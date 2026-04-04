Curtis Jones reconnaît que « c'est difficile » de voir Mohamed Salah quitter Liverpool, le milieu de terrain affirmant avoir « beaucoup appris » de la star qui s'en va

Jones a donné un aperçu de ce que ressent le vestiaire face au départ d’une figure aussi influente. Le milieu de terrain, qui a gravi les échelons pendant que Salah battait des records, n’a pas manqué de souligner le professionnalisme dont a fait preuve la star sur le départ.

« Je parle aussi en tant que fan, c’est évidemment difficile de voir partir un joueur comme Mo, qui a tout donné à ce club », a expliqué Jones à TNT. « Les records qu’il a établis et battus lui-même… ça a été un plaisir de faire partie de son parcours et de voir à quel point il a travaillé dur. On voit toujours Mo marquer des buts, faire des passes décisives et offrir des moments passionnants. En tant que joueur, j’ai vu à quel point il travaille dur à la salle de sport et à quel point il prend soin de lui-même, de son corps et de sa récupération, et tout ce qu’il fait en plus. J’ai beaucoup appris de lui et je m’en suis beaucoup inspiré. Je n’ai pas le physique de Mo, mais j’essaie d’avoir le même état d’esprit. »