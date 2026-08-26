AFP
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Crystal Palace détourne Aston Villa dans le dossier Joel Ordonez ! Le transfert à 30 M€ du défenseur du Club Bruges est proche
Crystal Palace fonce sur une cible d’Aston Villa
Crystal Palace est sur le point de réussir un gros coup sur le marché des transferts en doublant Aston Villa dans le dossier Ordonez. Le club du sud de Londres a rapidement bougé pour formaliser son intérêt pour le joueur de 22 ans, en proposant un accord structuré sous la forme d’un prêt avec obligation conditionnelle d’achat de 30 millions d’euros.
Mardi, des informations de The Athletic indiquaient qu’Aston Villa avançait bien sur un accord pour faire venir Ordonez à Villa Park, Unai Emery souhaitant ajouter de la profondeur à son effectif en vue de sa prochaine campagne de Ligue des champions. L’offre de Villa pour le défenseur central prenait elle aussi la forme d’un prêt avec une obligation d’achat similaire, mais Palace a désormais pris l’avantage dans la course à sa signature.
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La crise défensive force Palace à agir
Une combinaison de départs majeurs en défense et de blessures tombées au mauvais moment a forcé Palace à agir rapidement sur le marché. Après la vente de Maxence Lacroix à Chelsea pour 52 M£, Crystal Palace a cherché une solution immédiate en recrutant Axel Disasi en prêt en provenance de Stamford Bridge mercredi. Cependant, la crise défensive du club s'est aggravée lorsque Chadi Riad a subi une grave blessure lors de la défaite 2-0 contre Everton, en ouverture du week-end, rendant un nouveau recrutement prioritaire de toute urgence.
La blessure de Riad a rendu absolument nécessaire pour le club un retour sur le marché afin de recruter un autre défenseur central spécialiste du poste. Ordonez, qui a disputé 46 matches toutes compétitions confondues avec le Club Bruges la saison dernière et inscrit quatre buts, est depuis longtemps dans le viseur de Crystal Palace. Le club londonien avait déjà testé la détermination de Bruges avec une approche potentielle à 40 M€ lors du mercato hivernal, mais le club belge avait fermement rejeté tout départ du défenseur, qui reste sous contrat jusqu'en 2028.
Une cible de longue date enfin à portée de main
La piste menant à Ordonez n’est pas une réaction à chaud aux résultats récents, mais plutôt l’aboutissement d’un long processus de recrutement. Crystal Palace apprécie depuis longtemps les qualités physiques et techniques du jeune Équatorien, qui a remporté la Pro League belge en 2023-2024, la Coupe de Belgique en 2024-2025 et la Supercoupe de Belgique en 2025 avec le Club Bruges, le considérant comme un profil parfaitement adapté au système de haute intensité mis en place par Sage.
Crystal Palace s’est montré remarquablement actif lors du mercato estival, renforçant son effectif dans plusieurs secteurs grâce à un mélange stratégique de jeunes talents prometteurs et d’expérience confirmée. Le club a obtenu la signature du prometteur joueur offensif Anan Khalaili, en provenance de l’Union Saint-Gilloise, ainsi que celle du jeune attaquant Zavier Gozo, venu de la franchise MLS du Real Salt Lake. Pour étoffer ses options sur les côtés et ajouter de l’expérience en Premier League, Palace a recruté l’ailier Dwight McNeil en provenance d’Everton. En outre, le club du sud de Londres a renforcé son secteur défensif en bouclant les arrivées libres de l’international japonais Takehiro Tomiyasu et du défenseur espagnol Oscar Mingueza.
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Palace vise un rebond face au difficile test City
Crystal Palace cherchera désespérément à rebondir après sa défaite du week-end d’ouverture lorsqu’il recevra Manchester City vendredi. Crystal Palace sera confronté à un test redoutable à Selhurst Park face à une équipe de City pleine de confiance après avoir décroché une victoire difficile 2-1 contre Bournemouth lors de son propre match d’ouverture de la saison, ce qui rend la quête de ses premiers points de la campagne encore plus compliquée.
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