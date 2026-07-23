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Crysencio Summerville... le petit champion d'Europe qui a brisé une légende de Liverpool et fait entrer Bono dans l'histoire

FEATURES
C. Summerville
Al Hilal
West Ham
Liverpool
Pays-Bas
Y. Bounou
Maroc
Saudi Pro League
Coupe du monde
Pays-Bas
Arabie saoudite
Angleterre
Maroc

L'ailier néerlandais possède un parcours remarquable.

Crysencio Summerville, un nom que les supporters d'Al-Hilal attendent avec la plus grande impatience, dans l'espoir de le voir écrire l'histoire avec le club la saison prochaine, comme il l'avait fait auparavant en Championship, la deuxième division anglaise.

Al-Hilal est tout proche de s'attacher les services de l'ailier néerlandais lors de l'actuel mercato estival, en provenance de West Ham United, pour un montant de 80 millions d'euros, ce qui en ferait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

  • Champion d'Europe depuis son plus jeune âge

    Summerville est né à Rotterdam, aux Pays-Bas, le 30 octobre 2001, au sein d'une famille d'origine surinamaise. Âgé de 24 ans, il évolue principalement au poste d'ailier gauche.

    Summerville a débuté sa carrière à l'académie du Feyenoord à l'âge de six ans, où il a passé dix années avant de signer son premier contrat en mars 2018, bien qu'il n'ait pas encore atteint ses dix-sept ans.

    La même année, Summerville a mené la sélection néerlandaise des jeunes à la victoire lors du Championnat d'Europe des moins de 17 ans, inscrivant un but en phase de groupes face à l'Allemagne et entrant en jeu comme remplaçant lors de la victoire contre l'Italie en finale.

    Mais le retour au club n'a pas été des plus favorables après ce tournoi, puisqu'il a été prêté en deuxième division néerlandaise, puis à l'ADO La Haye, avant de revenir au Feyenoord en 2020.

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  • Le briseur d'histoire de Liverpool

    Sommerville n'est pas resté longtemps à Feyenoord après son retour de l'ADO La Haye, puisqu'il a tapé dans l'œil de Leeds United, alors dirigé par l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa, pour rejoindre l'équipe des moins de 23 ans.

    Après une seule saison, Sommerville a été promu en équipe première, où il a affiché un niveau remarquable qui l'a conduit à prolonger son contrat jusqu'en 2026, et ce dès le début de la saison suivante 2022-2023.

    Cette saison-là fut précisément exceptionnelle dans la carrière de Sommerville, puisqu'il a inscrit quelques buts importants, dont le plus marquant est celui de la victoire 2-1 face à Liverpool, à Anfield, survenu à la 89e minute de la rencontre.

    Ce but a mis fin à la série historique d'invincibilité de Liverpool à Anfield, arrêtée à 29 matchs, et a offert à Leeds United sa première victoire face à Liverpool sur cette même pelouse depuis 2001.

  • Champion du Championship

    Cependant, la joie de Summerville ne fut pas totale, puisque Leeds United fut relégué de Premier League à l'issue de la saison. Certaines rumeurs évoquaient alors son départ, mais il resta finalement au club en Championship.

    Lors de cette saison (2023-2024), Summerville livra ses meilleures performances de tous les temps, inscrivant 21 buts et délivrant 10 passes décisives, ce qui lui valut le titre de meilleur joueur de Championship, en plus de figurer dans l'équipe type de la saison.

    Malgré cela, Leeds United échoua à retrouver la Premier League, après sa défaite 0-1 face à Southampton, sur la pelouse de Wembley, en finale des barrages. C'est pourtant Summerville qui, lui, fit son retour en Premier League.

    À l'issue de la saison, West Ham United décida de recruter Summerville, pour 25 millions de livres sterling. Toutefois, sa première saison avec le club s'acheva prématurément, en raison d'une grave blessure contractée au cours du mois de janvier 2025.

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  • L'explosion du Mondial... et l'instant Bounou

    Mais Summerville est revenu à son meilleur niveau lors de la deuxième saison. Malgré la relégation de West Ham, il a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives, ce qui lui a permis de figurer sur la liste des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Lors du Mondial, l'étoile de Summerville a brillé avec force, malgré l'élimination des Pays-Bas dès les seizièmes de finale. Il a en effet marqué deux buts et délivré autant de passes décisives lors des quatre matches qu'il a disputés.

    Mais l'image la plus célèbre de la star néerlandaise est survenue lors de la séance de tirs au but face au Maroc, en seizièmes de finale, lorsque le gardien Yassine Bounou a arrêté le penalty qu'il a frappé en restant debout, sans se jeter au sol.

    Le gardien marocain a reçu de grands éloges après cet arrêt inhabituel sur le tir de Summerville, d'autant plus qu'il a réitéré l'exploit lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

    Chose étrange, après avoir arrêté de cette manière légendaire le penalty de Summerville qui a éliminé les Pays-Bas de la Coupe du monde 2026, Bounou deviendra son coéquipier au club d'Al-Hilal, confirmant ainsi l'adage « les adversaires d'hier sont les amis d'aujourd'hui ».