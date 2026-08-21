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Crystal Palace proche d’un accord avec Chelsea pour recruter Axel Disasi en prêt
Crystal Palace cible un renfort défensif
Crystal Palace se rapproche d’un prêt pour Disasi, selon des informations de Sky Sports News et de talkSPORT. Le défenseur central de 28 ans n’a plus joué pour Chelsea depuis janvier 2025, après avoir été écarté dans leur « bomb squad » avant de passer la seconde moitié de la saison dernière en prêt à West Ham United. Palace a agi avec détermination pour s’attacher les services du Français afin de combler le vide laissé par le transfert de Maxence Lacroix à Stamford Bridge pour 52 M£.
- STEINSIEK.CH
Le sélectionneur français dresse le profil
Le nouvel entraîneur de Palace, Sage, a confirmé que son équipe avait un besoin urgent d’un défenseur central expérimenté de Premier League, capable d’apporter un leadership naturel à sa ligne défensive.
S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Sage a déclaré : « Oui. Nous avons besoin d’un joueur dans ce secteur, d’un joueur avec beaucoup de matches, si possible, en Premier League. Nous avons besoin de joueurs, mais nous avons besoin d’un leader et c’est pourquoi nous devons attendre un peu pour en trouver un bon. »
Évoquant les liens avec Disasi, l’entraîneur a ajouté : « C’est un joueur de Chelsea, il m’est difficile de parler d’un joueur d’un autre club, mais j’entends les mêmes rumeurs que vous. »
Un camouflet à Stamford Bridge se profile
Le sort de Disasi dans l’ouest de Londres a été définitivement scellé cette semaine après que son maillot floqué du n°2 a été attribué à la nouvelle recrue Marco Palestra par le nouvel entraîneur Xabi Alonso. Malgré le fort intérêt suscité auprès des cadors de Serie A que sont l’AC Milan et la Roma après son passage solide chez West Ham, le défenseur semble parti pour rester dans l’élite anglaise. Son arrivée viendra compléter les recrues estivales Takehiro Tomiyasu et Oscar Mingueza afin de reconstruire une stabilité défensive après le départ de Marc Guehi en janvier et celui de Lacroix cet été.
- Sports Press Photo
Crystal Palace prépare son premier test
Crystal Palace lancera sa campagne de Premier League 2026-2027 par un déplacement sur la pelouse d'Everton à Goodison Park samedi après-midi. La direction du club travaille contre la montre pour finaliser les formalités administratives afin que Disasi puisse être enregistré et intégré dans le système à trois défenseurs de Sage. Le défenseur français fait face à un test immédiat sur le plan de sa condition, alors qu'il cherche à réaffirmer sa valeur dans l'élite au milieu d'un calendrier exigeant en ce début de saison.
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