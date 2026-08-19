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Curtis Jones à l’Inter Milan ? Le géant de Serie A se rapproche d’un accord à 30 M£ avec Liverpool
L’Inter se rapproche d’un accord
Selon BBC Sport, l’Inter Milan se rapproche fortement d’un accord à hauteur de 30 millions de livres sterling pour Jones. Le géant italien apprécie depuis longtemps le joueur de 25 ans et semble avoir réalisé une avancée décisive dans les négociations. Si les deux clubs règlent encore les derniers détails du transfert, la confiance grandit en Italie quant à une finalisation rapide de l’opération.
L’Inter s’est montré persistant dans ce dossier, après avoir déjà vu ses tentatives repoussées par la direction d’Anfield. En juin, Liverpool a rejeté une offre verbale de 21,7 millions de livres sterling de l’Inter, champion d’Italie, Liverpool valorisant le joueur de 25 ans, à qui il reste un an de contrat, à environ 35 millions de livres sterling. Cependant, l’écart d’évaluation s’est considérablement réduit au cours des dernières semaines de discussions.
- AFP
Valorisation et précédents sur le marché
Liverpool est resté ferme sur son évaluation tout au long de l’été, en attendant une indemnité qui reflète l’expérience de Jones au plus haut niveau et son statut de joueur formé au club. Liverpool reste ouvert à la vente du milieu de terrain et recherche un accord aux alentours du package de 30 millions de livres sterling qu’Inter Milan a récemment déboursé pour recruter Djed Spence en provenance de Tottenham.
Ce n’est pas la première fois que le champion d’Italie s’intéresse au milieu de terrain. L’Inter avait déjà ciblé Jones lors du mercato de janvier, en formulant une proposition de prêt avec option d’achat, rapidement rejetée par Liverpool.
La fin d’une époque à Anfield
Pour Jones, un transfert à San Siro représenterait la fin d’un long et riche chapitre sur la Mersey. Jones a rejoint l’académie de Liverpool à l’âge de neuf ans, gravissant les échelons jusqu’à devenir un habitué de l’équipe première. Il a disputé 228 matches avec Liverpool depuis ses débuts sous les ordres de Jurgen Klopp en 2019, inscrivant au passage plusieurs buts mémorables.
Cette volonté de prendre un nouveau départ fait suite à une saison en demi-teinte pour le milieu formé au club. Même si Jones a cumulé 49 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, seules 18 l’ont été comme titulaire en Premier League, alors qu’il peinait à s’imposer durablement dans le milieu d’Arne Slot. Malgré la volonté du nouvel entraîneur principal Andoni Iraola de le conserver, des discussions contractuelles au point mort et le désir de Jones de relever un nouveau défi à l’Inter rendent un départ cet été de plus en plus probable.
- Getty
Le contingent anglais grandissant en Italie
Une fois son transfert au Giuseppe Meazza finalisé, Jones retrouvera son compatriote en sélection anglaise John Stones, récemment arrivé librement en provenance de Manchester City, ainsi que Spence, qui a lui aussi bouclé son transfert estival en provenance de Tottenham.
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