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Crystal Palace gâche les retrouvailles d’Oliver Glasner avec Nottingham Forest en s’imposant 3-1 après une remontée spectaculaire à Selhurst Park
Un coup de tonnerre d’entrée avant le retournement de situation
Nottingham Forest a profité d’une erreur défensive pour ouvrir le score dès la troisième minute. Anan Khalaili a mal négocié sa tête, permettant à Dan Ndoye de tromper Walter Benítez. Crystal Palace n’a toutefois pas cédé. Les locaux ont pu compter sur une série de superbes arrêts de Benítez pour rester dans le match. Pierre Sage a vu son équipe prendre progressivement le contrôle du jeu, préparant un spectaculaire changement de dynamique avant le coup de sifflet de la mi-temps.
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Kamada et Lerma changent la donne
Palace a trouvé la faille à la 41e minute lorsque Kamada a inscrit son premier but en Premier League d’une frappe dans la surface. Quelques instants avant la pause, Lerma a repris de la tête un excellent centre pour donner à Palace un précieux avantage de 2-1. Le club hôte a désormais marqué au moins trois buts lors de deux de ses quatre derniers matches de championnat, soit autant de fois que lors de ses 37 rencontres précédentes. Palace a conservé cette confiance retrouvée en seconde période.
Pino scelle l’impressionnante victoire
À la 59e minute, Pino a été le plus prompt à reprendre un ballon repoussé par Matz Sels sur un tir de Jørgen Strand Larsen, portant le score à 3-1. Ce but décisif a mis fin à une série de 19 matches de championnat sans marquer pour Pino. Alors que Palace dominait, les supporters locaux ont entonné des chants contre Glasner, se moquant de leur ancien entraîneur malgré l’accueil chaleureux qu’ils lui avaient réservé avant le coup d’envoi. Forest n’a pas réussi à réagir efficacement et Benítez a réalisé un autre excellent arrêt devant Chris Wood, permettant aux locaux de s’imposer confortablement et d’empocher les trois points.
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Quelle est la suite pour les deux clubs ?
Cette victoire permet à Crystal Palace de grimper à la 12e place du classement de Premier League avec sept points, après deux victoires, un nul et trois défaites. Elle atténue la pression sur Sage en ce début de saison, tandis que l’équipe cherche à prolonger sa dynamique offensive.
De son côté, Forest recule à la 14e place avec cinq points, après une victoire, deux nuls et trois défaites. Glasner devra résoudre d’importants problèmes défensifs avant le prochain match.
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