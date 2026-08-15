S'exprimant sur le site officiel du club après son arrivée dans l'élite anglaise, le joueur de 21 ans s'est réjoui de ce nouveau chapitre de sa carrière tout en soulignant qu'il était prêt à faire ses preuves au plus haut niveau : « Je suis la Premier League depuis longtemps, c'est un nouveau défi pour moi. »

Il a également exprimé sa profonde admiration pour l'histoire de son nouveau club, avec la ferme intention d'apporter de nouveaux trophées à Selhurst Park : « Et Crystal Palace, j'aime bien, parce que je les suis depuis longtemps. Ils ont mérité de gagner trois trophées et je veux faire plus. »