D'abord « traité comme un moins que rien », aujourd'hui porté aux nues : Victor Osimhen s'apprêterait à faire un choix surprenant chez Galatasaray

Victor Osimhen a connu des extrêmes au cours de sa carrière. De son enfance dans la pauvreté à Lagos à son ascension fulgurante au rang d’attaquant de classe mondiale, en passant par sa rupture amère avec Naples, le Nigérian connaît les hauts et les bas du football professionnel comme peu d’autres joueurs de sa génération.

Aujourd’hui, au Galatasaray Istanbul, il est au cœur d’une histoire tout à fait différente. Une histoire de reconnaissance, de loyauté et d’un lien entre le joueur et les supporters qui est devenu rare dans le football moderne.

Et c'est précisément pour cette raison qu'une question inhabituelle se pose : pourquoi Victor Osimhen devrait-il changer de club une nouvelle fois ? Peut-être que la décision la plus surprenante de sa carrière serait en même temps la plus logique : rester à Galatasaray à long terme, voire pour toujours.

Sur le plan sportif, le passage d’Osimhen à Naples a d’abord été une réussite. Lors de la saison 2022/23, il a mené le SSC au premier titre de champion depuis 33 ans avec 26 buts et a été sacré meilleur buteur de la Serie A. Il était la superstar de l’équipe, la figure emblématique de tout un club.

Mais quelques mois plus tard seulement, la relation entre le joueur et le club s'est brisée. Le déclencheur a été une vidéo TikTok désormais tristement célèbre, publiée par Naples à propos d'Osimhen, dans laquelle le club, ou plutôt son service des réseaux sociaux, se moquait d'un penalty manqué par l'attaquant. Pour le Nigérian, ce moment a marqué un tournant.

« Après que le Napoli a posté cette vidéo sur TikTok, quelque chose s’est brisé », a expliqué le joueur de 27 ans plus tard à la Gazzetta dello Sport.

« Tout le monde peut rater un penalty, et tout le monde peut être raillé pour cela. Le Napoli ne l’a fait qu’avec moi – et avec des allusions bien précises. J’ai été victime d’insultes racistes et j’ai pris ma décision. Je voulais partir. »