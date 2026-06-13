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World Cup debutants GFXGOAL
Ameé Ruszkai

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Curaçao, le Cap-Vert ou l’une des autres nations faisant leurs débuts en Coupe du monde en 2026 auront-ils les moyens de créer la surprise ?

Analysis
Coupe du monde
Curaçao
Cabo Verde
Jordanie
Ouzbékistan
FEATURES
Allemagne vs Curaçao
Espagne vs Cabo Verde
Autriche vs Jordanie
Ouzbékistan vs Colombie

Quatre nations feront leurs débuts à la Coupe du monde cet été : le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan s’apprêtent à fouler pour la première fois la plus grande scène du football international. Il y a seize ans qu’un nouveau venu n’a pas atteint les huitièmes de finale, depuis que la Slovaquie avait créé la surprise en éliminant l’Italie, alors tenante du titre, en Afrique du Sud. L’un des novices de cette année a-t-il les épaules pour rééditer un tel exploit ?

Les sélections novices ont généralement connu des performances mitigées lors des trois dernières éditions. Si la Bosnie-Herzégovine a bien signé une victoire historique face à l’Iran en 2014, elle n’a pas pour autant franchi le cap de la phase de groupes. De leur côté, Panama, Islande et Qatar, tous trois débutants en 2018 et 2022, n’ont récolté qu’un maigre point au total.

Pourtant, l’histoire de la Coupe du monde offre assez d’exemples de performances inattendues pour nourrir les espoirs du Cap-Vert, de Curaçao, de la Jordanie et de l’Ouzbékistan, d’autant que le format élargi qualifie désormais 32 des 48 participants pour les phases à élimination directe. Quatre points en trois matchs devraient presque assurément suffire pour passer, et même trois pourraient être suffisants.

Reste à savoir quel novice de la Coupe du monde 2026 saura créer la surprise – et séduire les observateurs neutres au passage.

  • Ukraine 2006 World CupGetty Images

    Records historiques, qu’ils soient positifs ou négatifs

    Il faut remonter à la Coupe du monde 2006 pour retrouver un nombre équivalent de nouveaux venus. Organisée par l’Allemagne, cette édition détient le record avec sept sélections inédites, si l’on exclut les deux premières Coupes du monde (où toutes les équipes étaient novices en 1930 et dix des seize participantes en 1934).

    Le Ghana et l’Ukraine avaient d’ailleurs brillé il y a vingt ans : les Black Stars s’étaient hissés en huitièmes de finale, tandis que les Ukrainiens atteignaient les quarts. C’est l’une des quatre éditions depuis 1938 à voir deux nouveaux venus passer le premier tour, aux côtés de 1966 (Corée du Nord et Portugal, opposés en quarts), 1990 (Costa Rica en huitièmes, Irlande en quarts) et 1994 (Arabie saoudite et Nigeria, tous deux en huitièmes).

    Le record absolu de performance pour des nouveaux venus reste toutefois l’édition 1958, où les trois représentants – Irlande du Nord, Union soviétique et Pays de Galles – avaient atteint les quarts de finale. L’édition à venir dispose donc d’un potentiel historique : si les quatre novices se distinguent, ils pourraient établir de nouvelles marques.

    L’exploit reste peu probable, mais pas impossible. Depuis 2026, atteindre la phase à élimination directe est toutefois plus accessible. Reste que le parcours s’annonce ardu : l’Ouzbékistan, logé dans le chapeau 3, est le seul novice à ne pas être tombé dans le chapeau 4 lors du tirage de décembre, ce qui augure des groupes relevés.

    • Publicité
  • Curacao World Cup qualifying 2025Getty Images

    Jusqu'où le savoir-faire d'Advocaat pourra-t-il mener Curaçao ?

    C’est assurément le cas de Curaçao, souvent présentée comme l’équipe ayant tiré le groupe le plus difficile parmi les quatre nouveaux venus. Placée aux côtés de l’Allemagne, de l’Équateur et de la Côte d’Ivoire, la sélection caribéenne a vécu une préparation mouvementée avant le coup d’envoi de la compétition. Membre de la FIFA depuis seulement quinze ans, elle s’apprête à devenir la plus petite nation de l’histoire de la Coupe du monde.

    S’appuyant sur des joueurs formés aux Pays-Bas mais aux racines curaçaoises – Tahith Chong, issu du centre de formation de Manchester United, étant le seul membre de l’effectif né sur l’île – la sélection a profité d’un parcours de qualification en CONCACAF sans le Canada, le Mexique ni les États-Unis, et a décroché son billet pour la Coupe du monde grâce à un match nul spectaculaire en Jamaïque.

    Trois mois plus tard, à seulement quatre mois du coup d’envoi, le légendaire sélectionneur Dick Advocaat a toutefois démissionné pour se consacrer à sa fille malade. Après des défaites décevantes contre la Chine et l’Australie sous la houlette de son successeur Fred Rutten, l’entraîneur de 78 ans est revenu aux commandes, l’état de santé de sa fille s’étant amélioré.

    Outre la forte cohésion de l’équipe et ses nombreux joueurs expérimentés, le savoir-faire d’Advocaat sera crucial si la « Vague bleue » veut créer la surprise dans le groupe E.

  • Ali Olwan Jordan 2025Getty Images

    Une blessure majeure compromet les espoirs de la Jordanie.

    La Jordanie peut-elle créer la surprise ? Sur le papier, le groupe J paraît moins redoutable que le groupe E, même s’il comprend l’Argentine tenante du titre, ainsi que l’Algérie et l’Autriche. La Jordanie entendra contrarier ces trois adversaires, après avoir bâti sa campagne de qualification sur sa solidité défensive.

    Sous la conduite de Jamal Sellami, le groupe, très soudé et bien organisé, n’hésite pas à se replier pour céder la possession avant de lancer des contres.

    Son principal talon d’Achille pourrait toutefois résider en attaque : peu prolifique de nature, la sélection peut néanmoins s’appuyer sur des contres-attaquants de qualité pour animer son jeu offensif et équilibrer son dispositif. Le capitaine Musa Al-Taamari, qui joue en France, arrive en forme après avoir marqué six buts et délivré six passes décisives avec Rennes, sixième de Ligue 1. Ali Olwan, meilleur buteur de la sélection, a récupéré d’une opération à la cheville et sera prêt pour le Mondial.

    La mauvaise nouvelle concerne toutefois Yazan Al Naimat, l’attaquant emblématique, qui s’est rompu les ligaments croisés en décembre, lors des quarts de finale de la Coupe des nations arabes. Sa présence en finale avec la Jordanie, finaliste également de la Coupe d’Asie l’année précédente, illustre l’ampleur de son absence. Privée de son homme de pointe, l’équipe devra donc revoir sa ligne d’attaque.

  • Gilson Tavares Cape Verde 2026Getty Images

    Le Cap-Vert doit impérativement s’adapter

    Le Cap-Vert, autre novice de la compétition, est tombé dans un groupe compliqué sur le papier. Pourtant, à y regarder de plus près, la tâche ne s’annonce pas aussi ardue qu’il y paraît. Si l’Espagne figure parmi les grands favoris, l’Uruguay traverse une zone de turbulences, et le Cap-Vert, ainsi que l’Arabie saoudite, qui forment le groupe H, entendent bien en profiter.

    Comme Curaçao, l’archipel a puisé dans sa diaspora pour bâtir un groupe capable d’atteindre ce niveau, après une décennie de progression constante. Après une première participation à la Coupe d’Afrique des Nations en 2013, ponctuée d’une qualification historique pour les quarts de finale, la sélection a pris part à trois autres éditions et a frôlé les demi-finales en 2023, éliminée aux tirs au but par l’Afrique du Sud. Quatrième effectif le plus âgé de la Coupe du monde, il possède l’expérience nécessaire pour briller sur la plus grande scène.

    Sa singularité parmi les novices ? Un jeu basé sur la possession. Il sera donc passionnant d’observer son adaptation lorsque l’adversaire lui disputera le ballon. Cela dit, l’attaque des Bleus des Mers est rapide et directe, un atout non négligeable.

    La lenteur et la perméabilité de leur arrière-garde, illustrées par une défaite 4-1 contre le Cameroun et un match nul 3-3 face à la Libye lors des qualifications, constituent toutefois des points d’interrogation. Le retour récent de Logan Costa, défenseur de Villarreal victime d’une rupture des ligaments croisés en juillet dernier, devrait néanmoins apporter une valeur ajoutée à cette ligne arrière. À 25 ans, le joueur est un véritable facteur de différence en défense.

  • Abdukodir Khusanov Uzbekistan 2026Getty Images

    Les défenseurs centraux sont sous les projecteurs en Ouzbékistan.

    Entraînée par la légende italienne Fabio Cannavaro – vainqueur de la Coupe du monde 2006 puis du Ballon d’Or – et forte d’un effectif emmené par le défenseur central de Manchester City Abdukodir Khusanov, il n’est guère surprenant que la discipline défensive soit au cœur des espoirs de l’Ouzbékistan pour réussir ses débuts en Coupe du monde.

    Nommé après la qualification obtenue sous Timur Kapadze, l’ancien défenseur central cherche à relancer sa carrière d’entraîneur, marquée par des succès en Chine et des passages plus discrets en Europe.

    L’Ouzbékistan, l’un des outsiders les plus difficiles à cerner parmi les nouveaux venus, aligne quinze joueurs issus de son championnat national, qui n’a repris qu’en février, ce qui peut constituer un atout. Cinq autres évoluent en Iran, où la Persian Gulf Pro League a été suspendue quatre mois en raison du conflit en cours.

    Le groupe comprend toutefois des éléments de premier plan : outre Khusanov, on note la présence d’Eldor Shomurodov, co-meilleur buteur de la Super Lig turque la saison passée avec 22 réalisations pour Istanbul Basaksehir. Pour espérer sortir d’un groupe comprenant le Portugal, la Colombie et la RD Congo, l’Ouzbékistan misera donc sur son organisation défensive et sur l’efficacité de ses rares atouts offensifs.

  • João Paulo Fernandes Márcio Rosa Cape Verde 2026Getty Images

    L’un d’eux parviendra-t-il à réussir ?

    Quelle équipe débutante a le plus de chances d'atteindre les huitièmes de finale ? L'Ouzbékistan et le Cap-Vert évoluent dans des groupes ouverts, avec au moins une rencontre à leur portée. Ils possèdent donc de réelles chances de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

    Curaçao pourrait créer la surprise, mais les confrontations avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur s’annoncent extrêmement difficiles, même si chaque adversaire présente des failles. La Jordanie, 63e au classement FIFA, peut elle aussi exploiter les points faibles de ses adversaires de poule, sans que cela soit nécessairement à sa portée.

    Un record de quatre nouveaux venus en 8es de finale semble donc peu probable, mais un ou même deux d’entre eux – ce qui n’est plus arrivé depuis 2006 et seulement la deuxième fois depuis 1994 – pourraient bien imiter la Slovaquie de 2010 et franchir le premier tour.