Nouveau coup de théâtre à la Coupe du monde : Curaçao, le plus petit État de l’histoire de la compétition, décroche son tout premier point en contraignant l’Équateur au match nul 0-0. Ce point, arraché grâce à un match nul 0-0, porte la griffe d’Eloy Room,le gardien de 37 ans de l’équipe de Dick Advocaat, auteur de 15 arrêts, soit le deuxième total le plus élevé de l’histoire de la Coupe du monde. Battues lors de leur entrée en lice, les deux sélections comptent désormais un point et aborderont leur dernière rencontre comme une finale, tant la qualification reste ardue.





Les statistiques sont impitoyables pour les Sud-Américains : 27 tirs, 15 cadrés, 0 but. La Tri n’a pas réussi à battre Room, legardien de 37 ans du Miami FC, deuxième équipe de Floride qui ne joue même pas en MLS. Ses arrêts, notamment face à Enner Valencia, ont été décisifs ; lorsque le gardien a été battu, la barre transversale a repoussé une frappe de Preciado en fin de match. Le Milanais Pervis Estupinian a connu un match difficile, tandis que Curaçao, après avoir concédé sept buts à l’Allemagne lors de son entrée en lice, entre dans l’histoire et décroche son premier point en Coupe du monde.