Âgé de 47 ans, il arrive à Londres avec la réputation d’être l’un des entraîneurs les plus brillants d’Europe, après avoir été récemment sacré « Entraîneur de l’année » en Ligue 1. Il a signé un contrat de trois ans pour prendre les rênes des Eagles, son arrivée étant subordonnée à la validation définitive de son visa.

Cette nomination affirme les ambitions du club londonien. Le président Steve Parish s’est réjoui de pouvoir compter sur un technicien qui a passé l’année à défier les pronostics dans l’Hexagone. « Je suis extrêmement heureux d’accueillir Pierre, qui nous rejoint après une saison couronnée de succès à Lens et une fabuleuse deuxième place en Ligue 1 », a-t-il déclaré. « Alors que nous nous apprêtons à disputer une nouvelle campagne européenne après notre succès à Leipzig, je sais qu’il donnera tout pour que notre fantastique club de football connaisse encore plus de succès. »