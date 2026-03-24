Crystal Palace intensifie ses efforts pour recruter Andoni Iraola, les Eagles se tournant vers l'entraîneur de Bournemouth pour remplacer Oliver Glasner

Cependant, Crystal Palace devra faire face à une concurrence acharnée pour s'assurer ses services. Le manager est en effet fortement pressenti pour rejoindre des clubs de Ligue des champions, ainsi que pour faire son retour au sein du club de sa ville natale, l'Athletic Club. Il a disputé plus de 500 matches sous les couleurs du club espagnol au cours de sa carrière de joueur. Le poste vacant à San Mamés fait suite à l'annonce du départ d'Ernesto Valverde, entraîneur de longue date, à la fin de la saison. Si l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, est considéré comme un candidat sérieux pour le poste à Bilbao, l'attrait émotionnel d'un retour au pays pourrait influencer la décision finale.

« Non, cela n'a rien à voir avec moi », a déclaré Iraola aux journalistes lorsqu'on lui a demandé si un retour au club basque était envisagé. « Probablement en tant que supporter, car c'est mon club, mais non, cela n'affecte pas la situation. Je l'ai dit à maintes reprises, je suis très heureux ici. J'ai d'excellentes relations avec le club et il est vrai que nous devrons prendre une décision en conséquence, mais c'est une situation que j'ai connue pendant la majeure partie de ma carrière d'entraîneur. Ce n'est pas nouveau pour moi. »