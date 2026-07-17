Selon le journal *The Independent*, les changements défensifs opérés par Tuchel auraient profondément surpris le sélectionneur Lionel Scaloni et son staff, tout en jouant en leur faveur.
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D’abord surpris, puis ravis : comment les choix tactiques de Thomas Tuchel en demi-finale de la Coupe du monde auraient profité à l’Argentine
Selon cet article, après l’ouverture du score de l’Angleterre par Anthony Gordon (55^e), Scaloni s’attendait à l’entrée imminente d’un ailier comme Bukayo Saka ou Noni Madueke, voire des deux stars d’Arsenal, champion en titre. Même pendant la pause de ravitaillement, les Argentins auraient cherché des solutions pour contenir ces ailiers rapides et dribbleurs.
Mais lorsque l’Angleterre a clairement choisi de se replier et que Tuchel a aligné les défenseurs, Scaloni a alors lancé une offensive totale et a logiquement renversé la vapeur.
- beIN Sports
Les Argentins peuvent souffler : l'Angleterre n'a pas exploité leurs points faibles.
Selon le rapport, les joueurs argentins avaient anticipé et craint la stratégie anglaise telle que prévue par leur entraîneur : élargir le jeu et percuter à haute vitesse derrière les arrières latéraux aurait pu faire très mal aux champions du monde en titre, alors en quête d’un retour au score.
Finalement, Scaloni a fait entrer Lautaro Martínez à la place de Nicolás Tagliafico sans se précipiter, renonçant ainsi à un arrière gauche de métier. Ses choix ont été validés : l’Argentine a marqué tardivement par Enzo Fernández puis par Lautaro Martínez, et s’est à nouveau qualifiée pour la finale.
- (C)Getty Images
« Notre ADN » : Thomas Tuchel assume ses choix
Tuchel, quant à lui, fait l'objet de critiques massives. Âgé de 52 ans, il a certes assumé la responsabilité de la défaite dès la fin du match, mais défend depuis avec véhémence ses choix tactiques. « Aucun schéma de jeu au monde » n’aurait « aidé » davantage l’Angleterre, a-t-il récemment déclaré, expliquant également la passivité de ses joueurs par « notre ADN ».
Malgré les critiques massives des médias anglais, Tuchel affirme vouloir rester sélectionneur national. Son contrat le maintient en poste au moins jusqu’à l’Euro 2028, qui se tiendra à domicile. Samedi, l’équipe disputera d’abord le match pour la troisième place contre la France.
La finale entre l’Argentine et l’Espagne, championne d’Europe en titre, est programmée dimanche, mais pourrait être reportée en raison des conditions météorologiques extrêmes à New York.
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