Selon Sky Sports News, Manchester United aurait clairement jeté son dévolu sur Summerville, qu’il considère comme une cible de choix au poste d’ailier gauche. Summerville s’est récemment illustré sur la scène internationale en marquant lors de ses débuts en Coupe du monde avec les Pays-Bas, avant que son équipe ne soit éliminée par le Maroc. Ses obligations internationales étant désormais terminées, l’avenir de Summerville devrait se préciser très rapidement.

United fait partie des nombreux clubs de Premier League qui surveillent de près sa situation. Si Carrick et son équipe de recrutement donnent actuellement la priorité au milieu de terrain, ils explorent parallèlement des options pour renforcer les ailes offensives, ce qui fait de Summerville une cible particulièrement séduisante pour la prochaine saison nationale.