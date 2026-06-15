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Crystal Palace officialise la nomination de Pierre Sage au poste d’entraîneur, après une saison sensationnelle à la tête de Lens
Une nouvelle ère s'ouvre à Selhurst Park
Âgé de 47 ans, il arrive à Londres avec la réputation d’être l’un des entraîneurs les plus brillants d’Europe, après avoir été récemment sacré « Entraîneur de l’année » en Ligue 1. Il a signé un contrat de trois ans pour prendre les rênes des Eagles, son arrivée étant subordonnée à la validation définitive de son visa.
Cette nomination affirme les ambitions du club londonien. Le président Steve Parish s’est réjoui de pouvoir compter sur un technicien qui a passé l’année à défier les pronostics dans l’Hexagone. « Je suis extrêmement heureux d’accueillir Pierre, qui nous rejoint après une saison couronnée de succès à Lens et une fabuleuse deuxième place en Ligue 1 », a-t-il déclaré. « Alors que nous nous apprêtons à disputer une nouvelle campagne européenne après notre succès à Leipzig, je sais qu’il donnera tout pour que notre fantastique club de football connaisse encore plus de succès. »
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Remplacer un champion en titre
Sage arrive à Selhurst Park pour succéder à Oliver Glasner, l’entraîneur sortant, qui a quitté le club après un passage particulièrement réussi. Les fondations posées par l’Autrichien chez les Eagles sont indéniablement solides.
Jamais sa cote n’a été aussi haute après une période remarquable au cours de laquelle il a transformé les Eagles en une véritable machine à remporter des trophées. Sous la houlette de l’Autrichien, Palace a réalisé un triplé historique, remportant la FA Cup et le Community Shield avant d’ajouter l’UEFA Conference League à son palmarès.
Les Eagles nourrissent de grandes ambitions
Sage succède à Glasner à la tête de l’équipe et se dit impatient de s’appuyer sur les fondations posées par son prédécesseur. S’exprimant pour la première fois depuis sa nomination, il a souligné la dynamique positive qui règne au sein du club. « C’est incroyable d’être ici à Crystal Palace. Je suis enthousiasmé par l’histoire du club et par les dernières saisons. Oliver Glasner a accompli des choses extraordinaires, et je dois maintenant faire de même. C’est pourquoi nous arrivons ici avec beaucoup d’ambition », a expliqué Sage.
Le technicien français entend bien transposer ses habitudes de gagnant en Premier League. « La dynamique est positive et nous partageons cet état d’esprit. Nous avons remporté le titre l’an dernier, et nous voulons poursuivre sur cette lancée, dans un nouveau club, un nouveau projet, mais avec nos habitudes de vainqueurs », a-t-il ajouté. Son expérience à Lyon-Duchère puis à l’Étoile Rouge l’a préparé à relever ce défi de premier plan en Angleterre.
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L'ascension fulgurante de Pierre Sage
Le parcours de Sage au cours de l’année écoulée a été tout simplement extraordinaire. Il s’est d’abord fait remarquer lorsqu’il a pris les rênes de l’OL en tant qu’entraîneur par intérim en novembre 2023. À son arrivée, l’OL végétait en bas du classement, mais Sage a orchestré un redressement miraculeux. Sous sa houlette, les Gones ont remporté 15 de leurs 20 matchs de championnat suivants, décrochant finalement une place en Ligue Europa et atteignant la finale de la Coupe de France.
Il a ensuite poursuivi sa lancée à Lens, offrant au club sa première Coupe de France et une qualification pour la Ligue des champions. Sous sa houlette, le club artésien a grimpé de six places et gagné 18 points en Ligue 1 en une seule saison, occupant même la première place du classement pendant six journées. Son passage à Lens s’est conclu avec un remarquable taux de victoires de 67,5 % toutes compétitions confondues.