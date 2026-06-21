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Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

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Curaçao crée l'histoire ! Les Antillais décrochent leur tout premier point en Coupe du monde grâce à un match nul 0-0 face à l'Équateur. Le gardien Room, auteur de 15 arrêts, est le grand héros de la rencontre, et met désormais la qualification des Sud-Américains en péril

Coupe du monde
Équateur vs Curaçao
Équateur
Curaçao

Le résumé du match de cette nuit.

Nouveau coup de théâtre à la Coupe du monde : Curaçao, le plus petit État de l’histoire de la compétition, décroche son tout premier point en contraignant l’Équateur au match nul 0-0. Ce point, arraché grâce à un match nul 0-0, porte la griffe d’Eloy Room,le gardien de 37 ans de l’équipe de Dick Advocaat, auteur de 15 arrêts, soit le deuxième total le plus élevé de l’histoire de la Coupe du monde. Battues lors de leur entrée en lice, les deux sélections comptent désormais un point et aborderont leur dernière rencontre comme une finale, tant la qualification reste ardue.


Les statistiques sont impitoyables pour les Sud-Américains : 27 tirs, 15 cadrés, 0 but. La Tri n’a pas réussi à battre Room, legardien de 37 ans du Miami FC, deuxième équipe de Floride qui ne joue même pas en MLS. Ses arrêts, notamment face à Enner Valencia, ont été décisifs ; lorsque le gardien a été battu, la barre transversale a repoussé une frappe de Preciado en fin de match. Le Milanais Pervis Estupinian a connu un match difficile, tandis que Curaçao, après avoir concédé sept buts à l’Allemagne lors de son entrée en lice, entre dans l’histoire et décroche son premier point en Coupe du monde.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    Équateur - Curaçao : 0-0


    BUTEURS –


    BUTS ET FAITS MARQUANTS –


    90’ – La barre transversale repousse un tir-centre de Preciado

    84’ – Valencia tente sa chance mais ne parvient pas à percer dans la surface,

    74' – Hincapie, seul face au but, manque l'ouverture du score de la tête

    60' – Plata passe tout près d'ouvrir le score pour l'Équateur ; dans la foulée, Galindez sauve les siens

    30' – Estupinan commet une erreur défensive et sert quasi sur un plateau J. Bacuna, lequel ne cadre pas sa frappe

    3’ – Arrêt réflexe de Room devant Valencia

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  • FICHE TECHNIQUE

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