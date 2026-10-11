Cette victoire permet à Crystal Palace de grimper à la 12e place du classement de Premier League avec sept points, après deux victoires, un nul et trois défaites. Elle atténue la pression sur Sage en ce début de saison, tandis que l’équipe cherche à prolonger sa dynamique offensive.

De son côté, Forest recule à la 14e place avec cinq points, après une victoire, deux nuls et trois défaites. Glasner devra résoudre d’importants problèmes défensifs avant le prochain match.