Selon cet article, après l’ouverture du score de l’Angleterre par Anthony Gordon (55^e), Scaloni s’attendait à l’entrée imminente d’un ailier comme Bukayo Saka ou Noni Madueke, voire des deux stars d’Arsenal, champion en titre. Même pendant la pause de ravitaillement, les Argentins auraient cherché des solutions pour contenir ces ailiers rapides et dribbleurs.

Mais lorsque l’Angleterre a clairement choisi de se replier et que Tuchel a aligné les défenseurs, Scaloni a alors lancé une offensive totale et a logiquement renversé la vapeur.



