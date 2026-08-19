Curtis Jones à l’Inter Milan ? Le géant de Serie A se rapproche d’un accord à 30 M£ avec Liverpool

Selon BBC Sport, l’Inter Milan se rapproche fortement d’un accord à hauteur de 30 millions de livres sterling pour Jones. Le géant italien apprécie depuis longtemps le joueur de 25 ans et semble avoir réalisé une avancée décisive dans les négociations. Si les deux clubs règlent encore les derniers détails du transfert, la confiance grandit en Italie quant à une finalisation rapide de l’opération.

L’Inter s’est montré persistant dans ce dossier, après avoir déjà vu ses tentatives repoussées par la direction d’Anfield. En juin, Liverpool a rejeté une offre verbale de 21,7 millions de livres sterling de l’Inter, champion d’Italie, Liverpool valorisant le joueur de 25 ans, à qui il reste un an de contrat, à environ 35 millions de livres sterling. Cependant, l’écart d’évaluation s’est considérablement réduit au cours des dernières semaines de discussions.