Le nouvel entraîneur de Palace, Sage, a confirmé que son équipe avait un besoin urgent d’un défenseur central expérimenté de Premier League, capable d’apporter un leadership naturel à sa ligne défensive.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Sage a déclaré : « Oui. Nous avons besoin d’un joueur dans ce secteur, d’un joueur avec beaucoup de matches, si possible, en Premier League. Nous avons besoin de joueurs, mais nous avons besoin d’un leader et c’est pourquoi nous devons attendre un peu pour en trouver un bon. »

Évoquant les liens avec Disasi, l’entraîneur a ajouté : « C’est un joueur de Chelsea, il m’est difficile de parler d’un joueur d’un autre club, mais j’entends les mêmes rumeurs que vous. »