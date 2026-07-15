Crystal Palace propose un nouveau contrat à Jean-Philippe Mateta afin d'éviter de le voir partir gratuitement

Aucun accord n’a encore été officialisé entre Mateta et le club. Selon les dernières informations, Crystal Palace a formulé une offre, laissant désormais la décision finale au joueur. Les dirigeants de Selhurst Park souhaitent éviter une nouvelle période d’incertitude, comme celle vécue lors des précédents mercatos, où l’avenir du Français avait fait l’objet de vives spéculations. Rappelons que, la saison passée, Mateta a disputé 50 matches toutes compétitions confondues et inscrit 16 buts, dont la réalisation décisive qui a offert le titre de l’UEFA Conference League face au Rayo Vallecano.

L’avenir de l’attaquant a déjà fait l’objet de vives spéculations lors du mercato hivernal : un transfert à 30 millions de livres vers l’AC Milan, alors en bonne voie, avait capoté le jour de la clôture après que sa visite médicale a révélé un problème au genou. Le joueur est donc resté dans le sud de Londres jusqu’à la fin de la saison. Depuis, les rumeurs persistant autour de l’international français, la direction de Palace a décidé de prendre les devants en lui proposant une prolongation de contrat jusqu’en 2030.