« Crystal Palace a franchi un cap et compte bien s'y maintenir », déclare le président, ravi de la victoire en finale de la Ligue Europa Conférence

Au micro de TNT Sports, le président de Crystal Palace Steve Parish, encore sous le coup de l'émotion après le coup de sifflet final, a confié : « Disputer une compétition européenne et sillonner le continent, c'est une chose ; venir ici et soulever le trophée, c'est tout autre chose, et je n'ai pas encore tout à fait réalisé. C'est un exploit extraordinaire.

Les joueurs, le staff et tous les hauts et bas de cette saison… Atteindre l’Europa League est une juste récompense. Cela prouve qu’à la fin, les bons gagnent parfois.

Quand j’ai racheté le club, je n’étais pas sûr qu’on jouerait un jour en Europe, encore moins qu’on remporterait un trophée. C’est un rêve devenu réalité. On y a pris goût maintenant, on veut continuer sur cette lancée. On est montés d’un cran et on doit essayer de s’y maintenir. On aura une semaine pour fêter ça, puis on travaillera dur cet été. »