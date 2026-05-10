D'abord Lamine Yamal, et maintenant Nico Williams ! Nouvelle alerte à la blessure pour l'Espagne : l'ailier de l'Athletic Club a dû quitter le terrain lors du match contre Valence

L'Athletic Club a accueilli Valence à Bilbao dimanche pour un match difficile. L’ailier de 23 ans a commencé la rencontre à son poste habituel, sur le flanc gauche, mais il a dû quitter prématurément ses partenaires à la 36^e minute. Alors que les locaux s’apprêtaient à s’incliner 1-0, il a été victime d’un grave problème musculaire et a quitté le terrain en boitant. Il a été remplacé par son frère, Inaki, laissant les supporters et le staff médical visiblement bouleversés par la gravité de la situation.