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D'abord Lamine Yamal, et maintenant Nico Williams ! Nouvelle alerte à la blessure pour l'Espagne : l'ailier de l'Athletic Club a dû quitter le terrain lors du match contre Valence
Un véritable cauchemar s’est joué à San Mamés
L'Athletic Club a accueilli Valence à Bilbao dimanche pour un match difficile. L’ailier de 23 ans a commencé la rencontre à son poste habituel, sur le flanc gauche, mais il a dû quitter prématurément ses partenaires à la 36^e minute. Alors que les locaux s’apprêtaient à s’incliner 1-0, il a été victime d’un grave problème musculaire et a quitté le terrain en boitant. Il a été remplacé par son frère, Inaki, laissant les supporters et le staff médical visiblement bouleversés par la gravité de la situation.
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Un départ chargé d’émotion suscite l’inquiétude
Alors qu’il se dirigeait vers la ligne de touche, Williams aurait répété : « Ce n’est pas possible, ce n’est pas possible », laissant craindre une blessure potentiellement grave. Une telle réaction viscérale a immédiatement suscité l’inquiétude quant à sa participation à la prochaine Coupe du monde. Cette saison, l’attaquant a inscrit six buts et délivré sept passes décisives en 32 apparitions avec l’Athletic Club, totalisant plus de 2 000 minutes de jeu. Néanmoins, une série de problèmes à l’aine et de pubalgie ont déjà perturbé sa saison, ce qui rend cette nouvelle blessure particulièrement inquiétante.
L’Espagne confrontée à une aggravation de la crise des blessures
Luis de la Fuente et son staff retiennent leur souffle : ils attendent avec impatience des nouvelles rassurantes sur l’attaquant Williams, auteur de six buts en 30 sélections et pièce maîtresse de la Roja. Son éventuelle absence s’ajouterait au forfait de la jeune pépite du FC Barcelone, Yamal, déjà out pour le reste de la saison et qui tente désespérément de être opérationnel pour la phase de groupes de la Coupe du monde. Privée de ces deux jeunes ailiers, la Roja devrait repenser en profondeur son plan de jeu.
- AFP
Une course contre la montre
L'Athletic Club diffusera un bulletin médical lundi. L'Espagne doit désormais mener une course contre la montre pour remettre sa star sur pied avant le match amical contre le Pérou, le 9 juin. La Roja débutera ensuite sa campagne dans le groupe H de la Coupe du monde contre le Cap-Vert le 15 juin, avant d'affronter l'Arabie saoudite le 21 juin et l'Uruguay le 27 juin lors de rencontres décisives.