Crystal Palace détourne Aston Villa dans le dossier Joel Ordonez ! Le transfert à 30 M€ du défenseur du Club Bruges est proche

Crystal Palace est sur le point de réussir un gros coup sur le marché des transferts en doublant Aston Villa dans le dossier Ordonez. Le club du sud de Londres a rapidement bougé pour formaliser son intérêt pour le joueur de 22 ans, en proposant un accord structuré sous la forme d’un prêt avec obligation conditionnelle d’achat de 30 millions d’euros.

Mardi, des informations de The Athletic indiquaient qu’Aston Villa avançait bien sur un accord pour faire venir Ordonez à Villa Park, Unai Emery souhaitant ajouter de la profondeur à son effectif en vue de sa prochaine campagne de Ligue des champions. L’offre de Villa pour le défenseur central prenait elle aussi la forme d’un prêt avec une obligation d’achat similaire, mais Palace a désormais pris l’avantage dans la course à sa signature.