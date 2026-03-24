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Crystal Palace intensifie ses efforts pour recruter Andoni Iraola, les Eagles se tournant vers l'entraîneur de Bournemouth pour remplacer Oliver Glasner
Le Palace cherche un remplaçant à Glasner
Selon The Telegraph, Crystal Palace intensifie sa recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Glasner, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison. La direction du club recherche un entraîneur capable de poursuivre sur cette lancée après une période fructueuse qui leur a permis de remporter leur premier trophée majeur l'année dernière. Iraola, âgé de 43 ans, est considéré comme l'un des meilleurs jeunes entraîneurs de Premier League après trois années impressionnantes passées au Vitality Stadium, ce qui fait de lui une cible ambitieuse pour le club du sud de Londres.
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Le contrat d'Iraola et le succès sur la côte sud
Le contrat de l'entraîneur basque à Bournemouth arrive à échéance cet été et il n'a pas encore donné d'indication claire quant à son avenir. Il pourrait choisir de rester sur la côte sud, où il a construit une équipe prometteuse. Bournemouth est en passe de terminer parmi les 10 premiers cette saison, malgré le départ de joueurs clés tels que Dean Huijsen, Milos Kerkez et Antoine Semenyo. Élément crucial pour Palace, il a intégré une nouvelle génération de talents, en faisant émerger des jeunes comme Eli Junior Kroupi et Rayan, tout en générant des bénéfices importants pour le club.
La formation des jeunes talents à Selhurst Park
Crystal Palace représente une option séduisante pour les entraîneurs potentiels, non seulement en raison de ses récents titres, mais aussi de son statut de club londonien. Le club peut se prévaloir d’un solide palmarès en matière de formation des joueurs, ayant notamment formé des talents tels qu’Eberechi Eze et Marc Guehi. Ces deux joueurs ont par la suite décroché des transferts lucratifs vers des équipes de Ligue des champions et se sont imposés au sein de l’équipe nationale anglaise, au grand dam de Glasner.
Iraola pourrait être tenté par la perspective d'un nouveau « projet » footballistique où il pourrait se concentrer sur la construction d'un effectif, plutôt que de rejoindre un club de premier plan exigeant des résultats immédiats sur plusieurs compétitions.
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Une concurrence de la part de la Liga ?
Cependant, Crystal Palace devra faire face à une concurrence acharnée pour s'assurer ses services. Le manager est en effet fortement pressenti pour rejoindre des clubs de Ligue des champions, ainsi que pour faire son retour au sein du club de sa ville natale, l'Athletic Club. Il a disputé plus de 500 matches sous les couleurs du club espagnol au cours de sa carrière de joueur. Le poste vacant à San Mamés fait suite à l'annonce du départ d'Ernesto Valverde, entraîneur de longue date, à la fin de la saison. Si l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, est considéré comme un candidat sérieux pour le poste à Bilbao, l'attrait émotionnel d'un retour au pays pourrait influencer la décision finale.
« Non, cela n'a rien à voir avec moi », a déclaré Iraola aux journalistes lorsqu'on lui a demandé si un retour au club basque était envisagé. « Probablement en tant que supporter, car c'est mon club, mais non, cela n'affecte pas la situation. Je l'ai dit à maintes reprises, je suis très heureux ici. J'ai d'excellentes relations avec le club et il est vrai que nous devrons prendre une décision en conséquence, mais c'est une situation que j'ai connue pendant la majeure partie de ma carrière d'entraîneur. Ce n'est pas nouveau pour moi. »