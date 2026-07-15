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Crystal Palace propose un nouveau contrat à Jean-Philippe Mateta afin d'éviter de le voir partir gratuitement
Palace s'apprête à s'attacher les services de son joueur phare
Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, Crystal Palace aurait proposé à Mateta un nouveau contrat jusqu’en 2030. Cette offre vise à assurer l’avenir à long terme de l’attaquant et à repousser l’intérêt des clubs étrangers.
Son contrat actuel, qui expire en juin 2027, pourrait l’amener à être transféré cet été s’il ne donne pas son accord. Un nouveau bail lui permettrait toutefois de rester l’un des pions offensifs majeurs des Eagles.
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Tenir tête aux géants européens
Aucun accord n’a encore été officialisé entre Mateta et le club. Selon les dernières informations, Crystal Palace a formulé une offre, laissant désormais la décision finale au joueur. Les dirigeants de Selhurst Park souhaitent éviter une nouvelle période d’incertitude, comme celle vécue lors des précédents mercatos, où l’avenir du Français avait fait l’objet de vives spéculations. Rappelons que, la saison passée, Mateta a disputé 50 matches toutes compétitions confondues et inscrit 16 buts, dont la réalisation décisive qui a offert le titre de l’UEFA Conference League face au Rayo Vallecano.
L’avenir de l’attaquant a déjà fait l’objet de vives spéculations lors du mercato hivernal : un transfert à 30 millions de livres vers l’AC Milan, alors en bonne voie, avait capoté le jour de la clôture après que sa visite médicale a révélé un problème au genou. Le joueur est donc resté dans le sud de Londres jusqu’à la fin de la saison. Depuis, les rumeurs persistant autour de l’international français, la direction de Palace a décidé de prendre les devants en lui proposant une prolongation de contrat jusqu’en 2030.
Un élément essentiel de l’ère Sage
Mateta demeure un élément clé pour le nouvel entraîneur Pierre Sage. Le technicien voit en l’attaquant, arrivé en prêt de Mayence en janvier 2021 avant un transfert définitif en 2022, un pilier de son projet, séduit par son profil unique et sa redoutable efficacité dans le dernier tiers.
Sous le maillot des Eagles, l’avant-centre a joué un rôle clé dans le sacre en FA Cup 2024-2025, la conquête du Community Shield 2025 et la victoire en UEFA Conference League 2025-2026. Sous le maillot des Eagles, l’avant-centre a disputé 202 matches, inscrit 62 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues.
- AFP
Ses exploits en Coupe du monde repoussent son retour
La reprise de l’attaquant à la préparation estivale a été différée par sa participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Comme indiqué récemment, la progression des Bleus jusqu’en phase à élimination directe a contraint Sage à patienter avant de pouvoir travailler avec son avant-centre titulaire, alors que le club se prépare pour le prochain exercice de Premier League. Au cours de la compétition, l’attaquant n’a disputé que quelques minutes contre la Norvège, la Suède et le Maroc, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Il est resté sur le banc hier, alors que les Bleus s’inclinaient 2-0 face à l’Espagne en demi-finale ; ils affronteront désormais le perdant d’Angleterre-Argentine pour la troisième place.
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