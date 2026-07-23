Crysencio Summerville, un nom que les supporters d'Al-Hilal attendent avec la plus grande impatience, dans l'espoir de le voir écrire l'histoire avec le club la saison prochaine, comme il l'avait fait auparavant en Championship, la deuxième division anglaise.
Al-Hilal est tout proche de s'attacher les services de l'ailier néerlandais lors de l'actuel mercato estival, en provenance de West Ham United, pour un montant de 80 millions d'euros, ce qui en ferait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.