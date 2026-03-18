Lorsque Victor Osimhen a définitivement rompu avec le SSC Naples pour rejoindre Istanbul, cela a d'abord suscité des regards perplexes en Europe. L'un des attaquants les plus convoités du continent n'a pas choisi la Premier League, ni un grand club espagnol, mais Galatasaray. Pour de nombreux observateurs, ce choix semblait être un détour surprenant dans la carrière d'un attaquant de classe mondiale. Mais il apparaît désormais que c'était peut-être exactement la décision dont Osimhen avait besoin.
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D'abord « traité comme un moins que rien », aujourd'hui porté aux nues : Victor Osimhen s'apprêterait à faire un choix surprenant chez Galatasaray
Victor Osimhen a connu des extrêmes au cours de sa carrière. De son enfance dans la pauvreté à Lagos à son ascension fulgurante au rang d’attaquant de classe mondiale, en passant par sa rupture amère avec Naples, le Nigérian connaît les hauts et les bas du football professionnel comme peu d’autres joueurs de sa génération.
Aujourd’hui, au Galatasaray Istanbul, il est au cœur d’une histoire tout à fait différente. Une histoire de reconnaissance, de loyauté et d’un lien entre le joueur et les supporters qui est devenu rare dans le football moderne.
Et c'est précisément pour cette raison qu'une question inhabituelle se pose : pourquoi Victor Osimhen devrait-il changer de club une nouvelle fois ? Peut-être que la décision la plus surprenante de sa carrière serait en même temps la plus logique : rester à Galatasaray à long terme, voire pour toujours.
Sur le plan sportif, le passage d’Osimhen à Naples a d’abord été une réussite. Lors de la saison 2022/23, il a mené le SSC au premier titre de champion depuis 33 ans avec 26 buts et a été sacré meilleur buteur de la Serie A. Il était la superstar de l’équipe, la figure emblématique de tout un club.
Mais quelques mois plus tard seulement, la relation entre le joueur et le club s'est brisée. Le déclencheur a été une vidéo TikTok désormais tristement célèbre, publiée par Naples à propos d'Osimhen, dans laquelle le club, ou plutôt son service des réseaux sociaux, se moquait d'un penalty manqué par l'attaquant. Pour le Nigérian, ce moment a marqué un tournant.
« Après que le Napoli a posté cette vidéo sur TikTok, quelque chose s’est brisé », a expliqué le joueur de 27 ans plus tard à la Gazzetta dello Sport.
« Tout le monde peut rater un penalty, et tout le monde peut être raillé pour cela. Le Napoli ne l’a fait qu’avec moi – et avec des allusions bien précises. J’ai été victime d’insultes racistes et j’ai pris ma décision. Je voulais partir. »
La rupture avec Naples : quand tout s'est effondré pour Osimhen
Il s'est montré encore plus clair lorsqu'il a évoqué la manière dont le club l'avait traité. Les responsables auraient essayé de le faire passer d'un club à l'autre au lieu de le valoriser. « Ils essayaient de m'envoyer jouer un peu partout, mais ils me traitaient comme un chien. Va là-bas, va ici, fais ceci, fais cela. J'ai travaillé si dur pour construire ma carrière, et je ne pouvais pas accepter ce genre de traitement. Je ne suis pas une marionnette. »
Le fait qu’un joueur qui venait tout juste de permettre un titre historique se soit senti ainsi traité en dit long sur la dynamique du football professionnel moderne. Son départ de Naples n’était donc finalement plus qu’une question de temps.
Lorsque Osimhen a rejoint Istanbul, ce transfert a d’abord été accueilli avec scepticisme en Europe. Pour de nombreux observateurs, cette décision semblait être un détour inhabituel dans la carrière d’un attaquant de classe mondiale. Mais il apparaît désormais clairement qu’il n’y a guère d’endroit plus approprié pour Osimhen.
Sur le plan sportif également, il est d’une régularité à toute épreuve. Depuis son arrivée à Galatasaray, le Nigérian affiche un bilan impressionnant de 55 buts et 15 passes décisives en 68 matches officiels – un ratio qui fait de lui l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe.
Dès qu’il est en forme, il marque. Les blessures l’ont certes freiné à plusieurs reprises au cours de sa carrière, mais dès qu’Osimhen est sur le terrain, il fait partie des attaquants les plus dangereux du continent.
Pour Galatasaray, il est donc depuis longtemps bien plus qu'un simple buteur. Il est le pilier de tout le projet.
Les supporters du Gala ont ému Osimhen aux larmes avec une chorégraphie
Une scène survenue avant le match de Ligue des champions contre Liverpool (1-0) a montré à quel point le lien entre Osimhen et les supporters est désormais fort.
Alors que l'hymne de la Ligue des champions retentissait au RAMS Park, les supporters de Galatasaray ont déployé une immense chorégraphie. Sur la banderole figuraient Osimhen, ses enfants et un portrait de sa mère décédée. En dessous, on pouvait lire : « Nous sommes une famille et la famille, c'est tout. »
Pour l'attaquant, ce moment a été bouleversant. En voyant ces images, il n'a pas pu retenir ses larmes. Le contexte rend cette scène encore plus émouvante. Osimhen a perdu sa mère très tôt. « Ma mère est décédée quand j’avais deux ou trois ans. J’étais trop jeune pour me souvenir de quoi que ce soit, sauf qu’elle me tenait dans ses bras », a-t-il écrit dans un essai personnel publié sur The Players’ Tribune.
Que tout un stade se fasse l'écho de cette histoire personnelle est tout sauf une évidence dans le football professionnel d'aujourd'hui. Mais l'attaquant ne s'est pas contenté de laisser parler ses émotions. Dès la septième minute du match contre Liverpool, il a récompensé la confiance des supporters sur le terrain. D'une tête, il a préparé le but décisif du 1-0.
C'était une illustration parfaite de son rôle au sein de Galatasaray : à la fois leader émotionnel et joueur décisif sur le terrain. Après le match, un autre moment a mis en évidence la relation particulière entre le joueur et le club. Osimhen est venu sur le terrain avec sa fille – et a dansé avec les supporters dans le stade.
De telles scènes montrent à quel point le lien entre le Nigérian et les supporters s'est renforcé.
La clause de Naples freine le retour d'Osimhen en Italie
À l'âge d'or du football, les attaquants de classe mondiale sont généralement attirés par l'un des grands championnats européens. Mais au vu de la situation actuelle dans le football de haut niveau, un nouveau transfert d'Osimhen semble soudain moins logique. Les postes d'attaquant clés dans les plus grands clubs sont déjà pourvus depuis longtemps.
Harry Kane est titulaire au Bayern Munich. Erling Haaland est le pilier de Manchester City. Le Paris Saint-Germain construit son attaque autour d’Ousmane Dembélé. Arsenal mise sur Kai Havertz ou Viktor Gyökeres.
Même un retour en Italie serait compliqué. Lors de son transfert à Galatasaray, Naples aurait, selon la Gazzetta dello Sport, fait insérer une clause spéciale : si le club turc venait à revendre Osimhen à court terme à un concurrent de Serie A, des pénalités pouvant atteindre 70 millions d’euros seraient dues.
Un transfert à la Juventus, à l'Inter ou au Milan serait donc extrêmement difficile. Sur le plan financier également, Osimhen est très bien loti à Istanbul. Selon les médias, il gagne environ 15 millions d'euros nets par an, et avec les primes, ses revenus peuvent même atteindre jusqu'à 21 millions d'euros. De plus, l'attaquant a trouvé chez Galatasaray quelque chose qui est devenu rare dans le football moderne : une véritable reconnaissance et un véritable chez-soi.
Il est adoré par les supporters. Il est le pilier de l'équipe. Il joue régulièrement en Ligue des champions. Et il est la plus grande star du championnat. De nombreux joueurs de classe mondiale changent de club tous les deux ou trois ans, toujours à la recherche de la prochaine étape de leur carrière.
Mais rares sont ceux qui ont la chance de devenir une véritable légende du club. Victor Osimhen aurait justement cette opportunité à Istanbul. Peut-être que la décision la plus courageuse à prendre dans sa carrière n’est donc pas de rejoindre le prochain grand club.
Mais plutôt de reconnaître qu'on est déjà exactement là où on doit être.
Les statistiques de Victor Osimhen à Galatasaray Istanbul :
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 69 56 15 16