Summerville est né à Rotterdam, aux Pays-Bas, le 30 octobre 2001, au sein d'une famille d'origine surinamaise. Âgé de 24 ans, il évolue principalement au poste d'ailier gauche.

Summerville a débuté sa carrière à l'académie du Feyenoord à l'âge de six ans, où il a passé dix années avant de signer son premier contrat en mars 2018, bien qu'il n'ait pas encore atteint ses dix-sept ans.

La même année, Summerville a mené la sélection néerlandaise des jeunes à la victoire lors du Championnat d'Europe des moins de 17 ans, inscrivant un but en phase de groupes face à l'Allemagne et entrant en jeu comme remplaçant lors de la victoire contre l'Italie en finale.

Mais le retour au club n'a pas été des plus favorables après ce tournoi, puisqu'il a été prêté en deuxième division néerlandaise, puis à l'ADO La Haye, avant de revenir au Feyenoord en 2020.