion, alors qu’il cherche à intégrer l’une des jeunes milieux de terrain les plus cotées du football dans une équipe de San Diego qui compte déjà quelques adolescentes dans son ossature. S’il parvient à lui permettre de s’épanouir et de se développer comme beaucoup pensent qu’elle en est capable, le Wave aura au milieu de terrain une joueuse de très grande qualité qui ne fera que progresser. Note : B

    Pour Harbert : Après quatre prêts loin d’Arsenal, dont un en toute fin de saison dernière à Everton qui ne s’est soldé que par une seule apparition, il est compréhensible que Harbert ait voulu regarder ailleurs pour avoir une chance de percer au plus haut niveau chez les seniors. Quitter la WSL, où les opportunités sont limitées, pour rejoindre la NWSL, où elles sont plus nombreuses, afin de retrouver un entraîneur qui croit clairement en ses qualités, est une décision judicieuse, dont elle espérera qu’elle portera ses fruits dans son développement à long terme. Harbert connaît déjà un peu le championnat, après avoir passé du temps en prêt au Portland Thorns l’an dernier, et cela devrait aussi l’aider à s’installer dans la ligue et à s’adapter à un grand changement. Note : A

  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 juillet : Salma Paralluelo (Barcelone à Lyon)

    Pour Barcelone : Un an après s’être, selon certaines informations, montré disposé à écouter des offres pour Paralluelo alors qu’elle entrait dans la dernière année de son contrat, il n’est pas vraiment surprenant que le Barça n’ait finalement pas trouvé d’accord pour un nouveau bail avec l’attaquante, alors que les nouvelles sur des négociations n’ont commencé à filtrer qu’à la toute fin de la saison. Son doublé en finale de la Ligue des champions n’a fait qu’augmenter sa valeur à un niveau tel que, en termes d’exigences salariales, le Barça ne pouvait pas se permettre de la conserver. Le club regrettera des moments comme ceux qu’a offerts Paralluelo pour faire tomber Lyon et devenir champion d’Europe, et le fait qu’elle rejoigne l’un de ses plus grands rivaux sur le continent est un coup dur. Mais elle reste encore parfois une joueuse irrégulière, et cet argent peut être mieux réparti pour combler certaines lacunes dans un effectif qui a connu beaucoup de départs cet été. C’est simplement dommage pour le Barça que Paralluelo ne puisse pas poursuivre sa quête pour devenir une joueuse capable de faire basculer les matches de façon régulière en Catalogne. Note : D

    Pour Lyon : Après avoir perdu Kadidiatou Diani et constaté de première main les qualités de Paralluelo en finale de la Ligue des champions, récupérer la joueuse de 22 ans libre de tout contrat, même avec d’importantes exigences salariales, est une excellente opération pour Lyon. C’est d’autant plus vrai qu’elle est jeune et qu’elle va encore progresser pour devenir un talent encore plus important, et plus encore parce que l’entraîneur principal Jonatan Giraldez sait exactement comment tirer le meilleur d’elle. Pendant le passage de Giraldez au Barça, Paralluelo a réalisé la meilleure saison de sa carrière, avec 34 buts en 36 matches toutes compétitions confondues. S’il parvient à obtenir le même rendement avec elle à Lyon, cela pourrait donner au club un sérieux coup de pouce dans sa quête d’une neuvième couronne européenne. Note : A

    Pour Paralluelo : Peu de joueuses quittent Barcelone sans faire un pas en arrière. Paralluelo, toutefois, signe chez ce qui est peut-être le plus grand rival des Blaugrana en Europe, dans un transfert qui ne peut certainement pas être décrit comme une régression. Le fait de retrouver Giraldez est un vrai plus, surtout pour son développement à long terme, et elle devrait être titulaire régulière après avoir alterné entre titularisations et passages sur le banc au Barça par moments la saison dernière. Cela l’aidera alors qu’elle cherche à aborder la Coupe du monde de l’été prochain dans une forme qui peut aussi faire d’elle une joueuse clé pour l’Espagne. Note : A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 juillet : Misa Rodriguez (du Real Madrid à Arsenal)

    Pour Madrid : Le Real Madrid avait déjà recruté l’été dernier une très bonne joueuse pour remplacer Misa dans le onze de départ, avec l’arrivée de Merle Frohms en provenance de Wolfsburg. Une blessure au genou de l’internationale allemande a ouvert la voie au retour de Misa dans le XI pendant près de six mois, mais lorsque Frohms a retrouvé la forme, l’internationale espagnole a repris place sur le banc pendant que sa coéquipière terminait la saison en grande forme. Madrid perd donc de l’expérience et une excellente doublure en laissant partir Misa, et le fait de ne pas récupérer d’indemnité pour une joueuse qu’il a si bien développée est un point négatif, mais le poste de gardienne semble entre de bonnes mains. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un mouvement intéressant de la part d’Arsenal, car le poste de gardienne n’était pas vraiment celui qui semblait avoir besoin d’un tel renfort. Il fallait certes un élément supplémentaire dans ce secteur, mais seulement comme troisième choix, et Misa est bien trop forte pour être une gardienne numéro 3. Cela dit, du point de vue d’Arsenal, c’est une très bonne opération. Arsenal a eu des soucis de blessures à ce poste la saison dernière, puisque Daphne van Domselaar et Anneke Borbe ont toutes deux passé du temps à l’infirmerie, tandis que Manuela Zinsberger a manqué presque toute la saison. Recruter gratuitement une gardienne de haut niveau comme Misa et disposer ainsi de trois gardiennes très compétentes dans l’effectif constitue donc une excellente assurance, surtout après l’opération subie par Van Domselaar fin mai. Note : A

    Pour Misa : Seul le temps dira à quel point ce transfert sera bon du point de vue de Misa, car tout dépendra de son temps de jeu. À première vue, obtenir des minutes va être difficile en raison de la qualité de Van Domselaar et de Borbe, ainsi que du fait qu’il n’y aura qu’un volume limité de temps de jeu à se partager. Si Misa n’en obtient pas assez, elle pourrait aussi manquer une place dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, ce qui serait un vrai coup dur. Mais elle est elle-même une excellente gardienne, capable de pousser pour devenir la numéro 1 d’Arsenal et, comme la saison dernière l’a montré, les blessures pourraient très bien lui ouvrir un peu la voie. La joueuse de 26 ans aurait certainement pu aller ailleurs avec la garantie de jouer, mais peut-être pas dans un club aussi grand que celui-ci. Note : C

  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 juillet : Alice Sombath (Lyon à Tottenham)

    Pour Lyon : Il est difficile de ne pas avoir le sentiment que c’est une erreur de la part de Lyon. Sombath s’est révélée être une excellente joueuse dès son intégration à l’équipe première à l’adolescence et, à seulement 22 ans, ses meilleures années sont encore devant elle. On peut comprendre qu’elle veuille plus de temps de jeu, mais le fait que Lyon l’autorise à aller le chercher ailleurs donne l’impression d’une décision que le club pourrait regretter dans les années à venir. Les options d’OL en défense centrale restent toutefois solides, et une bonne indemnité atténue le coup. Note : D

    Pour Spurs : Tottenham réalise un excellent mercato et ce transfert ne fait que le confirmer. Sombath est une excellente jeune joueuse, avec énormément d’expérience et une exposition au plus haut niveau. Elle est polyvalente, techniquement remarquable et ne fera que progresser, surtout en jouant chaque semaine dans un championnat de premier plan comme la WSL. En s’installant aux côtés d’une autre jeune défenseure centrale de très haut niveau en la personne de Toko Koga, Spurs dispose d’une charnière défensive qui peut l’emmener loin, si le développement de l’équipe suit le rythme. Sombath arrive pour un montant record dans l’histoire du club, mais elle vaut cet investissement. Note : A

    Pour Sombath : Presque n’importe quel transfert loin de Lyon, octuple champion d’Europe, représentera un pas en arrière, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas un bon choix pour Sombath. Elle renonce à la Ligue des champions, certes, mais si elle a bénéficié d’un temps de jeu conséquent en championnat avec l’OL la saison dernière, la défenseure n’a été titularisée que lors de deux des 11 matches européens du club sur la route de la finale. En revanche, elle gagne l’opportunité d’avoir un rôle plus important dans une équipe ambitieuse qui évolue dans l’un des meilleurs championnats du monde, ce qui mettra Sombath à l’épreuve plus régulièrement et la poussera à progresser. Ce temps de jeu est d’autant plus important qu’il s’agit d’une année de Coupe du monde, la joueuse de 22 ans cherchant à être titulaire au Brésil avec la France. Note : B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 juillet : Melvine Malard (de Manchester United à Chelsea)

    Pour United : Ce transfert est difficile à évaluer, car United a reçu une indemnité énorme pour Malard d’au moins 750 000 £ (1 M$), ce qui en ferait la 11e recrue la plus chère de l’histoire du football féminin. Diverses informations suggèrent que ce montant pourrait également grimper entre 850 000 £ (1,13 M$) et 1 M£ (1,33 M$). C’est une excellente opération et une offre difficile à refuser. Cependant, tant que United reste aussi discret sur le marché des arrivées, il est difficile d’être trop positif à ce sujet. Malard était un rouage essentiel de cette équipe et l’une de ses meilleures joueuses, donc la remplacer ne sera pas facile. Le fait qu’elle rejoigne un rival de la WSL constitue un autre point négatif. Note : C-

    Pour Chelsea : C’est une bonne recrue. L’entraîneuse Sonia Bompastor connaît bien Malard, pour l’avoir entraînée à Lyon, et elle sait comment tirer le meilleur de sa joueuse. Après sa saison de WSL la moins prolifique depuis sept ans, Chelsea avait aussi besoin de se renforcer en attaque, d’autant que les départs de Guro Reiten et Johanna Rytting Kaneryd faisaient des couloirs un secteur à traiter durant le mercato, même si cela était moins évident que le besoin d’une avant-centre. Le recrutement de Malard, qui a principalement évolué sur un côté sous les ordres de Bompastor à Lyon, ce qui s’est poursuivi à United, répond à ce besoin, avec en plus sa capacité à bien jouer en tant qu’attaquante si nécessaire. C’est une buteuse, une créatrice et une joueuse qui travaille dur sans le ballon. Le seul vrai point négatif ici reste l’indemnité importante, car il est difficile de ne pas penser que Chelsea a surpayé pour la joueuse de 26 ans. Note : C+

    Pour Malard : Quel excellent transfert ! Après avoir percé à Lyon’, l’internationale française a quitté le club aux huit titres européens en 2023 pour obtenir plus de temps de jeu et a passé les trois dernières années à s’imposer comme une titulaire clé de United afin de se donner l’opportunité de retrouver l’élite avec Chelsea. Malard a bien remporté un trophée avec Manchester United, disputé deux autres finales et joué la Ligue des champions, mais l’exposition à tout cela sera bien plus grande à Chelsea, où elle a l’opportunité de remporter à nouveau les titres les plus prestigieux. Note : A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 juillet : Kadidiatou Diani (Lyon à London City Lionesses)

    Pour Lyon : L'arrivée de Johanna Rytting Kaneyrd et le départ qui s'ensuit de Diani, combinés aux informations de Le Progres selon lesquelles la première doit être utilisée comme piston par l'OL, rendent l'ensemble assez intéressant. À première vue, perdre Diani, l'une des meilleures ailières de la planète, est un vrai coup dur pour Lyon, et l'impact négatif de son absence sur blessure lors de la finale de la Ligue des champions en est un excellent exemple. Mais si l'entraîneur Jonatan Giraldez change le système de l'équipe d'une manière qui complique la recherche d'un rôle naturel pour Diani, cela explique peut-être son départ. Quoi qu'il en soit, il est difficile de trouver du positif dans la perte d'une joueuse de sa qualité, si ce n'est l'indemnité de 500 000 £ (670 000 $) récupérée, selon les informations publiées, même si Lyon dispose encore de beaucoup de talent. Note : D

    Pour London City : Après avoir ajouté Alexia Putellas et Mapi Leon, l'arrivée de Diani représente la troisième fois lors de ce mercato que London City recrute une joueuse véritablement de classe mondiale. C'est encore une signature qui fait franchir au club une nouvelle étape vers le statut de véritable candidat aux trophées la saison prochaine, seulement un an après sa promotion en WSL. Rien ne garantit que l'entraîneur Eder Maestre parvienne à créer de la cohésion dans l'équipe après un mercato aussi chargé, mais il est difficile de ne pas croire que l'engouement autour de London City cette année puisse être réel. Diani renforce cette idée, puisqu'elle va à coup sûr améliorer une attaque qui n'a marqué que 28 buts en 22 matches de championnat la saison dernière. Note : A

    Pour Diani : Que Diani quitte Lyon sans avoir remporté la Ligue des champions est dommage. Elle a été constamment exceptionnelle, même avant son arrivée à l'OL en provenance du PSG, et a remporté de nombreux trophées, mais le fait que le titre européen lui ait échappé sera frustrant. Ses chances de soulever ce trophée avec London City sont limitées, d'autant qu'on ne sait pas clairement si le club et l'OL pourraient disputer la compétition en même temps, les deux appartenant à Michele Kang. Cependant, c'est un nouveau défi, dans un nouveau championnat et un nouveau pays pour la première fois de la carrière de Diani. Elle rejoint un projet enthousiasmant avec un énorme potentiel, pour jouer avec de nouvelles coéquipières de très haut niveau, et s'assure un gros contrat, probablement le dernier contrat majeur de sa carrière, à 31 ans. Note : B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 juillet : Lisa Baum (RB Leipzig à Arsenal)

    Pour le RB Leipzig : Leipzig sera déçu de n’avoir profité de Baum que pendant une seule saison avant qu’un grand club ne vienne la chercher, le reste de son développement vers un statut de joueuse potentiellement de tout premier plan devant se faire ailleurs. Mais Leipzig peut difficilement se plaindre de l’importante indemnité qu’il va recevoir, annoncée comme un montant record pour le club. Cette somme pourra être réinvestie dans l’effectif d’une manière qui devrait l’aider à franchir un cap sur le long terme. Note : B

    Pour Arsenal : Arsenal avait besoin de se renforcer sur les côtés après le départ de Beth Mead et a choisi de le faire avec un talent plus jeune et plus brut. Cela pourrait en inquiéter certains, car Arsenal n’a pas un grand bilan ces dernières années lorsqu’il s’agit de développer de jeunes joueuses recrutées ailleurs. Les débuts de Smilla Holmberg au club peuvent toutefois montrer que les choses évoluent sur ce point, avec Olivia Smith, arrivée il y a seulement un an contre une grosse indemnité, qui a également fait bonne impression. La tendance de Renee Slegers à faire tourner et à remplacer régulièrement ses ailières devrait aussi permettre à Baum de s’installer. Tout bien considéré, ce n’est pas un recrutement dont le succès est garanti, même si le talent de la joueuse de 19 ans est évident. Cela reste toutefois une arrivée enthousiasmante, qui semble malgré tout avoir plus de chances de bien se passer que l’inverse, en dépit de certaines réserves. Note : B

    Pour Baum : Bien que très cotée, Baum a une expérience très limitée au plus haut niveau, avec seulement une saison de Bundesliga à son actif. Qu’elle obtienne désormais un transfert vers l’un des plus grands clubs d’Europe, où elle devrait en plus bénéficier d’un temps de jeu régulier, ressemble à une excellente étape dans sa carrière. Là encore, ces réserves existent au sujet des échecs passés d’Arsenal dans le développement de jeunes talents étrangers, mais le temps de jeu de l’adolescente devrait arriver d’une manière qui l’aidera à bien progresser. Note : B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 juillet : Khiara Keating (de Manchester City à Liverpool)

    Pour Manchester City : Comme le prouve la nouvelle offre de contrat faite par City à Keating, c’est un coup dur pour les nouvelles championnes de WSL. Cela dit, ce n’est pas vraiment une surprise. Keating est sortie des sélections de l’Angleterre en raison de son manque de temps de jeu à Manchester ces derniers temps et, avec la Coupe du monde féminine 2027 qui se profile, il semblait toujours probable qu’elle chercherait à quitter le club cet été. City doit désormais trouver la meilleure façon de remplacer une joueuse qui apportait un niveau de qualité rare en tant que gardienne remplaçante. Le fait qu’elle parte libre, après avoir passé 11 ans à se développer à City jusqu’à devenir internationale anglaise, constitue aussi un vrai point négatif. Note : D

    Pour Liverpool : C’est un recrutement fantastique, qui comble un besoin à un poste précis pour Liverpool, d’autant plus qu’il se fait sans indemnité de transfert. Liverpool était à la recherche d’une gardienne après avoir échoué à transformer en transfert définitif le prêt de Jennifer Falk, et avec Keating, le club tient à la fois une joueuse que l’entraîneur Gareth Taylor connaît bien, lui qui a supervisé son éclosion à City, ainsi qu’une gardienne dotée d’une qualité incroyable, d’une marge de progression importante et d’un profil technique qui correspond au style de jeu que Taylor met en place. Elle est encore jeune et relativement inexpérimentée, donc des erreurs arriveront, mais un temps de jeu régulier permettra à Keating de les corriger et de réaliser son potentiel prometteur. Note : A

    Pour Keating : Après avoir eu 22 ans le mois dernier et être sortie des sélections de l’Angleterre ces derniers temps, cet été semblait être le bon moment pour Keating de quitter City afin d’obtenir un rôle de titulaire. Liverpool ne pourra pas lui offrir les mêmes chances de trophées qu’à City, mais c’est du temps de jeu dont elle a besoin, non seulement en vue de la Coupe du monde de l’année prochaine, mais aussi pour son propre développement en tant que joueuse. Keating devrait en avoir en abondance sur les bords de la Mersey, en travaillant avec un entraîneur qui la connaît bien et qui propose un style qui lui convient. C’est un mouvement brillant. Note : A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 juillet : Mapi Leon (de Barcelone à London City Lionesses)

    Pour Barcelone : Même si elle n’est pas la plus grande star à quitter le Barça cet été, le départ de Leon fera vraiment mal. L’une des meilleures défenseures centrales du monde, si ce n’est la meilleure, elle a été un rouage essentiel de l’ascension du club jusqu’au sommet du football mondial et sera extrêmement difficile à remplacer, même si les Catalanes n’ont pas à composer avec les mêmes contraintes financières que l’été dernier. La manière dont elles s’y prendront influera au final sur la note attribuée à cette opération, et le Barça doit bénéficier du doute jusqu’à ce que cela se concrétise. Quelques jeunes joueuses prometteuses émergent de la Masia et pourraient franchir un cap, mais pas encore pour assumer un rôle aussi majeur que celui qu’occupait Leon. Note : D

    Pour London City Lionesses : Il s’agit du type de mouvement qui représente un pas en avant pour London City par rapport aux précédents marchés des transferts. Si certaines joueuses d’expérience recrutées ces derniers temps ont eu un véritable impact, avec Kosovare Asllani en tête, la plupart sont arrivées après avoir dépassé leur apogée. Leon, en revanche, rejoint le club alors qu’elle est toujours tout en haut du football féminin et elle va considérablement renforcer l’équipe. Elle correspond aussi bien à la philosophie de ce club ambitieux grâce à son excellence dans l’utilisation du ballon. Note : A

    Pour Leon : Tout départ de Barcelone, champion d’Europe, constitue forcément une régression pour une joueuse. Leon ne va pas empiler les trophées en Angleterre et elle rejoint aussi un club probablement interdit de participation à la Ligue des champions s’il devait s’y qualifier, puisque la propriétaire Michele Kang possède également Lyon, l’équipe que le Barça a battue en finale en mai. Mais c’est une opportunité pour la joueuse de 31 ans d’évoluer dans un nouveau championnat pour la première fois de sa carrière et de relever un défi différent, tout en jouant encore à un bon niveau, avec un calendrier moins exigeant, à l’approche de la Coupe du monde de l’été prochain. Elle touchera aussi un beau salaire dans ce qui sera probablement son dernier gros contrat. Note : B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 juillet : Niamh Charles (de Chelsea à Manchester City)

    Pour Chelsea : Charles est une option solide au poste d'arrière gauche, mais ce n'est pas son poste naturel. Formée comme attaquante, elle s'est adaptée à ce rôle ces dernières années avec beaucoup de réussite, mais avec l'opportunité qui s'est présentée pour Chelsea de recruter Katie McCabe, comme le club l'a fait au début du mois de juin, il n'est pas surprenant qu'il l'ait saisie. La capitaine de l'Irlande est l'une des meilleures arrières gauches qui soient et son arrivée permet à d'autres joueuses de retrouver des rôles plus naturels, comme Sandy Baltimore et Veerle Buurman. Se séparer de Charles après cette signature réduit certes la profondeur d'effectif à ce poste, mais il y a des joueuses capables d'y dépanner si nécessaire, tandis que l'indemnité impressionnante de 500 000 £ (670 000 $) que le club aurait obtenue pour l'internationale anglaise, dans la dernière année de son contrat, constitue une excellente opération. Note : A

    Pour Man City : Un arrière gauche était une priorité lors de ce mercato pour Man City, qui a laissé partir Leila Ouahabi libre et utilisait de toute façon largement Alex Greenwood devant elle à ce poste. Ajouter une autre option permettrait à Greenwood de retrouver son poste préféré dans l'axe et, même si Charles n'est pas au même niveau au poste d'arrière gauche que McCabe, à qui City a longtemps été associé avant que Chelsea n'agisse, elle est une option très solide qui représente une amélioration par rapport à la situation actuelle de City. Note : B

    Pour Charles : Avec la signature de McCabe à Chelsea, un départ du club allait toujours être le plus bénéfique pour Charles si elle voulait avoir du temps de jeu régulier. C'est aussi important pour sa situation avec l'Angleterre, elle qui a perdu son statut de titulaire au poste d'arrière gauche avec l'Angleterre ces derniers mois. À l'heure actuelle, elle sera probablement le premier choix à Man City, dans une équipe qui vient de remporter la WSL et la FA Cup, et qui sera encore en lice pour les grands trophées la saison prochaine, tout en retrouvant aussi la Ligue des champions. Note : A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 juillet : Ona Batlle (de Barcelone à Arsenal)

    Pour Barcelone : Ce sera peut-être le départ le plus frustrant pour Barcelone cet été. En effet, Batlle n’a encore que 27 ans et fait partie des meilleures latérales du monde, alors que Putellas et Leon ont la trentaine, tandis que les exigences salariales de Paralluelo étaient hors de portée. Le Barça aurait pourtant voulu conserver Batlle encore de nombreuses saisons, et le club pouvait penser avoir de bonnes chances d’y parvenir puisqu’il s’agit de son club d’enfance. Au lieu de cela, elle retourne en Angleterre libre. C’est un vrai coup dur. Note : F

    Pour Arsenal : Après le départ de Katie McCabe, une place s’est libérée au poste d’arrière gauche et Arsenal a choisi de la combler avec une joueuse de classe mondiale. Batlle est naturellement arrière droite, mais elle possède aussi beaucoup d’expérience sur le flanc opposé, où elle peut évoluer très efficacement dans un rôle de latérale intérieure qui pose de nouveaux problèmes aux adversaires. Un duo de titulaires Emily Fox-Batlle est sans doute parmi ce qui se fait de mieux dans le football féminin, et c’est en ajoutant cette qualité à une profondeur d’effectif déjà existante, avec Taylor Hinds et Smilla Holmberg, qu’Arsenal peut franchir un cap, alors que le club vise un premier titre de WSL depuis 2019. Note : A

    Pour Batlle : Si ce transfert peut surprendre beaucoup de monde au vu du statut du Barça dans le football et du fait qu’il s’agit du club d’enfance de Batlle, la latérale a tout gagné possible lors de son retour en Catalogne et revient désormais en Angleterre pour relever un nouveau défi, après n’avoir remporté aucun trophée durant ses trois années à Manchester United. Il y a de nombreux nouveaux objectifs à atteindre à Arsenal et ses chances d’ajouter un nouveau sacre en Ligue des champions restent élevées, Arsenal ayant remporté ce titre l’an dernier, même si elles ne sont pas aussi grandes qu’au Barça. Note : B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 juillet : Alexia Putellas (de Barcelone à London City Lionesses)

    Pour Barcelone : C’est évidemment un énorme coup dur pour le Barça de perdre une joueuse de la qualité mondiale de Putellas, avec son leadership remarquable et son influence importante dans l’effectif. Mais il semblait qu’il n’y avait tout simplement rien que le club blaugrana puisse faire à ce sujet. Après 14 ans au club, durant lesquels elle a remporté tous les trophées possibles, la double Ballon d’Or a estimé que c’était le bon moment pour passer à autre chose et relever un nouveau défi. Le fait qu’elle ne rejoigne pas un grand rival européen du Barça est un point positif, et le club est bien armé, en termes de qualité dans l’effectif et d’enthousiasme au sein du centre de formation, pour aller de l’avant de manière positive, même si cela reste un gros coup dur qui fait mal. Note : C

    Pour London City : C’est un coup remarquable. Un an seulement après son arrivée en Women’s Super League, une joueuse du calibre de Putellas peut aider London City à franchir un cap après une solide sixième place la saison dernière. Elle est l’une des meilleures joueuses de la planète et fait franchir à cette équipe un palier significatif à elle seule. C’est aussi potentiellement un bon choix pour essayer de tirer davantage de Grace Geyoro, qui a connu une saison de débuts décevante au club après un transfert record mondial. L’ajout de Putellas au milieu de terrain à ses côtés devrait permettre de faire davantage ressortir le talent de l’internationale française. Note : A+

    Pour Putellas : Il est rare qu’une joueuse de tout premier plan puisse refermer un chapitre important de sa carrière sur une bonne note, mais Putellas a pu le faire cette année en faisant ses adieux au Barça après avoir signé un merveilleux quadruplé. Elle prend désormais la direction de l’Angleterre pour découvrir un nouveau championnat et un nouveau défi. Cela ne lui apportera pas des trophées comme lors de son passage en Catalogne, compte tenu de l’étape à laquelle se trouve le projet de London City. Cependant, cela semble être une excellente opération en vue de sa carrière internationale, Putellas pouvant évoluer dans peut-être le meilleur championnat du monde tout en accumulant moins de minutes, en raison de l’absence du club des compétitions européennes. Cela signifie que lorsque la Coupe du monde arrivera l’été prochain, elle pourrait être dans les meilleures dispositions pour livrer sa meilleure version avec l’Espagne. Il y a aussi le bonus supplémentaire de ce qui sera certainement un très gros salaire dans un club détenu par la milliardaire Michele Kang. Note : B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 juillet : Geraldine Reuteler (de l’Eintracht Francfort à Arsenal)

    Pour l’Eintracht Francfort : Aurait-il été plus avantageux pour l’Eintracht de laisser partir Reuteler l’été dernier, quand sa valeur était élevée après un Euro marquant et qu’Arsenal avait pris des renseignements au sujet de la milieu de terrain ? D’un point de vue financier, oui. Âgée de 27 ans, elle entamait la dernière année de son contrat et il allait toujours être difficile de la faire prolonger alors que de grands clubs manifestaient leur intérêt. Cependant, conserver Reuteler a aidé l’Eintracht à réaliser une nouvelle belle saison, conclue à la troisième place de Bundesliga et avec une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, ce qui sera probablement plus important au final, même si l’internationale suisse ne sera pas facile à remplacer. Note : B

    Pour Arsenal : Il existe un scénario dans lequel Arsenal se fait souffler la signature de Reuteler, après n’avoir pas réussi à conclure l’opération l’été dernier. Heureusement, Arsenal ne vit pas dans ce monde-là, puisque la milieu de terrain est en route vers le nord de Londres un an plus tard, en transfert libre. Le club a besoin de plus de profondeur et de variété au milieu, et Reuteler apporte exactement cela, avec sa capacité à occuper plusieurs rôles différents, ce qui ne fait qu’élargir les options dont dispose l’entraîneuse principale Renee Slegers. Ce n’est pas aussi marquant que certaines des autres recrues estivales d’Arsenal, mais c’est un très bel ajout qui renforce l’effectif. Note : B

    Pour Reuteler : C’est une étape enthousiasmante dans la carrière de Reuteler. Elle est une joueuse clé d’une très bonne équipe de l’Eintracht depuis plusieurs années déjà, une équipe qui a souvent été la meilleure des autres en Bundesliga, derrière le Bayern Munich et Wolfsburg, et elle a montré une vraie qualité ainsi qu’un vrai caractère pour élever son niveau avec la Suisse lors d’un Euro à domicile l’été dernier. Un transfert vers l’un des clubs de l’élite européenne, Reuteler l’a mérité, et cela peut être une réussite pour elle si elle saisit ses opportunités au sein d’un effectif solide qui sera remanié selon les compétitions. Note : B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 juillet : Selina Cerci (de Hoffenheim à Arsenal)

    Pour Hoffenheim : Personne n’a marqué plus de buts que Cerci en Frauen-Bundesliga au cours des deux dernières saisons, elle qui a été une recrue brillante pour Hoffenheim après avoir quitté Cologne en 2024. Mais elle s’en va désormais libre après l’expiration de son contrat. Que Hoffenheim ne récupère rien pour elle, et surtout qu’elle parte pour un cador, est décevant. Remplacer ses buts, qui ont permis au club d’enchaîner deux saisons de suite dans la première moitié de tableau en Bundesliga, ne sera pas facile non plus. Le club mise encore sur sa capacité à développer des joueuses dans ce domaine, ayant jusqu’ici recruté deux jeunes attaquantes issues du centre de formation de Barcelone. Note : D

    Pour Arsenal : L’avant-centre n’était sans doute pas une priorité urgente pour Arsenal cet été, mais l’arrivée de Cerci, qui rejoint un secteur déjà composé d’Alessia Russo et de Stina Blackstenius, offre davantage de flexibilité offensive à l’entraîneure Renee Slegers. Cela signifie que lorsque Russo redescend dans ce rôle de n°10, comme elle l’a souvent fait l’an dernier, il y a une certaine variété selon que ce soit Cerci ou Blackstenius qui joue devant elle. L’internationale allemande peut aussi évoluer sur un côté si nécessaire, même si elle y est sans doute moins efficace, car cela limite la fréquence à laquelle elle se retrouve dans la surface pour être à la réception d’occasions de but. Cela reste néanmoins une option pour Arsenal, qui cherche à devenir plus imprévisible en attaque après avoir parfois été tout l’inverse la saison passée. Note : B+

    Pour Cerci : L’une des plus grandes questions autour de ce transfert est : « combien Cerci va-t-elle jouer ? » Elle s’est installée régulièrement en équipe d’Allemagne grâce à son temps de jeu constant et, par conséquent, à son efficacité devant le but. Si cela devient plus limité à Arsenal, qu’est-ce que cela signifie sur le plan international, à seulement un an de la Coupe du monde ? Compte tenu du grand nombre de matches qu’Arsenal aura à disputer, elle devrait tout de même avoir ses chances, d’autant plus que Slegers utilise beaucoup ses remplaçantes. Mais alors que plusieurs clubs auraient été intéressés par elle, il existait d’autres opportunités, avec des rôles plus importants et toujours la possibilité de gagner des trophées, que Cerci aurait pu choisir. Note : B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Johanna Rytting Kaneryd (de Chelsea à Lyon)

    Pour Chelsea : Rytting Kaneryd a été une excellente servante de Chelsea depuis son arrivée en 2022, son volume de travail n’ayant jamais été remis en question. Cependant, l’internationale suédoise peut manquer de régularité, comme en témoignent ses 11 buts et 15 passes décisives en 79 apparitions en championnat. Un club comme Chelsea attend davantage de production de la part de ses ailières et donc récupérer une indemnité pour Rytting Kaneryd, 29 ans, avec l’idée de recruter une joueuse de couloir plus prolifique, n’est pas une mauvaise opération. Cela dit, tout dépendra de la manière dont les Blues la remplaceront, car son éthique de travail, son bon état d’esprit dans le vestiaire et sa capacité à vraiment mettre les équipes sous pression grâce à sa vitesse sont autant de qualités qu’il ne faut pas négliger. Si ce n’est pas fait de manière adéquate, la note baisse. Note : B

    Pour Lyon : Il est difficile de savoir quoi penser de ce transfert. Le Progres rapporte qu’il entraînera un changement de poste pour Rytting Kaneryd, qui sera utilisée comme pistonne plutôt que comme ailière. Cela laisse penser à un changement de système pour Lyon, qui a surtout joué avec une défense à quatre l’an dernier. Autre élément intrigant : le départ de Kadidiatou Diani, annoncé quelques jours plus tard. Était-ce aussi lié à ce changement de système ? Seul le temps le dira. Si Rytting Kaneryd arrive comme pistonne, elle possède beaucoup de qualités adaptées à ce rôle, même si elle ne l’a occupé qu’occasionnellement au cours de sa carrière. Avec un gros volume de travail, une grande vitesse et un apport offensif, elle coche beaucoup de cases. Note : C

    Pour Rytting Kaneryd : Après avoir d’abord eu un très gros impact à Chelsea, atteignant la barre des 10 buts et 10 passes décisives lors de sa première saison complète en 2023-2024, on avait le sentiment que la progression de Rytting Kaneryd avait un peu marqué le pas ces derniers temps. Un nouveau chapitre pourrait donc être ce qu’il lui faut pour raviver la flamme. La façon dont elle s’en sortira comme pistonne sur la durée, si c’est bien ainsi que ce transfert se concrétise, pourrait avoir une incidence là-dessus. Cela reste malgré tout une très belle opportunité de jouer pour un club comme Lyon, huit fois champion d’Europe et finaliste de deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions. Note : B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 juillet : Manaka Matsukubo (de North Carolina Courage à Chelsea)

    Pour le North Carolina Courage : C’est un vrai coup dur. Seule Barbra Banda a été directement impliquée dans plus de buts en NWSL cette saison que Matsukubo, dont les cinq buts et quatre passes décisives en neuf matches ont été essentiels pour maintenir North Carolina dans les places qualificatives pour les play-offs. Le club vient bien de recruter la jeune Anglaise Erica Parkinson, une milieu créative qui peut aider à combler le vide laissé par l’internationale japonaise, mais elle n’a encore que 18 ans et une expérience limitée. La façon dont le Courage réagira à ce départ sera intéressante à voir, même si le club a au moins obtenu une indemnité pour Matsukubo, avant qu’elle ne puisse potentiellement devenir agente libre plus tard dans l’année. Note : D

    Pour Chelsea : Après avoir connu la saison de WSL la moins prolifique en buts de ces sept dernières années lors du dernier exercice, renforcer le secteur offensif a été une priorité majeure pour Chelsea cet été, d’autant plus que Sam Kerr et Catarina Macario sont également parties. Matsukubo peut évoluer en pointe, mais avec son 1,55 m, elle ne devrait pas être la réponse à cette question clé, même si elle offrira une option à ce poste lorsque ce sera adapté. À la place, la joueuse de 21 ans devrait probablement s’installer dans un rôle au milieu de terrain et avoir pour mission de créer pour les autres, son aisance technique et sa qualité de passe devant être très utiles lorsque Chelsea se heurtera à des blocs bas, comme c’est si souvent le cas. Le fait que les Blues aient fait signer l’une des meilleures jeunes joueuses du monde pour cinq ans constitue un autre énorme point positif. Note : A

    Pour Matsukubo : Après avoir enflammé la NWSL en 2025, il s’agit d’un transfert énorme que Matsukubo a clairement mérité. Ce sera un grand saut, dans un club avec la pression et les attentes de Chelsea, mais elle devrait bien correspondre à ce que Sonia Bompastor veut mettre en place, tout en s’intégrant parfaitement à la WSL et à la Ligue des champions. Les Blues ont encore besoin de plus de recrues offensives, notamment d’une avant-centre, pour que l’efficacité de Matsukubo soit maximisée. Malgré cela, la joueuse de 21 ans devrait très bien s’entendre avec celles déjà présentes au club, en particulier Lauren James, au vu de la façon dont les deux jouent librement et exploitent les espaces entre les lignes. Note : B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 juillet : Georgia Stanway (du Bayern Munich à Arsenal)

    Pour le Bayern Munich : Perdre Stanway est sans aucun doute un coup dur pour le Bayern Munich. L’internationale anglaise a été fantastique pour le club au cours des quatre dernières années et sera difficile à remplacer. Cependant, le Bayern sait depuis un moment désormais qu’elle allait partir, cela ayant été annoncé dès le mois de janvier, et a donc eu largement le temps de réfléchir aux mouvements à effectuer lors du mercato pour regarnir un milieu de terrain déjà plutôt bien fourni. C’est un coup dur, mais pas catastrophique. Note : D

    Pour Arsenal : Arsenal a trop dépendu de Kim Little et Mariona Caldentey dans des rôles de milieu plus reculés, et l’arrivée de Stanway permet de répondre à ce problème. Avec Kyra Cooney-Cross également au club, et Geraldine Reuteler attendue prochainement, Renee Slegers disposera de nombreuses options de grande qualité pour faire tourner à ces postes, accorder beaucoup de repos aux joueuses, s’adapter aux différents défis et faire en sorte que cette dépendance à certaines individualités soit réduite. Stanway apporte une grande expérience, du talent et de la polyvalence alors qu’Arsenal vise un premier titre de Women’s Super League depuis huit ans. Note : A

    Pour Stanway : Quand Stanway a rejoint le Bayern, elle avait en quelque sorte besoin de relancer sa carrière, après une fin décevante de son passage à Man City. Elle a fait cela et bien plus encore en Allemagne, s’imposant au passage comme une joueuse clé pour l’Angleterre et comme l’une des meilleures milieux de terrain du monde. Désormais, elle rentre au pays pour évoluer dans le meilleur championnat d’Europe, la WSL, au sein d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions l’an dernier. C’est le trophée qui lui a échappé jusqu’ici, et elle a peut-être davantage de chances de le remporter avec ce transfert, compte tenu du récent parcours d’Arsenal en Ligue des champions féminine, même si les titres nationaux ne viendront pas aussi facilement qu’à Munich. Note : B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 juillet : Nicole Anyomi (de l’Eintracht Francfort à London City Lionesses)

    Pour l’Eintracht Francfort : L’été s’annonce intéressant pour l’Eintracht. Anyomi est l’une des quatre joueuses clés qui vont partir librement, et elle sera peut-être la plus difficile à remplacer, après avoir signé 13 buts et six passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga la saison dernière. Le club fait beaucoup de bonnes choses en dehors du terrain et a terminé troisième lors de chacune des cinq dernières saisons, se qualifiant ainsi régulièrement pour les compétitions européennes. Cependant, trouver comment conserver des joueuses comme Anyomi sera vital pour la suite. L’Eintracht a au moins un bon historique lorsqu’il s’agit de remplacer celles qui partent et devra encore être très performant sur le marché pour éviter d’être trop durement touché. Note : D

    Pour les London City Lionesses : Si London City veut passer un cap et vraiment viser les premières places en WSL, ainsi que le succès dans les compétitions nationales, il sera important d’ajouter davantage de joueuses capables de faire la différence dans le dernier tiers, alors qu’une seule joueuse de l’effectif a atteint les deux chiffres en buts et en passes décisives la saison dernière. Les statistiques d’Anyomi en championnat en 2025-2026 représentent plus du double de ce qu’a réalisé n’importe quelle joueuse de London City, hormis Freya Godfrey, et elle espérera poursuivre sur cette lancée en Angleterre. Correspond-elle parfaitement au style d’Eder Maestre ? Peut-être pas, mais c’est une menace constante qui apporte quelque chose de différent. Note : B

    Pour Anyomi : De plus grands clubs ont été associés à Anyomi à l’approche de cet été, notamment le Bayern Munich, le PSG et le Paris FC, qui disputeront tous la Ligue des champions la saison prochaine, contrairement à London City. Cependant, un succès en coupe ne semble pas totalement hors de portée pour le club anglais la saison prochaine, surtout avec les changements à venir en Coupe de la Ligue, et il y a probablement une plus grande garantie d’occuper un rôle plus important dans ce qui est un projet enthousiasmant, avec des noms énormes, énormes, à bord. Note : B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1er juillet : Erica Parkinson (Valadares Gaia à North Carolina Courage)

    Pour Valadares Gaia : Si le club ne se faisait sans doute aucune illusion sur le fait qu’il serait peu probable de conserver Parkinson sur le long terme, cela n’empêche pas son départ de constituer un coup dur pour la brillante jeune star de Valadares. Pour ne rien arranger, le club ne recevra pas non plus d’indemnité pour Parkinson, ce qui rendra son remplacement encore plus difficile. Valadares a au moins accompli des choses incroyables pendant son passage au club, atteignant la finale de la Taça da Liga cette année et enchaînant deux places consécutives dans le top 5 de la Liga BPI. Note : D

    Pour North Carolina Courage : Parkinson est l’une des jeunes joueuses les plus talentueuses de la planète et le Courage a non seulement obtenu sa signature, mais l’a fait avec un contrat de trois ans assorti d’une option pour une quatrième année. Le club a réalisé un début de saison correct en NWSL, mais la créativité a parfois fait défaut, et c’est précisément un domaine dans lequel Parkinson peut aider. L’entraîneur principal Mak Lind travaillait auparavant à Hacken, où il a supervisé le développement de toute une série de jeunes joueuses talentueuses qui ont depuis réalisé de grands transferts, dont la nouvelle attaquante du Real Madrid Felicia Schroder. Il devrait aussi être la bonne personne pour aider Parkinson à franchir un nouveau cap. Note : A

    Pour Parkinson : Rejoindre un club dirigé par un entraîneur jouissant d’une grande réputation dans le développement des jeunes talents est un choix fantastique pour Parkinson. Le Courage possède le troisième effectif le plus jeune du championnat, une moyenne qui devrait encore baisser avec l’arrivée de la joueuse de 18 ans, mais compte aussi plusieurs vétéranes très importantes pour guider ces joueuses inexpérimentées, ce qui en fait un bon environnement pour elle. La NWSL sera également très différente, en termes de style et d’exigence, de ce à quoi Parkinson était habituée au Portugal, ce qui devrait l’aider à étoffer encore un peu plus son jeu et l’obliger à travailler certains de ses points faibles. Il est difficile de trouver beaucoup de défauts à ce qu’elle a choisi pour son premier grand transfert. Note : A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1er juillet : Andrea Medina (Atlético de Madrid à Manchester United)

    Pour l'Atlético : C'est dommage que l'Atlético perde Medina en transfert libre, car la joueuse de 22 ans s'est remarquablement développée au club au cours des quatre dernières années. Remplacer sa constance et sa fiabilité ne sera pas facile pour le club espagnol, d'autant qu'elle commençait aussi à prendre davantage de leadership au sein de l'équipe. Une perte difficile, mais qui reflète la situation actuelle de l'Atlético, après une cinquième place en Liga F malgré une campagne prometteuse en Ligue des champions. Note : F

    Pour United : Medina a passé la majeure partie de sa carrière au poste d'arrière gauche, mais ce transfert pourrait bien indiquer qu'elle va évoluer plus régulièrement dans le rôle de défenseure centrale qu'elle a occupé vers la fin de sa dernière saison à l'Atleti. United dispose déjà d'une excellente option à gauche avec Anna Sandberg, et l'arrivée de Medina apporte de la profondeur derrière l'internationale suédoise ainsi qu'une autre solution dans l'axe. Medina a principalement évolué dans l'axe au sein d'une défense à trois, alors que United joue avec une défense à quatre, il sera donc intéressant de voir comment elle s'adapte si elle se retrouve plus régulièrement à ce poste. La profondeur d'effectif était essentielle pour Manchester United lors de ce mercato ; Medina apporte cela, ainsi que de la polyvalence, de la qualité et le potentiel de devenir encore meilleure. Note : A

    Pour Medina : Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la progression constante de la carrière de Medina. Après s'être imposée en Liga F avec le Real Betis, elle a franchi un cap en rejoignant une équipe du haut de tableau avec l'Atleti, et la voilà désormais partie pour ce qui est peut-être le meilleur championnat du football féminin, au sein d'une équipe qui lutte dans le haut du classement. La manière dont elle va s'intégrer dans cette équipe est toutefois fascinante. Les indices laissent penser qu'elle alternera au moins entre les rôles de défenseure centrale et d'arrière gauche, ce qui lui permettra de continuer à développer son expérience dans le premier poste. Reste à voir si cela lui conviendra autant que le rôle plus large, surtout dans une défense à quatre. Note : B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 juin : Sam Kerr (de Chelsea à Gotham)

    Pour Chelsea : Pendant un temps, le départ de Kerr de Chelsea semblait inévitable et compréhensible. De retour seulement au début de la saison 2025-2026 après 20 mois d’absence sur blessure, l’internationale australienne a eu du mal à intégrer régulièrement le onze de Sonia Bompastor, la Française préférant à sa place des options moins naturelles au poste d’avant-centre. Une fois entrée dans l’équipe après la Coupe d’Asie, toutefois, Kerr n’a plus cessé de marquer, bouclant la saison sur une série de sept buts en sept matches. À 32 ans, elle n’était pas la solution à long terme au poste de n°9, mais un accord à court terme n’aurait-il pas pu être trouvé à la place, surtout avec autant d’interrogations autour du poste d’attaquante à Chelsea ? Peut-être pas, compte tenu de la demande qui allait forcément exister ailleurs pour Kerr. Il aurait été préférable pour Chelsea de la conserver, mais d’autres renforts auraient de toute façon toujours été nécessaires. Note : C

    Pour Gotham : Bien qu’il soit confortablement installé dans les places de play-offs lors des premières semaines de la nouvelle saison de NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible, avec 12 réalisations en 11 matches, soit le cinquième pire total de la division. L’arrivée d’une joueuse comme Kerr devrait aider à régler ce problème. Esther Gonzalez s’était montrée très prolifique pour l’équipe lors des années précédentes, mais elle est en difficulté cette saison, et il n’est pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait agi pour recruter une autre option de très haut niveau au poste d’avant-centre avec Kerr, une fois celle-ci devenue disponible. C’est une excellente signature pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de NWSL. Note : B

    Pour Kerr : Après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr rejoue régulièrement, surtout avec la Coupe du monde l’année prochaine. Aura-t-elle un rôle majeur à Gotham ? Ou partagera-t-elle les responsabilités de n°9 avec Gonzalez ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il pourrait peut-être l’être dans d’autres clubs, mais Kerr a énormément de qualité et aura l’occasion de le montrer, surtout avec les difficultés de Gonzalez sur le plan de la forme et le fait que Kerr semble potentiellement mieux correspondre au style d’Amoros. Il faut aussi noter les aspects positifs de ce transfert sur le plan personnel pour la joueuse de 32 ans, ce qui le rend encore plus logique. Elle et sa partenaire, Kristie Mewis, viennent tout juste d’avoir un enfant, et la famille de Mewis est originaire du Massachusetts, qui n’est pas si loin de New York. Note : B

  • Felicia Schroder Real Madrid 2026-27Getty Images

    23 juin : Felicia Schroder (de Hacken au Real Madrid)

    Pour Hacken : Ces dernières années, la Damallsvenskan suédoise est devenue une sorte de championnat tremplin, le genre de ligue qui développe brillamment les jeunes talents mais finit toujours par les vendre à des clubs plus grands et plus riches, dans des championnats plus huppés et plus fortunés. Dès lors, Hacken a toujours su qu’il ne pourrait pas conserver Felicia Schroder éternellement, et la durée de son aventure en Suède s’est immédiatement raccourcie la saison dernière, lorsqu’elle a inscrit un remarquable total de 30 buts en championnat. Il est toutefois difficile de penser que le club n’a pas tiré le maximum possible de son passage avec l’adolescente. Schroder a largement contribué à mener Hacken vers un premier titre de champion en cinq ans et un sacre européen dans la première édition de l’Europa Cup, avant de partir pour un montant absolument énorme d’environ 1,5 million d’euros (1,3 million de livres sterling / 1,7 million de dollars). C’est un coup dur de la perdre, mais Hacken n’a vraiment pas mal géré ce dossier. Note : B

    Pour le Real Madrid : Est-ce le signe que le Real Madrid affiche enfin le type d’ambition nécessaire pour réduire l’écart avec Barcelone ? Le Real Madrid féminin a été régulièrement critiqué au fil des années pour son manque d’élan, étant constamment relégué au second plan en Espagne alors que plusieurs grandes stars sont parties dans le même temps, comme Olga Carmona, Esther Gonzalez et, rien que cet été, Caroline Weir et Naomie Feller. Dépenser une grosse somme pour l’une des meilleures jeunes joueuses du monde représente toutefois un possible changement. Schroder est une star et montre tous les signes d’une capacité à reproduire cela en franchissant un cap, en apportant les buts nécessaires à une équipe qui a manqué de régularité au poste d’avant-centre la saison dernière. Elle a aussi le potentiel pour encore progresser et, à l’image de Linda Caicedo, le Real espère qu’elle deviendra une joueuse de classe mondiale à Madrid. Note : A

    Pour Schroder : Malgré les critiques visant Madrid, cela ressemble à un bon transfert pour Schroder. Elle devrait être l’avant-centre titulaire de l’équipe, elle découvrira un championnat de premier plan ainsi que la Ligue des champions de façon régulière, et elle franchira un cap en matière de pression et d’attentes, sans que celui-ci soit aussi important qu’il aurait pu l’être. Madrid a aussi un bilan correct en matière de développement des jeunes joueuses, Caicedo en étant un exemple marquant. Malgré quelques départs importants, l’entourage de Schroder n’est pas mauvais non plus, et la manière dont elle combinera avec Caicedo en particulier promet d’être fascinante à observer. Note : B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain à London City Lionesses)

    Pour le PSG : C’est un transfert qui n’a pas vraiment fonctionné ni pour le PSG ni pour Earps. La gardienne est arrivée alors qu’elle faisait encore partie des meilleures à son poste, mais elle n’a pas réussi à afficher régulièrement un niveau de classe mondiale en France, avec quelques erreurs très médiatisées qui se sont glissées dans ses performances. Cela n’a pas aidé non plus que le club, dans son ensemble, ait traversé de véritables turbulences au même moment, Earps n’étant en aucun cas responsable de ses échecs collectifs, alors que des joueuses clés sont parties, que de grands matches ont été perdus et que d’autres changements d’entraîneur ont eu lieu. Au final, il n’est pas surprenant que les deux parties soient sur le point de se séparer à l’expiration du contrat d’Earps, avec peu de pertes pour le PSG mais rien à y gagner. Note : C

    Pour London City : La première saison de London City en WSL a été solide et, pour passer un cap, le poste de gardienne semblait être un secteur à renforcer. Parmi les gardiennes ayant disputé au moins 750 minutes, Elene Lete a affiché le deuxième pire pourcentage d’arrêts du championnat la saison passée, encaissant 6,8 buts de plus qu’elle n’aurait dû, un total record dans la division, selon les statistiques d’expected goals. Earps est plus expérimentée que la joueuse de 24 ans, qui peut beaucoup apprendre de sa nouvelle coéquipière après une première année contrastée en WSL, et elle a assurément atteint des sommets plus élevés au cours d’une carrière, il est vrai, plus longue. Earps peut-elle les retrouver pour son retour en Angleterre ? C’est ce qu’espérera London City. Le temps dira si cela se produit, mais le club a au moins tenté d’améliorer un secteur de l’effectif qui avait besoin d’être renforcé. Note : B

    Pour Earps : Si Earps veut redevenir régulièrement l’une des meilleures à son poste, quitter le cirque du PSG n’est probablement pas une mauvaise idée. Si l’ancienne internationale anglaise a beaucoup parlé de ce qu’elle a appris, comme joueuse et comme personne, en vivant une nouvelle expérience en France, le PSG peut être chaotique et a constamment déçu dans l’ombre de l’OL au fil des années. Earps espérera que l’environnement ambitieux de London City pourra l’aider à retrouver une grande forme, alors qu’elle est aussi certaine d’avoir un joli contrat à l’approche du crépuscule de sa carrière. Note : B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Pour le Real Madrid : Une indication de l’état d’avancement du projet de l’équipe féminine. Weir est sans doute la plus grande joueuse à avoir porté les couleurs du Real Madrid féminin, tant son impact a été remarquablement constant depuis son arrivée au club en 2022. Pourtant, elle s’en va sans avoir remporté le moindre trophée en quatre ans dans la capitale espagnole, avec un Madrid encore très loin derrière Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme Weir, le Real doit tout simplement faire mieux avec son équipe féminine. Son départ va être une énorme perte. Note : F

    Pour Lyon : Un recrutement fantastique sans indemnité de transfert pour le finaliste de la Ligue des champions de cette année. Weir est une joueuse qui change un match au plus haut niveau, avec une immense expérience et une qualité déjà prouvée sur les plus grandes scènes, autant d’atouts qui peuvent aider un Lyon en quête d’une nouvelle couronne européenne, après une attente qui dure désormais depuis quatre ans. Avec le départ de Lindsey Heaps, l’internationale écossaise vient aussi renforcer l’entrejeu, dans ce qui est tout simplement une excellente signature pour le géant français. Note : A

    Pour Weir : Après avoir été constamment brillante pendant son passage à Madrid, sans jamais avoir le moindre trophée pour le montrer, Weir mérite ce genre de transfert, le type de mouvement qui devrait lui permettre d’empiler les titres. Elle a déjà joué pour de grands clubs, portant les couleurs d’Arsenal et de Manchester City lors de son passage en Angleterre avant son départ pour Madrid, et elle a désormais l’occasion de franchir encore un cap, en représentant le club aux huit titres européens. C’est un transfert qui, compte tenu des scènes sur lesquelles Lyon évolue, devrait aussi permettre à la joueuse de 30 ans d’obtenir davantage de reconnaissance pour son talent. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (d’Arsenal à Manchester City)

    Pour Arsenal : Si Arsenal devait toujours dire au revoir à plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, alors qu’un grand nombre de contrats arrivaient à échéance, des informations laissaient entendre que Mead faisait partie de celles que le club souhaitait conserver malgré la fin de son bail. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire indiscutable la saison dernière, l’internationale anglaise est restée très efficace et a beaucoup apporté, avec et sans ballon, au double champion d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu s’aligner sur la durée de contrat proposée par Manchester City, d’où un départ non souhaité. La remplacer efficacement sera crucial cet été, car beaucoup de créativité et de menace devant le but ont quitté le nord de Londres à cause de ce transfert. Note : D

    Pour Manchester City : Les ailes sont déjà bien fournies à Manchester City, ce qui fait de ce transfert une opération assez surprenante pour beaucoup. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient d’avoir 31 ans a aussi de quoi faire tiquer. Mais Mead évolue avec constance à un très haut niveau depuis des années et elle apporte fiabilité, expérience et culture de la gagne au nouveau champion de WSL. Si City veut de nouveau lutter pour des titres nationaux la saison prochaine, l’équipe a besoin d’un effectif plus profond, d’autant qu’un retour en Ligue des champions se profile aussi. Mead, suffisamment polyvalente pour évoluer sur toute la ligne d’attaque, apporte exactement cela. Note : B

    Pour Mead : Avec une Coupe du monde l’an prochain, le temps de jeu sera capital pour Mead cette saison si elle veut jouer un rôle majeur avec l’Angleterre au Brésil, si elle se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas forcément, compte tenu de la profondeur dont dispose City en attaque, mais la rotation sera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz parvient à lutter sur quatre tableaux et Mead devrait donc avoir de nombreuses occasions de jouer et, par ricochet, de s’imposer dans le onze de départ. Il faut aussi souligner les aspects positifs de ce transfert sur le plan personnel pour l’ailière. Un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans en fait partie, tout comme les retrouvailles avec sa compagne Vivianne Miedema, qui a brillé avec City la saison dernière. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Pour Arsenal : La manière dont Arsenal a géré la situation contractuelle de McCabe a été confuse du début à la fin. Bien qu’elle soit une joueuse clé et une solution récurrente aux problèmes posés par les blessures, tant sa polyvalence est précieuse, les Gunners étaient prêts à laisser partir la capitaine de l’Irlande, qui suscitait sans surprise beaucoup d’intérêt à l’approche de l’été. Ils ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, même si The Athletic a rapporté que celui-ci « était pour un rôle très spécifique dans l’équipe à l’avenir », si bien que la joueuse a opté pour un nouveau défi. Ce n’est pas un coup aussi dur pour Arsenal que cela l’aurait été s’il ne faisait pas venir la latérale de Barcelone Ona Batlle, mais il est difficile de ne pas penser que les Gunners regretteront d’avoir laissé partir McCabe et sa polyvalence, qui a résolu des problèmes à plusieurs postes la saison dernière, d’autant plus qu’elle va désormais s’en servir pour renforcer un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : C’est une recrue fantastique pour Chelsea, un sentiment renforcé par le fait que le club semble avoir chipé McCabe juste sous le nez de Manchester City, le nouveau champion de WSL, qui était sur le point de recruter la star irlandaise pour renforcer un poste qui a besoin d’attention. Chelsea a utilisé plusieurs options au poste de latérale gauche la saison dernière, avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, mais aucune n’est une spécialiste naturelle de ce poste. L’arrivée de McCabe permet à Baltimore d’avancer dans son rôle offensif préféré et signifie que Buurman peut être utilisée en grande partie dans un rôle de défenseure centrale, où elle est brillante. Charles, qui semble désormais se diriger vers City à la place, est une bonne joueuse, mais McCabe est l’une des meilleures du football féminin à ce poste, et sa présence va considérablement améliorer le onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par la décision de McCabe de rejoindre un grand rival, après avoir passé les 11 dernières années à s’imposer comme une légende des Gunners. Mais la joueuse de 30 ans est une top joueuse et il s’agit pour elle d’une opportunité de rejoindre un autre immense club aux grandes ambitions. Pour rester en Angleterre et faire cela, il n’y avait de toute façon qu’un nombre limité d’options. Elle correspond parfaitement aux Blues, sera une titulaire importante et aura l’occasion de remporter de nombreux trophées, si le club parvient à laisser derrière lui une saison décevante et à retrouver les sommets qui ont marqué la majeure partie de la dernière décennie. Étant donné qu’elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, c’est une progression pour elle sur le plan individuel. Note : B