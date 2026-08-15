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Crystal Palace boucle la signature à 21 millions de livres sterling de l’ailier israélien polyvalent Anan Khalaili
Le talent de Haïfa obtient un transfert
Le club du sud de Londres a confirmé l’arrivée de l’attaquant polyvalent en provenance de l’Union Saint-Gilloise pour un montant rapporté de 21 M£, avec un contrat courant jusqu’en 2031. International israélien à 16 reprises et capable d’évoluer comme latéral ou ailier, Khalaili s’est révélé au Maccabi Haifa avec 15 buts en 52 matches, ainsi que la Supercoupe 2023. Sa progression s’est poursuivie en Belgique, où il a contribué à mettre fin à 90 ans d’attente pour un titre de champion en 2024-2025, avant de remporter la Coupe de Belgique la saison dernière.
- AFP
La nouvelle recrue vise le succès
S'exprimant sur le site officiel du club après son arrivée dans l'élite anglaise, le joueur de 21 ans s'est réjoui de ce nouveau chapitre de sa carrière tout en soulignant qu'il était prêt à faire ses preuves au plus haut niveau : « Je suis la Premier League depuis longtemps, c'est un nouveau défi pour moi. »
Il a également exprimé sa profonde admiration pour l'histoire de son nouveau club, avec la ferme intention d'apporter de nouveaux trophées à Selhurst Park : « Et Crystal Palace, j'aime bien, parce que je les suis depuis longtemps. Ils ont mérité de gagner trois trophées et je veux faire plus. »
Les Londoniens remodèlent leurs options offensives
Cette recrue souligne une reconstruction ambitieuse et calculée de l’effectif menée par la direction de Crystal Palace afin d’offrir à Sage davantage de profondeur sur plusieurs fronts cette saison. L’attaquant polyvalent devient la cinquième arrivée estivale de Palace, après les signatures libres du duo défensif Oscar Mingueza et Takehiro Tomiyasu.
Le secteur offensif a également été renforcé par Dwight McNeil, arrivé dans le cadre d’un échange contre Brennan Johnson, ainsi qu’Evann Guessand, de retour sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance d’Aston Villa.
- Buzzi
Les tests continentaux mettent le nouveau venu à l’épreuve
Sage doit désormais intégrer sa dernière recrue dans son dispositif tactique avant une série ininterrompue sur la scène nationale et une campagne décisive en Ligue Europa. S’adapter rapidement aux exigences physiques et au rythme effréné de la Premier League déterminera en fin de compte si le jeune joueur peut s’imposer comme un titulaire régulier à la pointe de l’attaque.
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