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Curtis Jones reconnaît que « c'est difficile » de voir Mohamed Salah quitter Liverpool, le milieu de terrain affirmant avoir « beaucoup appris » de la star qui s'en va
Une figure légendaire se prépare à faire ses adieux
Le milieu de terrain de Liverpool, Jones, a admis qu’« il est difficile » de voir Salah se préparer à quitter Anfield, révélant qu’il a « beaucoup appris » de la star égyptienne, alors qu’il revenait sur le message d’adieu émouvant adressé par l’attaquant aux supporters.
Dans une déclaration émouvante adressée aux supporters, Salah a confirmé sa décision de partir, mettant ainsi fin à une aventure à Liverpool qui avait commencé avant même que Jones ne fasse ses débuts en équipe première avec le club.
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Jones revient sur l'influence du roi d'Égypte
Jones a donné un aperçu de ce que ressent le vestiaire face au départ d’une figure aussi influente. Le milieu de terrain, qui a gravi les échelons pendant que Salah battait des records, n’a pas manqué de souligner le professionnalisme dont a fait preuve la star sur le départ.
« Je parle aussi en tant que fan, c’est évidemment difficile de voir partir un joueur comme Mo, qui a tout donné à ce club », a expliqué Jones à TNT. « Les records qu’il a établis et battus lui-même… ça a été un plaisir de faire partie de son parcours et de voir à quel point il a travaillé dur. On voit toujours Mo marquer des buts, faire des passes décisives et offrir des moments passionnants. En tant que joueur, j’ai vu à quel point il travaille dur à la salle de sport et à quel point il prend soin de lui-même, de son corps et de sa récupération, et tout ce qu’il fait en plus. J’ai beaucoup appris de lui et je m’en suis beaucoup inspiré. Je n’ai pas le physique de Mo, mais j’essaie d’avoir le même état d’esprit. »
À la recherche d'une fin de conte de fées pour une légende
Alors que la fin de la carrière de Salah à Anfield se profile, l'objectif est désormais de faire en sorte qu'il parte avec encore plus de trophées à son palmarès. Liverpool a connu une saison en dents de scie, mais le milieu de terrain insiste sur le fait que l'équipe est déterminée à offrir des adieux dignes d'un homme qui a tout accompli au sein du club.
Interrogé par Robbie Fowler pour savoir s’il souhaitait s’assurer que Salah parte en vainqueur, Jones a répondu : « Oui, à 100 %. Je pense que Mo le souhaiterait aussi. Il sait que nous le soutenons toujours, tout comme il nous a toujours soutenus. Cette saison a été en dents de scie, mais ce serait bien de finir en beauté. Nous savons que les matchs s’enchaînent à un rythme effréné contre de bonnes équipes, mais bien sûr, nous allons toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour les supporters et l’équipe, et surtout maintenant pour Mo. »
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Comparaison des chiffres d'une icône du club
Si les statistiques de Salah cette saison restent honorables – avec 10 buts et 9 passes décisives en 34 matches –, elles marquent toutefois un léger recul par rapport aux performances stratosphériques qu’il avait réalisées lors de la campagne qui a vu Liverpool remporter le titre de Premier League. La saison dernière, il avait inscrit le nombre impressionnant de 29 buts et délivré 18 passes décisives, consolidant ainsi son statut parmi les plus grands joueurs à avoir jamais évolué dans l’élite anglaise.
Malgré cette légère baisse de rendement, Jones estime que son héritage est solidement ancré. « J’essaie de m’inspirer de ce qu’il a accompli, j’ai beaucoup appris de lui. Il part en tant que légende et il a accompli tout ce qu’il pouvait. Je lui souhaite bonne chance », a ajouté Jones. Pour l’instant, les Reds restent concentrés sur le terrain alors qu’ils affrontent une série de matchs difficiles pour clôturer l’ère Salah en beauté.