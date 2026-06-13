TORONTO – Tel un réseau veineux conduisant au cœur, les artères de Toronto battaient vendredi au rythme du rouge et du bleu, alors que les supporters canadiens et bosniaques convergeaient vers le stade de Toronto pour le premier match de la Coupe du monde masculine disputé au Canada.

La marche des Canadiens vers le stade a été impressionnante, marquée par de la fumée, des fusées éclairantes et une énergie que l’on associe plus souvent à leurs homologues bosniaques.

Toronto n’est pourtant pas coutumière des cortèges de supporters, et la scène des partisans du Toronto FC s’est tassée au fil des cinq dernières saisons difficiles du club. Mais, pour cette première historique, les fans ont repris le dessus, exportant leur intensité à travers la ville jusqu’au stade.

L’attaquant canadien Promise David, qui avait confié à GOAL que la veille de la Coupe du monde serait « la même merde, un jour différent », se tenait au centre du terrain avant le coup d’envoi, casque sur les oreilles et regard fixé sur son téléphone, imperméable au tumulte. Pourtant, à cet instant, tout s’est clarifié : ce n’était pas juste un jour différent.

Cette ferveur avait commencé des heures plus tôt. Plus de 43 000 spectateurs avaient investi les tribunes, nombreux à être arrivés dès l’aube, tandis que les supporters bosniens, regroupés en un bloc compact dans les hauteurs, tentaient de faire entendre leur voix. Pourtant, pas de doute : c’était bien un match à domicile pour le Canada. Le vacarme, si intense qu’il en faisait vibrer les tympans, dominait la nuit, ponctué d’acclamations et de sifflets.

Les locaux se créent plusieurs occasions en première période, mais manquent de précision dans le dernier geste. Pendant une bonne partie de la rencontre, le Canada livre une prestation familière : compétitif, bien organisé et parfois menaçant, mais toujours handicapé par un manque de réalisme devant le but et une erreur défensive sur coup de pied arrêté.

Puis Cyle Larin est entré en jeu.

Préféré à Tani Oluwaseyi pour son explosivité et sa combativité, Larin a changé la donne en entrant à la 76^e minute et en inscrivant l’égalisation, offrant au Canada son tout premier point en Coupe du monde.

Ce partage place toutefois le Canada sous haute pression avant les deux dernières journées du groupe B : face au Qatar le 18 juin, puis contre la Suisse, grande favorite, le 24 juin. Les Canadiens misent sur ce premier point pour nourrir leur espoir de qualification historique.

GOAL vous propose donc son traditionnel bilan des gagnants et des perdants de la rencontre, qui permet au Canada de décrocher enfin son premier point en Coupe du monde masculine, portant son bilan à 0-1-6 dans la compétition.