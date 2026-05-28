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« Crystal Palace a franchi un cap et compte bien s'y maintenir », déclare le président, ravi de la victoire en finale de la Ligue Europa Conférence
Les Eagles entrent dans l'histoire en remportant un titre majeur.
Jean-Philippe Mateta a offert à Crystal Palace une victoire historique 1-0 contre Vallecano, synonyme de premier sacre en Ligue Europa Conférence. En seconde période, l’attaquant français a été le plus prompt pour pousser dans les filets le rebond consécutif à la frappe d’Adam Wharton repoussée par le gardien, à la Red Bull Arena. Ce succès représente le troisième trophée conquis au cours d’un mandat de deux ans et demi particulièrement réussi pour l’entraîneur sortant Oliver Glasner, déjà sacré en FA Cup et au Community Shield.
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La paroisse sabre le champagne : un rêve devient réalité
Au micro de TNT Sports, le président de Crystal Palace Steve Parish, encore sous le coup de l'émotion après le coup de sifflet final, a confié : « Disputer une compétition européenne et sillonner le continent, c'est une chose ; venir ici et soulever le trophée, c'est tout autre chose, et je n'ai pas encore tout à fait réalisé. C'est un exploit extraordinaire.
Les joueurs, le staff et tous les hauts et bas de cette saison… Atteindre l’Europa League est une juste récompense. Cela prouve qu’à la fin, les bons gagnent parfois.
Quand j’ai racheté le club, je n’étais pas sûr qu’on jouerait un jour en Europe, encore moins qu’on remporterait un trophée. C’est un rêve devenu réalité. On y a pris goût maintenant, on veut continuer sur cette lancée. On est montés d’un cran et on doit essayer de s’y maintenir. On aura une semaine pour fêter ça, puis on travaillera dur cet été. »
Les Eagles surmontent une saison mouvementée
Cette victoire historique représente une consécration majeure pour le club, au terme d’une saison incroyablement mouvementée, marquée par le départ de joueurs clés, Eberechi Eze et Marc Guehi, vers des rivaux nationaux. Malgré une 15e place en Premier League et une élimination surprise en FA Cup, les Eagles ont su rebondir pour clore leur épuisante saison de 60 matchs sur une note triomphale. Ce succès continental apporte un formidable coup de pouce financier et structurel, éclipsant complètement leurs précédentes irrégularités sur le plan national.
- AFP
Selhurst s’apprête à entrer dans une phase de transition
Cet été, Crystal Palace traverse une période de transition cruciale depuis le départ de l’Autrichien Glasner. La direction est sous pression pour nommer rapidement un nouvel entraîneur capable de mener à bien le renouvellement de l’effectif, indispensable avant la prochaine campagne en Ligue Europa. Pour maintenir son élan au plus haut niveau, le club doit agir vite lors du mercato afin de capitaliser sur son succès continental et d’améliorer son classement national.