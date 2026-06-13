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Cyle Larin confirme sa valeur, mais Jonathan David réussira-t-il à sortir de sa zone de doute ? Les gagnants et les perdants du match nul 1-1 du Canada face à la Bosnie-Herzégovine

Winners & losers
FEATURES
Canada vs Bosnie Hérzégovine
Canada
Bosnie Hérzégovine
Coupe du monde
C. Larin
J. David
J. Marsch

Le Canada a enfin décroché son premier point en Coupe du monde masculine, mais après le sauvetage in extremis de Cyle Larin face à la Bosnie-Herzégovine, GOAL dresse la liste des gagnants et des perdants de cette première rencontre pleine de suspense.

TORONTO – Tel un réseau veineux conduisant au cœur, les artères de Toronto battaient vendredi au rythme du rouge et du bleu, alors que les supporters canadiens et bosniaques convergeaient vers le stade de Toronto pour le premier match de la Coupe du monde masculine disputé au Canada.

La marche des Canadiens vers le stade a été impressionnante, marquée par de la fumée, des fusées éclairantes et une énergie que l’on associe plus souvent à leurs homologues bosniaques.

Toronto n’est pourtant pas coutumière des cortèges de supporters, et la scène des partisans du Toronto FC s’est tassée au fil des cinq dernières saisons difficiles du club. Mais, pour cette première historique, les fans ont repris le dessus, exportant leur intensité à travers la ville jusqu’au stade.

L’attaquant canadien Promise David, qui avait confié à GOAL que la veille de la Coupe du monde serait « la même merde, un jour différent », se tenait au centre du terrain avant le coup d’envoi, casque sur les oreilles et regard fixé sur son téléphone, imperméable au tumulte. Pourtant, à cet instant, tout s’est clarifié : ce n’était pas juste un jour différent.

Cette ferveur avait commencé des heures plus tôt. Plus de 43 000 spectateurs avaient investi les tribunes, nombreux à être arrivés dès l’aube, tandis que les supporters bosniens, regroupés en un bloc compact dans les hauteurs, tentaient de faire entendre leur voix. Pourtant, pas de doute : c’était bien un match à domicile pour le Canada. Le vacarme, si intense qu’il en faisait vibrer les tympans, dominait la nuit, ponctué d’acclamations et de sifflets.

Les locaux se créent plusieurs occasions en première période, mais manquent de précision dans le dernier geste. Pendant une bonne partie de la rencontre, le Canada livre une prestation familière : compétitif, bien organisé et parfois menaçant, mais toujours handicapé par un manque de réalisme devant le but et une erreur défensive sur coup de pied arrêté.

Puis Cyle Larin est entré en jeu.

Préféré à Tani Oluwaseyi pour son explosivité et sa combativité, Larin a changé la donne en entrant à la 76^e minute et en inscrivant l’égalisation, offrant au Canada son tout premier point en Coupe du monde.

Ce partage place toutefois le Canada sous haute pression avant les deux dernières journées du groupe B : face au Qatar le 18 juin, puis contre la Suisse, grande favorite, le 24 juin. Les Canadiens misent sur ce premier point pour nourrir leur espoir de qualification historique.

GOAL vous propose donc son traditionnel bilan des gagnants et des perdants de la rencontre, qui permet au Canada de décrocher enfin son premier point en Coupe du monde masculine, portant son bilan à 0-1-6 dans la compétition.

  • Cyle Larin Canada Bosnia World Cup ratings GFXGOAL

    Vainqueur : Cyle Larin

    Larin n’avait plus marqué pour le Canada depuis 2024. Critiqué et en perte de vitesse en équipe nationale, Marsch l’avait écarté du onze de départ, bien qu’il ait été titulaire lors des deux matchs amicaux de préparation contre l’Ouzbékistan et l’Irlande. Mais dès son entrée en jeu, il lui a fallu moins de deux minutes pour faire la différence. 

    Après une rapide séquence de deux passes à l’entrée de la surface, l’imposant attaquant – qui avait fait ses débuts avec le Canada alors que l’équipe occupait la 110e place du classement FIFA en mai 2014 – s’est frayé un chemin entre les défenseurs avant de placer une frappe puissante du pied droit qui a fini sa course dans le petit filet. La disette prend fin, et les sceptiques sont réduits au silence. 

    En janvier, Larin s’était tourné vers Marsch pour trouver un nouveau club après un prêt difficile au Feyenoord, suite à une mésentente avec le RCD Majorque. Le sélectionneur l’a alors orienté vers un prêt à Southampton, où l’attaquant est rapidement devenu le chouchou des supporters : neuf buts en 22 matchs et le surnom de « Brampton Bagsman » décerné par les Saints.

    « C’était un sentiment incroyable, simplement de marquer à domicile alors que je n’avais pas trouvé le chemin des filets depuis un moment, mais je savais que ça allait arriver, et j’ai toujours su que je pouvais répondre présent », a-t-il déclaré aux journalistes après la rencontre. « [Certains disent] que je ne devrais pas être dans [le onze de départ], mais je leur ai toujours prouvé qu’ils avaient tort, alors je l’ai encore fait, et j’espère qu’à présent ils se tairont. »


    À moins de vingt minutes de route de Brampton, il a inscrit le but le plus important de sa carrière, offrant au Canada son tout premier point en Coupe du monde masculine et créant une nouvelle occasion en fin de match. Il pourrait d’ailleurs retrouver une place de titulaire pour le deuxième match face au Qatar. 

    « Je savais que Cyle n’était pas content de ne pas être titulaire, et nous avons eu une brève conversation à ce sujet. Je lui ai dit : “Écoute, tu as fait une excellente saison avec Southampton ; que tu sois titulaire ou que tu entres en cours de jeu, tu as eu un impact à chaque match, et maintenant tu dois te faire à cette idée” », a déclaré Marsch. 

    « Il a parfaitement répondu. Même lorsque je l’ai fait entrer en cours de jeu, il était prêt. Je lui ai simplement dit : “Assure-toi d’être dans la surface, crée-toi des occasions et marque”. C’est exactement ce qu’il a fait. »

    • Publicité
  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdant : Jonathan David

    Depuis son arrivée en mai 2024, Marsch se prépare à mener le Canada à la Coupe du monde. Pour la première fois, il n’a fait preuve d’aucune pitié, pas même envers les piliers de l’équipe, pourtant architectes de nombreux succès. Jonathan David, le joueur ayant totalisé le plus de minutes sous ses ordres, a été remplacé dès la 61^e minute après une prestation jugée médiocre. 

    L’avant-centre, né à Brooklyn, a connu des difficultés tout au long de sa première saison à la Juventus, mais il demeure le meilleur buteur de l’histoire du Canada. Pourtant, il a davantage ressemblé à l’attaquant qui n’a inscrit que six buts en 35 matchs avec le géant italien qu’à celui qui s’était imposé comme l’un des meilleurs talents offensifs d’Europe pendant cinq ans à Lille. 

    Aligné d’entrée aux côtés d’Oluwaseyi, il n’a jamais réussi à imposer son impact. Dès l’entame, bien servi par Liam Millar dans la surface, il a expédié une frappe trop molle dans les bras du gardien. Plus tard, il a manqué de contrôle sur une balle en profondeur. 

    « Johnny n’était pas au meilleur de sa forme aujourd’hui. C’est normal qu’un joueur ne soit pas toujours au sommet de son art, mais c’est un joueur extrêmement important pour nous », a déclaré Marsch. « Nous aurons besoin qu’il soit au meilleur de sa forme dans ce tournoi et qu’il trouve le moyen de tirer parti de cette expérience pour s’améliorer d’ici le prochain, car sans lui au meilleur de sa forme, nous ne sommes pas l’équipe que nous pourrions être. »

    C’était la première fois que Marsch, sans aucune pitié ni favoritisme, le remplaçait ; une décision nécessaire. La question clé est désormais de savoir s’il sera titulaire lors du prochain match du Canada.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Ismaël Koné.

    Peu de joueurs sont aussi imprévisibles qu’Ismaël Koné. Après le premier match amical de l’été, une victoire 2-0 contre l’Ouzbékistan, Marsch l’a pris à part pour une mise au point sur sa concentration et ses efforts en phase de possession. Pourtant, quand le milieu de terrain de Sassuolo est en forme, il devient l’un des joueurs les plus influents du groupe canadien – et c’est exactement ce qu’il a été vendredi. 

    Libre au milieu de terrain, il a exploité les interstices du bloc bosnien, s’engouffrant dans les brèches ballon au pied tout en distillant des passes parfaitement dosées dans les petits espaces de la défense. Si toutes n’ont pas trouvé preneur, il a néanmoins dicté le tempo et conclu la rencontre avec 51 passes, record du match. 

    Au-delà de sa distribution, Koné a affiché une sérénité et une fluidité exemplaires quand il est au sommet de son art. Et il a tenu ce rôle clé malgré une fièvre qui l’avait contraint à renoncer à l’entraînement mercredi. 

  • FBL-WC-2026-MATCH03-CAN-BIHAFP

    Perdant : Tajon Buchanan

    Si le Canada devait définir précisément ce qu’il attend de Tajon Buchanan, il se pencherait sur une vidéo des qualifications olympiques de la CONCACAF 2020. À l’époque, encore jeune joueur du New England Revolution en MLS, il se montrait direct et audacieux dans son approche et ses actions dans le dernier tiers. Aujourd’hui, malgré des feintes de corps mieux maîtrisées, un jeu sans ballon plus intelligent et une bonne vitesse en ligne droite, il n’a pas réussi à faire la différence dans la zone de finition. 

    Son association avec Alistair Johnston sur le flanc droit l’oblige à redescendre pour compenser les montées du latéral du Celtic, ce qui réduit ses options face à une défense bosnienne très compacte. 

    Ses trois dribbles tentés sont tous restés infructueux, ce qui en a fait le candidat logique au remplacement peu après l’heure de jeu. 

  • FBL-WC-2026-MATCH03-CAN-BIHAFP

    Vainqueur : le banc du Canada

    Que l’impulsion vienne de Marsch ou de la profondeur naturelle du groupe canadien de 2026, l’entrée des remplaçants a immédiatement changé la donne. Le technicien a osé des choix forts pour opérer des ajustements radicaux, et sa stratégie a payé. 

    Larin a certes inscrit le but décisif, mais Ali Ahmed s’est révélé tout aussi influent. Entré en jeu à la place d’un Millar peu en vue, il a immédiatement apporté vitesse et vivacité sur l’aile, déséquilibrant la défense bosnienne par ses changements de rythme et ses dribbles courts. 

    Promesse David s’est également créé des occasions et a constitué une menace constante pour la défense bosnienne, imposante physiquement, tandis que le retour de Jacob Shaffelburg sur la scène internationale a apporté une pointe de vitesse vertigineuse. 

    Si certains estimaient que l’effectif canadien avait déjà atteint ses limites, la rencontre de vendredi a démontré qu’il disposait encore de réserves de qualité capables de faire basculer une rencontre. 

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ÉLIMINÉ : Les espoirs du Canada de remporter le groupe

    Le vainqueur du groupe B aura l’avantage de disputer son 16^e de finale, puis éventuellement son huitième, au BC Place de Vancouver. Le Canada, qui a laissé filer plusieurs occasions, doit désormais réaliser un exploit pour s’emparer de cette place : il lui faudra probablement obtenir un résultat face à une Suisse en vue lors de la dernière journée de la phase de groupes. 

    Toutes les formations du groupe devraient logiquement dominer le Qatar, pays organisateur de la Coupe du monde 2022, tandis que nombreux sont ceux qui voient le Canada et la Bosnie-Herzégovine se disputer la deuxième place. Un match nul servirait les intérêts des deux sélections en termes de qualification comme deuxième ou troisième du groupe, mais il porterait un coup fatal à leurs ambitions de terminer en tête. 

    Quoi qu’il en soit, le groupe se réjouit à l’idée de rallier Vancouver après une prestation encourageante. Pour Ahmed, qui a quitté les Whitecaps de Vancouver après la finale de la MLS Cup 2025 pour rejoindre Norwich City, il s’agit d’un retour sur des terres familières, où l’équipe espère encore récolter six points et vivre de grands moments. 

    « On prend ce point », a déclaré Ahmed. « Je suis super impatient d’aller à Vancouver et de retourner au centre d’entraînement de l’UBC, c’est chez moi, et le BC Place, c’est chez moi aussi... Je sais à quoi ressemble le BC Place quand il est plein à craquer. »