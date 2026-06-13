Les sélections novices ont généralement connu des performances mitigées lors des trois dernières éditions. Si la Bosnie-Herzégovine a bien signé une victoire historique face à l’Iran en 2014, elle n’a pas pour autant franchi le cap de la phase de groupes. De leur côté, Panama, Islande et Qatar, tous trois débutants en 2018 et 2022, n’ont récolté qu’un maigre point au total.

Pourtant, l’histoire de la Coupe du monde offre assez d’exemples de performances inattendues pour nourrir les espoirs du Cap-Vert, de Curaçao, de la Jordanie et de l’Ouzbékistan, d’autant que le format élargi qualifie désormais 32 des 48 participants pour les phases à élimination directe. Quatre points en trois matchs devraient presque assurément suffire pour passer, et même trois pourraient être suffisants.

Reste à savoir quel novice de la Coupe du monde 2026 saura créer la surprise – et séduire les observateurs neutres au passage.