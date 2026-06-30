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Crysencio Summerville est considéré comme une cible de premier plan pour Manchester United sur le marché des transferts, mais toute offensive auprès de West Ham dépendra de la position de Marcus Rashford
Summerville dans le viseur de Manchester United
Selon Sky Sports News, Manchester United aurait clairement jeté son dévolu sur Summerville, qu’il considère comme une cible de choix au poste d’ailier gauche. Summerville s’est récemment illustré sur la scène internationale en marquant lors de ses débuts en Coupe du monde avec les Pays-Bas, avant que son équipe ne soit éliminée par le Maroc. Ses obligations internationales étant désormais terminées, l’avenir de Summerville devrait se préciser très rapidement.
United fait partie des nombreux clubs de Premier League qui surveillent de près sa situation. Si Carrick et son équipe de recrutement donnent actuellement la priorité au milieu de terrain, ils explorent parallèlement des options pour renforcer les ailes offensives, ce qui fait de Summerville une cible particulièrement séduisante pour la prochaine saison nationale.
- AFP
L'avenir de Rashford oriente la planification du club.
Tout transfert potentiel de Summerville dépendra étroitement de l’évolution de la situation concernant Rashford. L’attaquant doit retrouver Manchester United pour la reprise de l’entraînement à l’issue de sa trêve post-Coupe du monde, qui pourrait s’étendre jusqu’en août en fonction du parcours de l’Angleterre dans la compétition. Cependant, Rashford serait impatient de retrouver Barcelone après un prêt réussi, et le géant de la Liga souhaite vivement le recruter à nouveau sous forme de prêt.
Or les Red Devils n’envisagent absolument pas un nouveau prêt, ce qui maintient l’avenir immédiat de l’attaquant dans le flou. Tant que ce bras de fer très médiatisé ne sera pas résolu, le club mancunien attendra probablement avant de se lancer définitivement à la conquête de Summerville ou de toute autre cible sur le flanc.
Autres options envisagées pour le poste d'ailier
Si la situation de Rashford venait à libérer un poste sur le flanc gauche de l’attaque, Manchester United a déjà repéré plusieurs autres joueurs, en plus de Summerville. Morgan Rogers est également considéré comme une cible prioritaire, mais Aston Villa a fermement décidé de ne pas céder l’international anglais, et son prix reste prohibitif.
Par ailleurs, les Red Devils surveillent de près Iliman Ndiaye et Matias Fernández-Pardo, tout en évaluant l’ensemble des profils offensifs disponibles sur le marché avant de statuer.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Manchester United ?
Manchester United procédera à un bilan médical de Manuel Ugarte dans les prochains jours afin de définir un calendrier de rééducation suite à la blessure qu'il a subie avec l'Uruguay. Dans le même temps, Carrick attendra d'en savoir plus sur Rashford avant d'entamer officiellement les négociations avec West Ham concernant Summerville. Les semaines à venir seront décisives, alors que les Red Devils mettent la dernière main à leur stratégie de transfert en vue de la nouvelle saison de Premier League.